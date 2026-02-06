Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsIndia NewsOwaisi raises questions on India US trade deal Trump and PM Modi mentions former Army Chief General Naravane book
क्या ट्रंप ही सब बताएंगे? भारत-अमेरिका ट्रेड डील को लेकर ओवैसी का पीएम मोदी से सवाल

क्या ट्रंप ही सब बताएंगे? भारत-अमेरिका ट्रेड डील को लेकर ओवैसी का पीएम मोदी से सवाल

संक्षेप:

हैदराबाद सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने भारत और अमेरिका के बीच हुई ट्रेड डील को लेकर सवाल उठाया है। उन्होंने दावा किया कि डील के दौरान ट्रंप ने पीएम मोदी से कहा कि वह रूस से तेल नहीं खरीदोगे, अब वेनेजुएला से तेल खरीदो और इस पर पीएम मोदी ने यस सर का जवाब दिया।

Feb 06, 2026 06:47 am ISTUpendra Thapak लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

भारत और अमेरिका के बीच हुई ट्रेड डील को लेकर बवाल कटा हुआ है। सरकार और ट्रंप प्रशासन दोनों ने ही अभी इस पर ज्यादा जानकारी नहीं दी है। शुरुआती तौर पर इसमें दोनों के दावे अलग-अलग प्रतीत हो रहे हैं, जिससे लोगों में मन में संशय पैदा हो रहा है। विपक्ष लगातार इस मुद्दे को लेकर मोदी सरकार के ऊपर निशाना साध रहा है। इसी क्रम में एआईएमआईएम प्रमुख ओवैसी ने भी पीएम मोदी से सवाल करते हुए कहा कि ट्रंप ने कहा कि भारत रूस से तेल नहीं खरीदेगा और आप (पीएम मोदी) हां करके आ गए। भारत की रणनीतिक स्वायत्तता का क्या होगा?

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

तेलंगाना में एक रैली को संबोधित करते हुए ओवैसी ने राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ और भारतीय जनता पार्टी से भी कड़े सवाल पूछे। उन्होंने दावा किया कि अमेरिकी राष्ट्रपति ने सरकार से कहा कि अब भारत तेल नहीं खरीदेगा, ट्रंप ने कहा कि अब रूस की जगह वेनेजुएला से तेल खरीदो और कथित तौर पर पीएम मोदी इस पर सहमति जता कर आ गए। भारत की स्ट्रैटजिक ऑटोनॉमी पर सवाल उठाते हुए ओवैसी ने कहा कि क्या हमें किससे तेल खरीदना है, किससे नहीं यह भी अमेरिका तय करेगा? उन्होंने कहा, "मैं संघ और भाजपा के लोगों से पूछना चाहता हूं। ट्रंप तय करते हैं कि भारत किससे तेल खरीदेगा। ट्रंप ने मोदी से कहा रूस से तेल मत खरीदो, वेनेजुएला से खरीदो... मोदी ने कहा 'यस सर'। दूसरी तरफ चीन है, वह पाकिस्तान को 80 फीसदी हथियार सप्लाई करता है, फिर भी हमारी सरकार उनके लिए रेड कॉर्पेट बिछाए हुए है।"

ओवैसी यहीं नहीं रुके, उन्होंने पूर्व सेना प्रमुख जनरल नरवणे की अप्रकाशित किताब को लेकर चल रहे विवाद का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा, "पूर्व सेना प्रमुख ने अपनी किताब में बताया है कि जब चीनी सेना लद्दाख में आई, तो उन्होंने पीएम से पूछा कि क्या कार्रवाई की जाए। इस पर प्रधानमंत्री ने कहा कि 'जो उचित लगे, वह करो'। आखिर यह क्या है? उन्हें कहना चाहिए था कि उन्हें पीछे धकेलो।

ये भी पढ़ें:यह आपकी असेंबली नहीं, सुप्रीम कोर्ट है; UGC केस में सुनवाई के दौरान भड़क गए CJI
ये भी पढ़ें:कंगना ने संसद में बिताए हेमा संग सुकून के पल, 'ड्रीम गर्ल' संग शेयर खास तस्वीरें

आपको बता दें, ओवैसी का यह बयान ऐसे समय में सामने आया है, जब दिल्ली में इस अप्रकाशित किताब को लेकर जबरदस्त गतिरोध देखने को मिल रहा है। लोकसभा में भी कांग्रेस ने राहुल गांधी के नेतृत्व में इस किताब को लेकर जबरदस्त हंगामा काटा। 2004 के बाद पहली बार ऐसा हुआ कि प्रधानमंत्री राष्ट्रपति के धन्यवाद प्रस्ताव पर लोकसभा में चर्चा में भाग नहीं ले पाए। हालांकि बाद में उन्होंने राज्य सभा में अपना संबोधन दिया।

Upendra Thapak

लेखक के बारे में

Upendra Thapak

उपेंद्र ने डिजिटल पत्रकारिता की शुरुआत लाइव हिन्दुस्तान से की है। पिछले एक साल से वे होम टीम में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर कार्यरत हैं। उन्होंने लोकसभा चुनाव 2024, ऑपरेशन सिंदूर और कई राज्यों के विधानसभा चुनावों की कवरेज की है। पत्रकारिता की पढ़ाई भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC), नई दिल्ली (बैच 2023-24) से पूरी करने वाले उपेंद्र को इतिहास, अंतर्राष्ट्रीय संबंध, राजनीति, खेल, विज्ञान और समसामयिक घटनाओं से जुड़े विषयों में गहरी रुचि है। स्नातक स्तर पर बायोटेक्नोलॉजी की पढ़ाई करने के कारण उन्हें मेडिकल और वैज्ञानिक विषयों की भाषा की भी अच्छी समझ है। वे मूल रूप से मध्यप्रदेश के भिंड जिले के निवासी हैं।

और पढ़ें
India PM Modi Asaduddin Owaisi News
इंडिया न्यूज़ , विधानसभा चुनाव और आज का मौसम से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में | लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।