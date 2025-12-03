जब मानवता हुई शर्मशार, कुत्ते बने रक्षक; रात भर करते रहे सड़क पर मिले नवजात बच्चे की हिफाजत

संक्षेप: वहां के लोगों ने पुलिस को बताया कि कई आवारा कुत्तों ने नवजात के चारों ओर घेरा बना लिया था और सुबह तक वहीं रहे। स्थानीय लोगों ने बताया कि सुबह जागने पर उन्होंने कुछ ऐसा देखा जिससे उनके रोंगटे खड़े हो जाते हैं।

पश्चिम बंगाल के नादिया जिले से हाल ही में एक दिल को झकझोर देने वाली घटना सामने आई है। यहां एक नवजात शिशु के मां बाप उसे दिसंबर की दर्द रात में एक टॉयलेट के बाहर छोड़कर फरार हो गए। दूधमुंहे बच्चे को इस तरह सड़क पर छोड़ना खतरे से खाली नहीं था। हालांकि तब बच्चे की सुरक्षा का जिम्मा सड़क के कुत्तों ने उठा लिया। आवारा कुत्तों के एक झुंड ने रात भर बच्चे की रखवाली की और सुबह आस पास के लोगों ने जब यह नजारा देखा तो उनके रोंगटे खड़े हो गए।

जानकारी के मुताबिक बच्चा नादिया जिले में रेलवे कर्मचारियों की एक कॉलोनी में मिला। स्थानीय लोगों ने बताया कि बच्चे को वॉशरूम के बाहर बिना कपड़े के ज़मीन पर छोड़ दिया गया था। बाद में वहां के लोगों ने पुलिस को बताया कि कई आवारा कुत्तों ने नवजात के चारों ओर घेरा बना लिया था और सुबह तक वहीं रहे।

‘रोंगटे खड़े हो गए’ शुक्ला मंडल, जो सबसे पहले बच्चे को देखने वालों में से एक थीं, ने PTI को बताया, "जागने पर, हमने कुछ ऐसा देखा जिससे आज भी हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं।" उन्होंने कहा, “कुत्ते गुस्सैल नहीं थे। वे अलर्ट दिख रहे थे, जैसे उन्हें समझ आ गया हो कि बच्चा जीने के लिए लड़ रहा है।”

एक और स्थानीय शख्स, सुभाष पाल ने याद किया कि सुबह-सुबह उन्हें एक बच्चे की तेज रोने की आवाज सुनाई दी। उन्होंने कहा, "मुझे लगा कि किसी परिवार में कोई बीमार बच्चा है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि कोई बच्चा बाहर सड़क पर लेटा होगा और कुत्ते उस पर नजर रख रहे होंगे। वे पहरेदारों की तरह बर्ताव कर रहे थे।"