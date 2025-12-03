Hindustan Hindi News
Hindi NewsIndia NewsPack of stray dogs saved newborn left abandoned outside washroom in Bengal
जब मानवता हुई शर्मशार, कुत्ते बने रक्षक; रात भर करते रहे सड़क पर मिले नवजात बच्चे की हिफाजत

संक्षेप:

वहां के लोगों ने पुलिस को बताया कि कई आवारा कुत्तों ने नवजात के चारों ओर घेरा बना लिया था और सुबह तक वहीं रहे। स्थानीय लोगों ने बताया कि सुबह जागने पर उन्होंने कुछ ऐसा देखा जिससे उनके रोंगटे खड़े हो जाते हैं।

Wed, 3 Dec 2025 10:42 AMJagriti Kumari लाइव हिन्दुस्तान
पश्चिम बंगाल के नादिया जिले से हाल ही में एक दिल को झकझोर देने वाली घटना सामने आई है। यहां एक नवजात शिशु के मां बाप उसे दिसंबर की दर्द रात में एक टॉयलेट के बाहर छोड़कर फरार हो गए। दूधमुंहे बच्चे को इस तरह सड़क पर छोड़ना खतरे से खाली नहीं था। हालांकि तब बच्चे की सुरक्षा का जिम्मा सड़क के कुत्तों ने उठा लिया। आवारा कुत्तों के एक झुंड ने रात भर बच्चे की रखवाली की और सुबह आस पास के लोगों ने जब यह नजारा देखा तो उनके रोंगटे खड़े हो गए।

जानकारी के मुताबिक बच्चा नादिया जिले में रेलवे कर्मचारियों की एक कॉलोनी में मिला। स्थानीय लोगों ने बताया कि बच्चे को वॉशरूम के बाहर बिना कपड़े के ज़मीन पर छोड़ दिया गया था। बाद में वहां के लोगों ने पुलिस को बताया कि कई आवारा कुत्तों ने नवजात के चारों ओर घेरा बना लिया था और सुबह तक वहीं रहे।

‘रोंगटे खड़े हो गए’

शुक्ला मंडल, जो सबसे पहले बच्चे को देखने वालों में से एक थीं, ने PTI को बताया, "जागने पर, हमने कुछ ऐसा देखा जिससे आज भी हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं।" उन्होंने कहा, “कुत्ते गुस्सैल नहीं थे। वे अलर्ट दिख रहे थे, जैसे उन्हें समझ आ गया हो कि बच्चा जीने के लिए लड़ रहा है।”

एक और स्थानीय शख्स, सुभाष पाल ने याद किया कि सुबह-सुबह उन्हें एक बच्चे की तेज रोने की आवाज सुनाई दी। उन्होंने कहा, "मुझे लगा कि किसी परिवार में कोई बीमार बच्चा है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि कोई बच्चा बाहर सड़क पर लेटा होगा और कुत्ते उस पर नजर रख रहे होंगे। वे पहरेदारों की तरह बर्ताव कर रहे थे।"

बच्चे को ले जाया गया अस्पताल

इसके बाद एक स्थानीय शख्स ने बच्चे को अपने दुपट्टे में लपेटा और पड़ोसियों को बताया। बच्चे को महेशगंज हॉस्पिटल ले जाया गया और बाद में कृष्णानगर सदर हॉस्पिटल में शिफ्ट कर दिया गया। डॉक्टरों ने पुष्टि की कि बच्चे को कोई चोट नहीं है और कहा कि सिर पर मिला खून जन्म के वक्त का ही लग रहा है। वहीं पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है।

Jagriti Kumari

लेखक के बारे में

Jagriti Kumari
जागृति ने 2024 में हिंदुस्तान टाइम्स डिजिटल सर्विसेज के साथ अपने करियर की शुरुआत की है। संत जेवियर कॉलेज रांची से जर्नलिज्म में ग्रैजुएशन करने बाद, 2023-24 में उन्होंने भारतीय जन संचार संस्थान नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता में स्नातकोत्तर डिप्लोमा हासिल किया। खबरें लिखने के साथ साथ ग्राउंड रिपोर्टिंग का शौक है। साथ ही अंतरराष्ट्रीय संबंध, खेल और अर्थव्यवस्था की खबरों को पढ़ना पसंद है। मूल रूप से रांची, झारखंड की जागृति को खाली समय में सिनेमा देखना और सिनेमा के बारे में पढ़ना पसंद है। और पढ़ें
Dog West Bengal News
