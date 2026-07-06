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हाफिज सईद अब तेरी खैर नहीं! पहलगाम हमले में NIA ने दाखिल की पूरक चार्जशीट; भारत के खिलाफ 'युद्ध' छेड़ने का आरोप

Pramod Praveen पीटीआई, नई दिल्ली
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NIA की पहली चार्जशीट में उन तीन पाकिस्तानी आतंकवादियों की पहचान की थी जिन्होंने पर्यटकों की हत्या की थी। उनके नाम फैसल जट्ट उर्फ़ सुलेमान, हबीब ताहिर उर्फ़ जिब्रान भाई और हमज़ा अफ़गानी बताए गए थे जो ऑपरेशन महादेव में मारे गए थे।

हाफिज सईद अब तेरी खैर नहीं! पहलगाम हमले में NIA ने दाखिल की पूरक चार्जशीट; भारत के खिलाफ 'युद्ध' छेड़ने का आरोप

पिछले साल अप्रैल में पहलगाम में हुए आतंकी हमले की जांच कर रही केंद्रीय एजेंसी राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण (NIA) ने सोमवार (06 जुलाई) को मामले में एक पूरक आरोप पत्र दाखिल किया है और उसमें में लश्कर-ए-तैयबा प्रमुख हाफिज सईद को आरोपी बनाया है। NIA के एक बयान के मुताबिक, जम्मू में एनआईए की विशेष अदालत में दाखिल आरोप पत्र में, आतंकवाद निरोधक एजेंसी ने पाकिस्तान में रहने वाले सईद पर व्यक्तिगत तौर पर और प्रतिबंधित लश्कर-ए-तैयबा और उसके सक्रिय सहयोगी संगठन 'द रेजिस्टेंस फ्रंट' (TRF) के प्रमुख के तौर पर आरोप लगाए हैं।

सईद पर भारतीय न्याय संहिता, 2023 और गैर-कानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए, 1967 की विभिन्न धाराओं के तहत आरोप लगाए गए हैं। एनआईए ने आरोपपत्र में सईद पर भारत के खिलाफ युद्ध छेड़ने और सीमा पार से साजिश रचने का भी आरोप लगाया है। बयान के अनुसार, 1,597 पन्नों के मूल आरोप पत्र के बाद दाखिल किए गए पूरक आरोप पत्र में पाकिस्तान की साजिश, सईद की भूमिका और एनआईए द्वारा बारीकी से वैज्ञानिक जांच और जमीनी पड़ताल के जरिए इकट्ठा किए गए सबूतों की जानकारी दी गई है।

ऑपरेशन महादेव में मारे गए थे तीनों आतंकी

NIA ने 15 दिसंबर, 2025 को दाखिल अपने पिछले आरोप पत्र में पाकिस्तानी हैंडलर साजिद जट्ट को आरोपी बनाया था, साथ ही जुलाई 2025 में 'ऑपरेशन महादेव' के दौरान सुरक्षा बलों द्वारा मारे गए तीन आतंकवादियों और गिरफ्तार किए गए दो आरोपियों को भी इसमें शामिल किया था। उसने प्रतिबंधित आतंकी संगठन लश्कर/टीआरएफ पर भी पहलगाम आतंकी हमले की साजिश रचने, उसमें मदद करने और उसे अंजाम देने में भूमिका निभाने के आरोप लगाए। उनके नाम फैसल जट्ट उर्फ़ सुलेमान, हबीब ताहिर उर्फ़ जिब्रान भाई और हमज़ा अफ़गानी बताए गए थे जो ऑपरेशन महादेव में मारे गए थे।

