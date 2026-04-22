जम्मू-कश्मीर में क्यों हो रही एकनाथ शिंदे की तारीफ, पहलगाम आतंकी हमले से क्या कनेक्शन
पहलगाम में पर्यटकों की जान बचाते हुए आतंकियों के हमले में एक स्थानीय शख्स सैयद आदिल हुसैन शाह मारा गया था। आदिल की वीरता को नमन करते हुए एकनाथ शिंदे ने उसके परिवार की मदद के लिए हाथ बढ़ाया था। इसीलिए उन्हें याद किया जा रहा है और परिवार तारीफें करते नहीं थक रहा।
जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में बीते साल 22 अप्रैल को ही भीषण आतंकी हमला हुआ था। इस हमले में हिंदू पर्यटकों को नाम और मजहब पूछकर मार डाला गया था। पाकिस्तानी आतंकियों की इस कायराना हरकत का जवाब भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के जरिए दिया था और कई दिनों तक पाकिस्तान के साथ संघर्ष चला था। इस ऑपरेशन में पाकिस्तान स्थित कई आतंकी ठिकाने तबाह हो गए थे। आज उसी पहलगाम आतंकी हमले की बरसी है और जम्मू-कश्मीर में मारे गए तमाम लोगों के साथ ही सेना के शौर्य को भी याद किया जा रहा है। इस बीच एक और नाम की चर्चा है, वह है महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे का।
ऐसा इसलिए क्योंकि इस हमले में पर्यटकों की जान बचाते हुए आतंकियों के हमले में एक स्थानीय शख्स सैयद आदिल हुसैन शाह मारा गया था। आदिल की वीरता को नमन करते हुए एकनाथ शिंदे ने उसके परिवार की मदद के लिए हाथ बढ़ाया था। इसीलिए उन्हें याद किया जा रहा है और आदिल का परिवार एकनाथ शिंदे की सराहना करते नहीं थक रहा। इस संबंध में जब मीडिया ने बात की तो आदिल के पिता हैदर शाह ने कहा, 'हम तो एकनाथ शिंदे के बहुत शुक्रगुजार हैं कि जब 22 अप्रैल 2025 को यह घटना हुई तो उनके सारे लोग हमारे साथ खड़े रहे। आज भी जब एक साल पूरा हुआ है तो वह हमारे साथ खड़े हैं।'
आदिल के पिता बोले- एकनाथ शिंदे ने वादा निभाया, मजहब नहीं देखा
हैदर शाह ने कहा कि एकनाथ शिंदे ने हमसे घर बनाने का वादा किया था और उसे उन्होंने पूरा किया। उनकी ओर से राशन, मकान समेत तमाम चीजें दी गई हैं। इस मकान को बनाने में एक साल का वक्त लगा और उनकी ओर से भेजे गए लोग इसमें लगे रहे। इसके आगे आदिल के पिता कहते हैं कि मेरे बेटे ने तो इंसानियत कायम की। उसने हिंदू, मुसलमान या फिर सिख नहीं देखा बल्कि उसने परिवार को छोड़कर देश के लोगों के लिए जान दी। इस बात को समझते हुए एकनाथ शिंदे साहब ने भी हमारे साथ ऐसा ही सलूक किया। आदिल ने यह मिसाल कायम की सभी मिलकर रहें और इंसानियत को जिंदा रखें।
आदिल के भाई ने कहा- घर बनकर तैयार, अब उद्घाटन की बारी
आदिल के भाई सैयद नौशाद ने कहा कि हम लोगों को आज भी यकीन नहीं होता कि आदिल अब हमारे बीच नहीं है। हमारे पास कुछ भी नहीं था, लेकिन उनके जाने के बाद एकनाथ शिंदे ने हमारी बहुत मदद की। इसके अलावा स्थानीय सरकार ने भी मदद की और पूरे हिंदुस्तान से लोग पहुंचे। खासतौर पर मीडिया का शुक्रिया अदा करूंगा, जिनके चलते पूरी दुनिया को पता चला कि आदिल कौन थे। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे ने भी समझा कि इंसानियत क्या है। उन्होंने तब ही हमें 5 लाख रुपये कैश दिए थे और मकान का वादा किया था। अब यह मकान तैयार हो गया है और इसका उद्घाटन होना है।
लेखक के बारे मेंSurya Prakash
दुनियादारी में रुचि पत्रकारिता की ओर खींच लाई। समकालीन राजनीति पर लिखने के अलावा सामरिक मामलों, रणनीतिक संचार और सभ्यतागत प्रश्नों के अध्ययन में रुचि रखते हैं। मूल रूप से उत्तर प्रदेश के रायबरेली के रहने वाले सूर्यप्रकाश को पत्रकारिता जगत में करीब डेढ़ दशक का अनुभव है। 10 वर्षों से ज्यादा समय से डिजिटल मीडिया में कार्यरत हैं। लाइव हिन्दुस्तान के लिए राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय एवं राज्यों से संबंधित खबरों का संपादन करते हैं एवं डेस्क इंचार्ज के तौर पर भी जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। समाचारों के त्वरित प्रकाशन से लेकर विस्तृत अध्ययन के साथ एक्सप्लेनर आदि में भी रुचि रखते हैं। ब्रेकिंग न्यूज प्रकाशित करने और खबरों के अंदर की खबर को विस्तार से समझाने में रुचि रखते हैं। हिंदी भाषा की डिजिटल पत्रकारिता के नए आयामों को समझते हैं और उसके अनुसार ही पाठकों को खबरें देने के लिए तत्परता रखते हैं।
अकादमिक योग्यता: एक तरफ डेढ़ दशक का सक्रिय पत्रकारिता करियर रहा है तो वहीं दूसरी तरफ सूर्यप्रकाश अकादमिक अध्ययन में भी गहरी दिलचस्पी रखते रहे हैं। पत्रकारिता में ही ग्रैजुएशन और मास्टर्स की पढ़ाई के साथ ही 'हाइब्रिड वारफेयर में मीडिया के इस्तेमाल' जैसे महत्वपूर्ण एवं उभरते विषय पर पीएचडी शोध कार्य भी किया है। पत्रकारिता, समाज, साहित्य में रुचि के अलावा वारफेयर में मीडिया के प्रयोग पर भी गहरा अध्ययन किया है। इसी कारण डिफेंस स्टडीज जैसे गूढ़ विषय में भी वह रुचि रखते हैं। इस प्रकार सूर्यप्रकाश का एक लंबा पेशेवर अनुभव रहा है तो वहीं गहरी अकादमिक समझ भी रही है।
राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय महत्व के समाचारों में गहरी दिलचस्पी रखते हैं तो वहीं नैरेटिव वारफेयर के बारे में भी गहरा अध्ययन है। खबरों के अंदर की खबर क्या है और किसी भी समाचार के मायने क्या हैं? ऐसी जरूरी चीजों को पाठकों तक पहुंचाने में भी रुचि रखते हैं। लाइव हिन्दुस्तान में बीते 5 सालों से जुड़े हैं और गुणवत्तापूर्ण समाचार देने की मुहिम को बल प्रदान किया है। सूर्यप्रकाश को पाठकों की पसंद को समझने और उसके अनुसार समाचारों के प्रस्तुतिकरण में भी महारत हासिल है। कठिन विषयों को सरल शब्दों में पाठकों तक पहुंचाने की रुचि है और इसी कारण एक्सप्लेनर आदि भी लिखते हैं।और पढ़ें