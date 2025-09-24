J-K: पहलगाम हमले में बड़ी सफलता, आतंकियों की मदद करने वाला गिरफ्तार

22 अप्रैल को जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के मामले में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने आतंकियों की मदद करने वाले मोहम्मद कटारिया को गिरफ्तार किया है। पहलगाम हमले में 26 लोगों की मौत हो गई थी।

जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के मामले में बुधवार को बड़ी सफलता हासिल हुई है। एनडीटीवी ने सूत्रों के हवाले से बताया है कि आतंकियों की मदद करने वाले को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने जिसकी गिरफ्तारी की है, उसका नाम मोहम्मद कटारिया है। उसे जुलाई में चलाए गए ऑपरेशन महादेव के दौरान मिले हथियारों के फॉरेंसिक जांच के बाद अरेस्ट किया गया।

22 अप्रैल को जम्मू-कश्मीर के पहलगाम की बैसरन घाटी में आतंकियों ने ताबड़तोड़ गोलीबारी करते हुए 26 पर्यटकों की जान ले ली थी। लोगों से धर्म पूछकर उन्हें नजदीक से गोली मारी गई थी। इसमें पाकिस्तान के टीआरएफ (द रजिस्टेंस फ्रंट) आतंकी संगठन का नाम सामने आया है। इस हमले के बाद पूरी दुनिया ने इसकी निंदा की थी। भारत में पाकिस्तान के खिलाफ काफी गुस्सा बढ़ गया था।

आतंकी हमले का बदला लेने के लिए भारत ने पाकिस्तान और पीओके में जवाबी कार्रवाई करते हुए 100 से ज्यादा आतंकियों को मौत के घाट उतार दिया। पहले सरकार ने सिंधु जल संधि रद्द करने समेत कई बड़ी कार्रवाई की थी। इसके बाद मई की शुरुआत में ऑपरेशन सिंदूर चलाकर पीओके और पाकिस्तान के कई शहरों में एयरस्ट्राइक करके 9 आतंकी ठिकानों को तबाह कर दिया। इसके बाद चार दिनों तक भारत-पाक के बीच तनाव चरम पर पहुंच गया था। भारतीय हवाई हमले में पाकिस्तान के कई एयरबेस भी तबाह हो गए थे।