पहलगाम पीड़ितों को क्या जवाब देंगे? भारत-पाक क्रिकेट मैच पर भड़की ओवैसी की पार्टी
Asia Cup India Pakistan match: हैदराबाद सांसद ओवैसी की पार्टी ने भारत और पाकिस्तान के बीच होने वाले क्रिकेट मैच पर आपत्ति जताई है। पार्टी प्रवक्ता वारिस पठान ने कहा कि अगर यह मैच होता है, तो हम पहलगाम के पीड़ितों को क्या जवाब देंगे?
भारत और पाकिस्तान के बीच एशिया कप में होने वाले मैच को लेकर भावनाएं भड़की हुई हैं। 14 सितंबर को दुबई में होने वाले इस मैच पर सवाल उठाते हुए ओवैसी की पार्टी ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। पार्टी के प्रवक्ता वारिस पठान ने तीखे सवाल पूछते हुए कहा कि जब पाकिस्तान के साथ सब-कुछ बंद हैं और हमने उनके साथ पानी का भी व्यवहार नहीं रखा है। तो फिर यह मैच क्यों हो रहा है? हम पहलगाम पीड़ितों को क्या जवाब देंगे?
एएनआई से बात करते हुए वारिस पठान ने पाकिस्तान को जमकर लताड़ लगाई। उन्होंने कहा, "पूरी दुनिया जानती है कि पाकिस्तान आतंकी गतिविधियों को समर्थन देता है। हमारे देश ने लगातार इसका सामना किया है। हमने 26/11, पुलवामा, पहलगाम देखा है। पहलगाम में पाकिस्तानी आतंकवादियों ने धर्म के आधार पर लोगों को मार डाला... हमारी बहनों के सिंदूर मिटा दिए। भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के रूप में जवाबी कार्रवाई करते हुए पाकिस्तान के भीतर आतंकी ठिकानों पर हमले किए... भारत के प्रतिनिधिमंडल ने पूरी दुनिया में इसका प्रचार किया कि कैसे पाकिस्तान ने आतंकवाद का समर्थन किया है और उसे एफएटीए में शामिल किया जाना चाहिए।"
अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए पठान ने कहा, "ऑपरेशन सिंदूर के बाद ऑपरेशन महादेव हुआ। पाकिस्तान के साथ व्यापार करना और उनकी पानी आपूर्ति पूरी तरह से बंद कर दी गई। उनकी मशहूर हस्तियां, प्रभावशाली लोग हमारे यहां आा बंद हो गए, तो फिर हमारी टीम वहां क्यों खेल रही है? हम पहलगाम पीड़ितों के परिवारों को क्या जवाब देंगे? भारत को इस मैच का बहिष्कार करना चाहिए और ऐसा नहीं होना चाहिए... मैं यह मैच नहीं देखूंगा।"
आपको बता दें ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच संबंधों में और भी ज्यादा दरार आ गई है। रिटायर खिलाड़ियों के बीच एक मैच में भी भारतीय टीम ने पाकिस्तान के खिलाफ खेलने से मना कर दिया था। विपक्ष लगातार सरकार पर दबाव बना रहा है कि बीसीसीआई को आदेश दिया जाए कि पाकिस्तान के खिलाफ किसी भी तरीके का कोई मैच न खेला जाए। इतना ही नहीं इस मैच को रोकने को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने भी एक याचिका दायर हो चुकी है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने उस याचिका को खारिज कर दिया।