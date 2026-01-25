दुनियाभर में पहुंचती थी जिनकी आवाज, पद्मभूषण से सम्मानित सीनियर पत्रकार मार्क टली का निधन
बीबीसी के वरिष्ठ पत्रकार और लेखकर मार्क टली का 90 साल की उम्र में निधन हो गया है। 2002 में उन्हें पद्म भूषण से नवाजा गया था। वह पिछले कुछ समय से बीमार चल रहे थे।
वरिष्ठ पत्रकार और प्रसिद्ध लेखक मार्क टली का रविवार को यहां एक निजी अस्पताल में निधन हो गया। उनके एक करीबी दोस्त ने यह जानकारी दी। वह 90 वर्ष के थे। भारत पर उन्होंने कई किताबें लिखी थीं। कई पुरस्कारों से सम्मानित मार्क टली कुछ समय से बीमार थे और पिछले एक सप्ताह से साकेत के मैक्स अस्पताल में भर्ती थे।
वरिष्ठ पत्रकार और टली के करीबी दोस्त सतीश जैकब ने बताया, ‘‘मार्क का आज दोपहर मैक्स अस्पताल, साकेत में निधन हो गया।’’ उनका जन्म 24 अक्टूबर 1935 को कलकत्ता (अब कोलकाता) में हुआ था। टली 22 वर्षों तक ‘बीबीसी’ के नयी दिल्ली ब्यूरो के प्रमुख रहे।
प्रख्यात लेखक होने के साथ-साथ, टली बीबीसी रेडियो-4 के कार्यक्रम 'समथिंग अंडरस्टूड' के प्रस्तोता भी थे। उन्हें 2002 में ‘नाइट’ की उपाधि से सम्मानित किया गया और 2005 में भारत सरकार द्वारा पद्म भूषण से नवाजा गया। टली ने भारत पर कई किताबें लिखी हैं, जिनमें 'नो फुल स्टॉप्स इन इंडिया', 'इंडिया इन स्लो मोशन' और 'द हार्ट ऑफ इंडिया' शामिल हैं।
मार्क टली बेहद प्रतिष्ठित विदेश संवाददाता थे। उन्होंने भारत के कई बड़े मामलों की सधी हुई रिपोर्टिंग की जिसमें भोपाल गैस त्रासदी, ऑपरेशन ब्लू स्टार और बाबरी विध्वंस जैसे मामले शामिल हैं। उनके पिता एक कारोबारी थे और उनकी मां बंगाल की ही रहने वाली थी। हालांकि उनकी शिक्षा इंगलैंड में हुई थी।
मार्क टली भारत की संस्कृति से बहुत मजबूती से जुड़े थे। हिंदी भाषा पर भी उनकी अच्छी पकड़ थी। उनकी इन्हीं क्वालिटी की वजह से दुनियाभर में उन्हें सम्मान और पहचान मिली। बीबीसी के मुताबिक वह बड़ी आसानी से राजनेताओं से संपर्क और संवाद स्थापित कर लेते थे।