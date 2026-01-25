Hindustan Hindi News
पद्म पुरस्कार 2026 के विजेताओं का ऐलान, इन नायकों ने जीता राष्ट्र का मान, पूरी सूची

पद्म पुरस्कार 2026 के विजेताओं का ऐलान, इन नायकों ने जीता राष्ट्र का मान, पूरी सूची

संक्षेप:

Jan 25, 2026 03:17 pm ISTDevendra Kasyap लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
पद्म पुरस्कार 2026 की घोषणा हो चुकी है और इस साल देश ने उन असाधारण नायकों को सम्मानित करने का फैसला किया है जो चुपचाप समाज की सेवा में लगे रहे। ये वो गुमनाम हीरो हैं जिन्होंने साहित्य, शिक्षा, चिकित्सा, कला, समाजसेवा और जनकल्याण जैसे क्षेत्रों में अपना जीवन समर्पित कर दिया। सरकार द्वारा जारी सूची में कुल 45 ऐसे नायकों के नाम शामिल हैं, जिन्हें पद्म श्री से नवाजा जा रहा है। इनमें पूर्व बस कंडक्टर से लेकर लोक कलाकार, चिकित्सक, शिक्षक और सामाजिक कार्यकर्ता तक शामिल हैं।

बता दें कि ये पुरस्कार गणतंत्र दिवस के अवसर पर दिए जाते हैं। इनमें साहित्य, शिक्षा, समाजसेवा, चिकित्सा, कला और जनकल्याण जैसे क्षेत्रों से जुड़े कई नाम शामिल हैं। इनमें साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में योगदान के लिए अंके गौड़ा के अलावा बृज लाल भट्ट, बुधरी ताती, भगवानदास रायकवार, धर्मिक लाल चुन्नी लाल पांड्या, डॉ श्याम सुंदर, चरण हेम्ब्रम और के पजनिवेल जैसे नाम शामिल हैं।

यहां देखें पूरी लिस्ट

  • अर्मिडा फर्नांडिस
  • भगवंदास रायकवार
  • भिकल्या लाडक्या धिंडा
  • बृज लाल भट्ट
  • बुधरी ताती
  • चरण हेम्ब्रम
  • चिरंजी लाल यादव
  • धर्मिक लाल चुनीलाल पांड्या
  • गफरुद्दीन मेवाती जोगी
  • हल्ली वार
  • इंदरजीत सिंह सिद्धू
  • के. पजनिवेल
  • कैलाश चंद्र पंत
  • खेम राज सुंद्रियाल
  • कोल्लक्कायिल देवकी अम्मा जी
  • कुमारस्वामी थंगराज
  • महेंद्र कुमार मिश्रा
  • मीर हाजीभाई कासमभाई
  • मोहन नागर
  • नरेश चंद्र देव वर्मा
  • नीलेश विनोदचंद्र मंडलेवाला
  • नूरुद्दीन अहमद
  • ओथुवर तिरुथनी स्वामीनाथन
  • पद्मा गुरमेत
  • पोखिला लेक्थेपी
  • पुन्नियामूर्ति नटेसन
  • आर. कृष्णन
  • रघुपत सिंह
  • रघुवीर तुकाराम खेड़कर
  • राजस्थापति कलियप्पा गौंडर
  • रामा रेड्डी मामिडि
  • रामचंद्र गोदबोले और सुनीता गोदबोले
  • एस. जी. सुशीला मां
  • संगयूसांग एस. पोंगेनेर
  • शफी शौक
  • श्रीरंग देवबा लाड
  • श्याम सुंदर
  • सिमांचल पात्रो
  • सुरेश हनगावादी
  • टगा राम भील
  • टेची गुबिन
  • तिरुवरूर बख्तवत्सलम
  • विश्व बंधु
  • म्नम जत्रा सिंह

Devendra Kasyap

लेखक के बारे में

Devendra Kasyap
देवेन्द्र कश्यप, लाइव हिंदुस्तान में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर। पटना से पत्रकारिता की शुरुआत। महुआ न्यूज, जी न्यूज, ईनाडु इंडिया, राजस्थान पत्रिका, ईटीवी भारत और नवभारत टाइम्स ऑनलाइन जैसे बड़े संस्थानों में काम किया। करीब 11 साल से डिजिटल मीडिया में कार्यरत। MCU भोपाल से पत्रकारिता की पढ़ाई। पटना व‍िश्‍वविद्यालय से पॉलिटिकल साइंस से ग्रेजुएशन। फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में नेशनल, इंटरनेशनल डेस्क पर सेवा दे रहे हैं। और पढ़ें
