नीतीश को एक शर्त पर समर्थन देने के लिए ओवैसी तैयार, G20 में PM मोदी के 3 प्रस्ताव; टॉप-5 न्यूज

संक्षेप: बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को शपथ के बाद AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने भी उनकी सरकार को समर्थन देने की बात कही है। हालांकि, इसके लिए उन्होंने एक शर्त भी सामने रख दी है।

बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बहुमत के साथ शपथ ले चुके हैं। ऐसे में AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने भी उनकी सरकार को समर्थन देने की बात कही है। हालांकि, इसके लिए उन्होंने एक शर्त भी सामने रख दी है। वहीं, दूसरी ओर जी20 सम्मेलन में भाग लेने के लिए दक्षिण अफ्रीका पहुंचे पीएम मोदी में सम्मेलन के दौरान मुख्य रूप से तीन प्रस्ताव रखे। इसमें उन्होंने ग्लोबल हेल्थ टास्क फोर्स और पारंपरिक ज्ञान भंडार को संभालने के लिए जी20 के सभी साथियों को साथ आने का भी आह्वान किया।

देश-दुनिया की पांच बड़ी खबरें पढ़िए लाइव हिन्दुस्तान के साथ... नीतीश कुमार की सरकार को समर्थन देने के लिए तैयार औवैसी, रख दी एक शर्त AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने बिहार में नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली सरकार को समर्थन देने की बात कही है। हालांकि, इसके लिए उन्हें एक शर्त भी रख दी। अमौर में जनसभा को संबोधित करते हुए ओवैसी ने कहा कि विकास केवल राजधानी पटना और पर्यटन स्थल राजगीर तक ही सीमित नहीं रहना चाहिए। पढ़ें पूरी खबर…

G20 में PM मोदी के तीन बड़े प्रस्ताव: ड्रग-टेरर नेक्सस पर वार, ग्लोबल हेल्थ टीम बनाने पर बात जी20 सम्मेलन में भाग लेने के लिए दक्षिण अफ्रीका के जोहनसबर्ग पहुंचे पीएम मोदी ने तीन बड़े प्रस्ताव रखे। यहां पर पीएम ने वैश्विक स्तर पर विकास के मानकों पर गहराई से पुनर्विचार करने का आह्वान किया। इसके साथ ही उन्होंने ड्रग-टेरर नेक्सस का मुकाबला करने के लिए जी20 की एक नई टीम और ग्लोबल हेल्थकेयर के लिए भी एक रेस्पॉन्स टीम बनाने का प्रस्ताव दिया। पढ़ें पूरी खबर…

पश्चिम बंगाल में एक और BLO ने किया सुसाइड, ममता बनर्जी बोलीं- तुरंत रोक दें SIR पश्चिम बंगाल में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) प्रक्रिया का विरोध कर रही मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने नादिया जिले में एक ब्लॉक लेवल अधिकारी (बीएलओ) रिंकु तरफदार की खुदकुशी पर गहरा दुख व्यक्त करते हुए एसआईआर पर तुरंत रोक लगाने की मांग की है। पढ़ें पूरी खबर…

SIR तय समय पर पूरी करने का लक्ष्य, बीएलओ पर कोई दवाब नहीं: चुनाव अधिकारी केरल के मुख्य निर्वाचन अधिकारी रतन यू केलकर ने शनिवार को कहा कि बीएलओ को मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के लिए हर मुमकिन मदद दी जा रही है और “उन पर दबाव डालने का कोई इरादा नहीं है।” पढ़ें पूरी खबर…