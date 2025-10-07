नरेंद्र मोदी को सबक सिखाओ, पहलगाम के मास्टरमाइंड ने फिर उगला जहर; क्यों बौखलाया?
भारत ने बीते मई महीने में ऑपरेशन सिंदूर चलाकर पाकिस्तान और पाक अधिकृत कश्मीर में कई आतंकी ठिकानों को ध्वस्त कर दिया था। इस ठिकानों में जैश और लश्कर के अड्डे भी शामिल थे।
बीते मई महीने में भारत द्वारा चलाए गए ऑपरेशन सिंदूर में अपना सबकुछ गंवाने वाले आतंकी तिलमिलाए हुए हैं और भारत में खिलाफ लगातार जहर उगल रहे हैं। इस बीच हाल ही में लश्कर-ए-तैयबा (LeT) के डिप्टी चीफ सैफुल्लाह कासूरी ने भारत को पाकिस्तान में आए बाढ़ के लिए जिम्मेदार ठहराते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को खुली धमकी दी है। बता दें कि 22 अप्रैल को जम्मू-कश्मीर में हुए बर्बर आतंकी हमले का मास्टरमाइंड कासूरी ही है और लश्कर के सरगना हाफिज सईद के करीबी सर्कल के तहत काम करता है। पहलगाम हमले में 26 लोगों की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी।
CNN- न्यूज 18 की एक रिपोर्ट के मुताबिक हाल ही में कासूरी का एक वीडियो सामने आया है जिसमें वह भारत को कोसता हुआ नजर आ रहा है। यह वीडियो पाकिस्तान के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर तेजी से शेयर किया गया है। कासूरी ने वीडियो में भारत पर “वॉटर टेररिज्म” करने का आरोप लगाया है। वहीं कासूरी ने पाकिस्तान में आई बाढ़ का बदला भारत से लेने की धमकी दी। कासूरी ने आरोप लगाया कि भारत पाकिस्तान में अनियंत्रित पानी छोड़कर बाढ़ लेकर आया है।
आसिम मुनीर की तारीफ
इस वीडियो में सैफुल्लाह कासूरी ने पाकिस्तानी सैन्य प्रमुख जनरल आसिम मुनीर की तारीफ कर उसकी तारीफों के पुल भी बांधें। उसने प्रधानमंत्री मोदी को धमकी देते हुए कहा कि पीएम मोदी को मई 10, 2025 की तरह सबक सिखाना चाहिए। खुफिया एजेंसियों के मुताबिक यह बयान आतंकियों की किसी प्लानिंग की ओर इशारा करता है।
क्या मकसद?
वीडियो सामने आने के बाद आधिकारियों ने कहा है कि यह एक सोची समझी रणनीति का हिस्सा हो सकता है। शीर्ष खुफिया सूत्रों ने कहा है कि कासूरी का यह वीडियो सिर्फ प्रचार नहीं है बल्कि इसे ISI समर्थित रणनीतिक अभियान का हिस्सा माना जा रहा है, जिसका मकसद पाकिस्तान के लोगों को भड़का कर सीमा पार घुसपैठ और स्लीपर सेल एक्टिवेशन के लिए माहौल बनाना है। सूत्रों के अनुसार लाहौर और बहावलपुर में लश्कर के सेल्स को जम्मू और पंजाब सेक्टर में सक्रिय होने का काम दिया गया है।