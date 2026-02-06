क्या ट्रंप ही सब बताएंगे? भारत-अमेरिका ट्रेड डील को लेकर ओवैसी का पीएम मोदी से सवाल

संक्षेप: हैदराबाद सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने भारत और अमेरिका के बीच हुई ट्रेड डील को लेकर सवाल उठाया है। उन्होंने दावा किया कि डील के दौरान ट्रंप ने पीएम मोदी से कहा कि वह रूस से तेल नहीं खरीदोगे, अब वेनेजुएला से तेल खरीदो और इस पर पीएम मोदी ने यस सर का जवाब दिया।

भारत और अमेरिका के बीच हुई ट्रेड डील को लेकर बवाल कटा हुआ है। सरकार और ट्रंप प्रशासन दोनों ने ही अभी इस पर ज्यादा जानकारी नहीं दी है। शुरुआती तौर पर इसमें दोनों के दावे अलग-अलग प्रतीत हो रहे हैं, जिससे लोगों में मन में संशय पैदा हो रहा है। विपक्ष लगातार इस मुद्दे को लेकर मोदी सरकार के ऊपर निशाना साध रहा है। इसी क्रम में एआईएमआईएम प्रमुख ओवैसी ने भी पीएम मोदी से सवाल करते हुए कहा कि ट्रंप ने कहा कि भारत रूस से तेल नहीं खरीदेगा और आप (पीएम मोदी) हां करके आ गए। भारत की रणनीतिक स्वायत्तता का क्या होगा?

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨

तेलंगाना में एक रैली को संबोधित करते हुए ओवैसी ने राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ और भारतीय जनता पार्टी से भी कड़े सवाल पूछे। उन्होंने दावा किया कि अमेरिकी राष्ट्रपति ने सरकार से कहा कि अब भारत तेल नहीं खरीदेगा, ट्रंप ने कहा कि अब रूस की जगह वेनेजुएला से तेल खरीदो और कथित तौर पर पीएम मोदी इस पर सहमति जता कर आ गए। भारत की स्ट्रैटजिक ऑटोनॉमी पर सवाल उठाते हुए ओवैसी ने कहा कि क्या हमें किससे तेल खरीदना है, किससे नहीं यह भी अमेरिका तय करेगा? उन्होंने कहा, "मैं संघ और भाजपा के लोगों से पूछना चाहता हूं। ट्रंप तय करते हैं कि भारत किससे तेल खरीदेगा। ट्रंप ने मोदी से कहा रूस से तेल मत खरीदो, वेनेजुएला से खरीदो... मोदी ने कहा 'यस सर'। दूसरी तरफ चीन है, वह पाकिस्तान को 80 फीसदी हथियार सप्लाई करता है, फिर भी हमारी सरकार उनके लिए रेड कॉर्पेट बिछाए हुए है।"

ओवैसी यहीं नहीं रुके, उन्होंने पूर्व सेना प्रमुख जनरल नरवणे की अप्रकाशित किताब को लेकर चल रहे विवाद का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा, "पूर्व सेना प्रमुख ने अपनी किताब में बताया है कि जब चीनी सेना लद्दाख में आई, तो उन्होंने पीएम से पूछा कि क्या कार्रवाई की जाए। इस पर प्रधानमंत्री ने कहा कि 'जो उचित लगे, वह करो'। आखिर यह क्या है? उन्हें कहना चाहिए था कि उन्हें पीछे धकेलो।