हाफिज सईद भारत का मोस्ट-वांटेड आतंकवादी

बता दें कि हाफिज सईद भारत का मोस्ट-वांटेड आतंकवादी है। वह 26/11 के मुंबई हमलों समेत कई हमलों का मास्टरमाइंड रहा है। NIA ने उस पर भारतीय न्याय संहिता (BNS) और गैर-कानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (UAPA) के तहत आतंकवाद से संबंधित धाराओं में आरोप लगाए हैं। एजेंसी ने कहा, "NIA ने चार्जशीट में आरोपी पर भारत के खिलाफ युद्ध छेड़ने और सीमा पार से साज़िश रचने से जुड़ी दंडात्मक धाराएं भी लगाई हैं।" NIA ने कहा कि पाकिस्तान की पूरी साज़िश का पता लगाने के लिए जांच जारी है; पाकिस्तान सीमा पार से भारतीय धरती पर आतंकवाद को सक्रिय रूप से बढ़ावा दे रहा है।

पहलगाम में पिछले साल पर्यटकों को निशाना बनाया गया था

पिछले साल 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए घातक हमले में पर्यटकों को निशाना बनाया गया था; पाकिस्तान समर्थित आतंकवादियों ने 25 पर्यटकों और एक स्थानीय व्यक्ति की गोली मारकर हत्या कर दी थी। शुरुआत में पहलगाम में थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई थी। शुरुआती जांच के बाद, केंद्रीय गृह मंत्रालय ने मामला एनआईए को सौंप दिया था। बयान में कहा गया, ''एनआईए पाकिस्तान की पूरी साजिश का पता लगाने के लिए मामले की जांच जारी रखे हुए है। पाकिस्तान सीमा पार से भारतीय धरती पर आतंकवाद को सक्रिय रूप से बढ़ावा दे रहा है।''

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लेखक के बारे में

Pramod Praveen

प्रमोद कुमार प्रवीण देश-विदेश की समसामयिक घटनाओं और राजनीतिक हलचलों पर चिंतन-मंथन करने वाले और पैनी पकड़ रखने वाले हैं। ईटीवी से पत्रकारिता में करियर की शुरुआत की। कुल करीब दो दशक का इलेक्ट्रॉनिक, प्रिंट और डिजिटल मीडिया में काम करने का अनुभव रखते हैं। संप्रति लाइव हिन्दुस्तान में विगत तीन से ज्यादा वर्षों से समाचार संपादक के तौर पर कार्यरत हैं और अमूमन सांध्यकालीन पारी में बहुआयामी पत्रकारीय भूमिका का निर्वहन कर रहे हैं। हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप से पहले NDTV, जनसत्ता, ईटीवी, इंडिया न्यूज, फोकस न्यूज, साधना न्यूज और ईटीवी में कार्य करने का अनुभव है। कई संस्थानों में सियासी किस्सों का स्तंभकार और लेखक रहे हैं। विश्वविद्यालय स्तर से लेकर कई अकादमिक, शैक्षणिक और सामाजिक संगठनों द्वारा विभिन्न मंचों पर अकादमिक और पत्रकारिता में उल्लेखनीय योगदान के लिए सम्मानित भी हुए हैं। रुचियों में फिल्में देखना और पढ़ना-पढ़ाना पसंद, सामाजिक और जनसरोकार के कार्यों में भी रुचि है।

अकादमिक योग्यता: भूगोल में जलवायु परिवर्तन जैसे गंभीर और संवेदनशील विषय पर पीएचडी उपाधिधारक हैं। इसके साथ ही पत्रकारिता एवं जनसंचार में स्नातकोत्तर भी हैं। पीएचडी शोध का विषय- 'मध्य गंगा घाटी में जलवायु परिवर्तन-एक भौगोलिक अध्ययन' रहा है। शोध के दौरान करीब दर्जन भर राष्ट्रीय और अंततराष्ट्रीय सम्मेलनों में शोध पत्र पढ़ने और प्रस्तुत करने का अनुभव है। भारतीय विज्ञान कांग्रेस में भी शोध पोस्टर प्रदर्शनी का चयन हो चुका है। शोध पर आधारित एक पुस्तक के लेखक हैं। पुस्तक का नाम 'मध्य गंगा घाटी में जलवायु परिवर्तन' है। पत्रकारिता में आने से पहले महाविद्यालय स्तर पर शिक्षण कार्य भी कर चुके हैं।

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