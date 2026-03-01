उम्मीद है पीएम मोदी इजरायल-ईरान की जंग रोकने में निभाएंगे भूमिका: ओवैसी
ओवैसी ने कहा कि खामेनेई शिया समुदाय के एक सम्मानित नेता हैं और अगर आप उन्हें निशाना बनाते हैं, तो ईरानी चुप नहीं रहेंगे। जिनेवा में ईरान-अमेरिका बातचीत का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि बातचीत में सफलता मिलने के बावजूद हमला हुआ।
ईरान पर अमेरिकी-इजरायल के जॉइंट मिलिट्री हमलों की निंदा करते हुए एआईएमआईएम प्रेसिडेंट असदुद्दीन ओवैसी ने रविवार को उम्मीद जताई कि पीएम मोदी और केंद्र सरकार इस जंग को रोकने में भूमिका निभाएंगे। हैदराबाद के सांसद ने ईरान के सुप्रीम लीडर अयोतल्लाह अली खामेनेई की हत्या को गलत और गैर-कानूनी काम बताया। खामेनेई की मौत इजरायल और अमेरिका के एक बड़े हमले में हुई थी।
उन्होंने कहा कि इलाके में अस्थिरता को रोकने के लिए ईरान पर हमले तुरंत बंद होने चाहिए, उन्होंने कहा कि इस इलाके में 10 मिलियन भारतीय काम करते हैं। रिपोर्टर्स से बात करते हुए, ओवैसी ने कहा, "हमें उम्मीद है कि भारत सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस जंग को रोकने में भूमिका निभाएंगे। जंग खत्म होनी चाहिए। इसे आगे बढ़ाने की उनकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, क्योंकि अगर यह फैला, तो बहुत बड़ी उथल-पुथल, अनिश्चितता और अस्थिरता होगी।"
एआईएमआईएम चीफ ने कहा कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और बेंजामिन नेतन्याहू ने रमजान के पवित्र महीने में मिलकर ईरान पर हमला किया है। उन्होंने कहा कि हम ईरान पर हमले की निंदा करते हैं। उन्होंने चेतावनी दी कि खामेनेई जैसे सम्मानित व्यक्ति को निशाना बनाना बेकार नहीं जाएगा। उन्होंने कहा, "वह (खामेनेई) शिया समुदाय के एक सम्मानित नेता हैं और अगर आप उन्हें निशाना बनाते हैं, तो ईरानी चुप नहीं रहेंगे।" जिनेवा में ईरान-अमेरिका बातचीत का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि बातचीत में सफलता मिलने के बावजूद हमला हुआ।
ओवैसी ने कहा, "तो, जब बातचीत में सफलता मिली, तो अमेरिका और इजरायल ने ईरान पर हमला किया और एक 86 साल के आदमी (खामेनेई) को मार डाला।" उन्होंने इसे ईरान के लोगों पर कायरतापूर्ण, अमानवीय और अनैतिक हमला बताया और कहा, "...स्कूली बच्चे मारे गए हैं।" सो-कॉल्ड वेस्टर्न इंसानियत कहाँ है?" ओवैसी ने चेतावनी दी कि तेल की कीमतों में एक डॉलर की भी बढ़ोतरी का भारतीय अर्थव्यवस्था पर बहुत बड़ा असर पड़ेगा। उन्होंने बताया कि सैकड़ों भारतीय, जिनमें उमराह करने गए लोग भी शामिल हैं, फ्लाइट कैंसल होने की वजह से मक्का और मदीना में फंस गए हैं। दुबई एयरपोर्ट और सऊदी अरब या ओमान जैसे कई दूसरे एयरपोर्ट पर सैकड़ों लोग फंसे हुए हैं।
लेखक के बारे मेंMadan Tiwari
