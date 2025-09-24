Pahalgam Terror Attack Man Arrested who Helped Terrorists J-K: पहलगाम हमले में बड़ी सफलता, आतंकियों की मदद करने वाला गिरफ्तार, India News in Hindi - Hindustan
Pahalgam Terror Attack Man Arrested who Helped Terrorists

J-K: पहलगाम हमले में बड़ी सफलता, आतंकियों की मदद करने वाला गिरफ्तार

22 अप्रैल को जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के मामले में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने आतंकियों की मदद करने वाले मोहम्मद कटारिया को गिरफ्तार किया है। पहलगाम हमले में 26 लोगों की मौत हो गई थी।

Madan Tiwari लाइव हिन्दुस्तान, जम्मूWed, 24 Sep 2025 06:13 PM
J-K: पहलगाम हमले में बड़ी सफलता, आतंकियों की मदद करने वाला गिरफ्तार

जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के मामले में बुधवार को बड़ी सफलता हासिल हुई है। एनडीटीवी ने सूत्रों के हवाले से बताया है कि आतंकियों की मदद करने वाले को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने जिसकी गिरफ्तारी की है, उसका नाम मोहम्मद कटारिया है। उसे जुलाई में चलाए गए ऑपरेशन महादेव के दौरान मिले हथियारों के फॉरेंसिक जांच के बाद अरेस्ट किया गया।

22 अप्रैल को जम्मू-कश्मीर के पहलगाम की बैसरन घाटी में आतंकियों ने ताबड़तोड़ गोलीबारी करते हुए 26 पर्यटकों की जान ले ली थी। लोगों से धर्म पूछकर उन्हें नजदीक से गोली मारी गई थी। इसमें पाकिस्तान के टीआरएफ (द रजिस्टेंस फ्रंट) आतंकी संगठन का नाम सामने आया है। इस हमले के बाद पूरी दुनिया ने इसकी निंदा की थी। भारत में पाकिस्तान के खिलाफ काफी गुस्सा बढ़ गया था।

आतंकी हमले का बदला लेने के लिए भारत ने पाकिस्तान और पीओके में जवाबी कार्रवाई करते हुए 100 से ज्यादा आतंकियों को मौत के घाट उतार दिया। पहले सरकार ने सिंधु जल संधि रद्द करने समेत कई बड़ी कार्रवाई की थी। इसके बाद मई की शुरुआत में ऑपरेशन सिंदूर चलाकर पीओके और पाकिस्तान के कई शहरों में एयरस्ट्राइक करके 9 आतंकी ठिकानों को तबाह कर दिया। इसके बाद चार दिनों तक भारत-पाक के बीच तनाव चरम पर पहुंच गया था। भारतीय हवाई हमले में पाकिस्तान के कई एयरबेस भी तबाह हो गए थे।

पहलगाम हमले के आतंकियों से बदला लेने के लिए जुलाई में ऑपरेशन महादेव चलाया गया था। 28 जुलाई को इस ऑपरेशन के तहत भारतीय सेना ने लश्कर के तीन आतंकियों- सुलेमान, अफगान और जिब्रान को मार गिराया, जिससे यह पुष्टि हो गई कि हमले के पीछे लश्कर का ही हाथ था। टीआरफ लश्कर का ही एक आतंकी संगठन है। उस समय केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने राज्यसभा में दिए अपने संबोधन में कहा था कि ऑपरेशन सिंदूर और ऑपरेशन महादेव के माध्यम से प्रधानमंत्री के नेतृत्व में भारत के सुरक्षा बलों ने दुनिया में किसी भी आतंकवादी हमले के बाद अब तक की सबसे सटीक और त्वरित प्रतिक्रिया दी है।

