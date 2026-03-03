चीन से कश्मीर कैसे पहुंचा GoPro कैमरा? पहलगाम हमले से कनेक्शन, भारत ने ड्रैगन से मांगी मदद
26 पर्यटकों की जान लेने वाले पहलगाम आतंकी हमले की जांच में NIA ने चीन से मदद मांगी है। जानिए कैसे एक 'GoPro कैमरे' का चाइनीज कनेक्शन खोलेगा आतंकियों की खौफनाक साजिश के राज।
राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) ने 22 अप्रैल, 2025 को हुए घातक पहलगाम आतंकी हमले की जांच को आगे बढ़ाने के लिए चीन से न्यायिक सहायता मांगी है। इस हमले में एक नेपाली नागरिक सहित 26 पर्यटकों की जान चली गई थी। जांच एजेंसी इस हमले की साजिश से जुड़े एक 'गोप्रो कैमरे' के खरीदार और अंतिम यूजर का पता लगाने की कोशिश कर रही है।
कैमरे का 'चीन' कनेक्शन
जांच के दौरान, NIA को एक GoPro Hero 12 Black कैमरा (सीरियल नंबर: C3501325471706) सहित कई इलेक्ट्रॉनिक उपकरण मिले थे। यह कैमरा आतंकियों द्वारा हमले से पहले की रेकी, गतिविधियों के पैटर्न और ऑपरेशनल तैयारियों को स्थापित करने के लिए एक बेहद अहम सबूत माना जा रहा है।
भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) के तहत भेजे गए नोटिस के जवाब में, निर्माता कंपनी GoPro BV ने बताया कि यह डिवाइस चीन की एक वितरक कंपनी 'AE ग्रुप इंटरनेशनल लिमिटेड' को सप्लाई किया गया था।
यह कैमरा हमले से एक साल से भी अधिक समय पहले, 30 जनवरी, 2024 को चीन के औद्योगिक शहर डोंगगुआन में एक्टिवेट किया गया था।
कंपनी ने स्पष्ट किया है कि उसके पास इसके आगे के लेनदेन या इस डिवाइस के अंतिम यूजर का कोई रिकॉर्ड नहीं है। चूंकि कैमरे का प्रारंभिक इस्तेमाल और व्यावसायिक ट्रेल चीन के अधिकार क्षेत्र में है, इसलिए वहां के अधिकारियों की मदद अनिवार्य है।
कानूनी प्रक्रिया और 'लेटर रोगेटरी'
कैमरे के खरीदार और तकनीकी रिकॉर्ड का पता लगाने के लिए, NIA विदेश मंत्रालय के माध्यम से चीन के सक्षम न्यायिक प्राधिकरण को एक 'लेटर रोगेटरी' (LR) जारी करेगी। लेटर रोगेटरी एक देश की अदालत द्वारा दूसरे देश की न्यायपालिका से औपचारिक और कूटनीतिक रूप से कानूनी सहायता मांगने का एक अनुरोध पत्र होता है।
अदालत की मंजूरी
2 मार्च को जम्मू की एक विशेष अदालत ने NIA की उस याचिका को स्वीकार कर लिया, जिसमें चीन से न्यायिक सहायता मांगने की अनुमति मांगी गई थी। केंद्रीय गृह मंत्रालय (MHA) पहले ही 27 अप्रैल, 2025 को दर्ज इस मामले (RC-02/2025/NIA/JMU) में चीन को LR जारी करने की सहमति दे चुका है।
अंतरराष्ट्रीय संधियों का सहारा
चूंकि भारत और चीन के बीच इस विषय पर 'पारस्परिक कानूनी सहायता संधि' (MLAT) पर हस्ताक्षर नहीं हुए हैं, इसलिए दोनों देश UNTOC (यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन अगेंस्ट ट्रांसनेशनल ऑर्गनाइज्ड क्राइम) के तहत इस अनुरोध पर आगे बढ़ेंगे, क्योंकि भारत और चीन दोनों ने इस संधि की पुष्टि की है।
22 अप्रैल, 2025 को दोपहर करीब 2 बजे कश्मीर के अनंतनाग जिले में पहलगाम से पांच किलोमीटर दूर बैसरन घाटी में यह हमला हुआ था। इस खूबसूरत जगह को अक्सर 'मिनी स्विट्जरलैंड' कहा जाता है। पहाड़ों से उतरकर आए आतंकियों ने वहां मौजूद पर्यटकों पर अंधाधुंध गोलीबारी शुरू कर दी थी, जो पिछले लगभग दो दशकों में नागरिकों पर हुआ सबसे घातक हमला था।
पाकिस्तान स्थित आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा (LeT) के प्रॉक्सी गुट, 'द रेजिस्टेंस फ्रंट' (TRF) ने इस हमले की जिम्मेदारी ली थी। मामले की गंभीरता को देखते हुए, गृह मंत्रालय के CTCR (काउंटर टेररिज्म एंड काउंटर रेडिकलाइजेशन) डिवीजन के आदेश पर घटना के पांच दिन बाद 26 अप्रैल की रात को NIA ने जम्मू-कश्मीर पुलिस से यह केस अपने हाथों में ले लिया था।
