UP चुनाव से पहले ओवैसी का नया दांव, सपा-कांग्रेस के गढ़ों में रैलियां, गठबंधन का भी विकल्प खोला

ओवैसी ने अपने अभियान की शुरुआत मटेरा से की जिसे सपा पिछले तीन चुनावों से जीतती आ रही है। पहले यासिर शाह और अब उनकी पत्नी मरियम शाह ने यहां का प्रतिनिधित्व किया है।

उत्तर प्रदेश में अगले साल की शुरुआत में होने वाले विधानसभा चुनावों से ठीक पहले असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (AIMIM) ने दोधारी रणनीति अपनाई है। एक तरफ ओवैसी समाजवादी पार्टी (SP) और कांग्रेस के मजबूत गढ़ों में रैलियां कर भारी भीड़ जुटा रहे हैं और उन पर तीखे हमले बोल रहे हैं, तो दूसरी तरफ भाजपा की हैट्रिक रोकने के नाम पर सम्मानजनक हिस्सेदारी मिलने की शर्त के साथ चुनाव पूर्व गठबंधन का दरवाजा भी खुला रख रहे हैं।

पिछले डेढ़ महीनों में ओवैसी ने बहराइच, बिजनौर, सहारनपुर और मुरादाबाद जैसे मुस्लिम बहुल इलाकों में ताबड़तोड़ रैलियां की हैं। उन्होंने सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव और उनके मुस्लिम विधायकों पर मुसलमानों को केवल वोट बैंक की तरह इस्तेमाल करने और उनके हितों की रक्षा करने में विफल रहने का आरोप लगाया है।

ओवैसी के निशाने पर सपा के गढ़ ओवैसी ने अपने अभियान की शुरुआत मटेरा से की जिसे सपा पिछले तीन चुनावों से जीतती आ रही है। पहले यासिर शाह और अब उनकी पत्नी मरियम शाह ने यहां का प्रतिनिधित्व किया है। ओवैसी ने AIMIM के प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली को यहां से उम्मीदवार घोषित कर दिया। उन्होंने आरोप लगाया कि शाह परिवार सालों से क्षेत्र से गायब था और चुनाव करीब आते ही सक्रिय हुआ है। ओवैसी ने कहा, "अगर कोई बीजेपी को रोकना चाहता है, तो AIMIM उनके साथ खड़े होने के लिए तैयार है।"

सपा के तीन बार के विधायक तसलीम अहमद के क्षेत्र बिजनौर के नजीबाबाद में बोलते हुए ओवैसी ने मुसलमानों से अपनी राजनीतिक पसंद पर पुनर्विचार करने का आह्वान किया। विधायक पर तंज कसते हुए ओवैसी ने कहा, "वह ईद के चांद की तरह हैं जो पांच साल में केवल एक बार दिखाई देते हैं।" उन्होंने संभल मस्जिद विवाद और सपा की PDA (पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक) रणनीति पर सवाल उठाते हुए कहा कि सपा नेतृत्व केवल चुनिंदा मुद्दों पर ही प्रतिक्रिया देता है। कांग्रेस सांसद इमरान मसूद के गढ़ सहारनपुर में भी ओवैसी का मुख्य निशाना सपा और अखिलेश यादव ही रहे।

अखिलेश को भैया कहकर मुख्यमंत्री बनाने की अपील पर सवाल उठाते हुए ओवैसी ने कहा, "दूसरों का घर रोशन करने के लिए आप कब तक अपने घर में अंधेरा रखेंगे? मुसलमानों ने बार-बार सपा को वोट दिया, लेकिन न तो उन्हें राजनीतिक प्रतिनिधित्व मिला और न ही भाजपा को हराया जा सका।"

ठाकुरद्वारा से तीन बार के विधायक नवाब जान खान के क्षेत्र में बोलते हुए ओवैसी ने 2013 के मुजफ्फरनगर दंगों की याद दिलाई। उन्होंने सवाल किया कि अखिलेश यादव ने अपने कार्यकाल के दौरान मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी को नियमित क्यों नहीं किया, जिस पर अब बुलडोजर कार्रवाई का खतरा मंडरा रहा है।

AIMIM के यूपी प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली ने कहा, "हम भी एक मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल हैं। हम नहीं चाहते कि भाजपा सत्ता में लौटे क्योंकि भाजपा शासन में मुसलमानों को सबसे ज्यादा नुकसान उठाना पड़ता है। अगर हर कोई भाजपा को हराना चाहता है तो हम मिलकर क्यों नहीं लड़ सकते? सपा, कांग्रेस और बसपा जैसे दल मुसलमानों के वोट तो चाहते हैं लेकिन स्वतंत्र मुस्लिम नेतृत्व को स्वीकार करने से कतराते हैं। हमारा प्रस्ताव दरी बिछाने के लिए नहीं, बल्कि राजनीतिक हिस्सेदारी के लिए है।"

सपा और कांग्रेस का पलटवार समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के नेताओं ने ओवैसी के गठबंधन के प्रस्ताव को महज राजनीतिक पैंतरेबाजी करार देते हुए खारिज कर दिया है। सपा के वरिष्ठ मुस्लिम सांसद ने कहा कि सपा ने हमेशा संभल मस्जिद के मुद्दे से लेकर संसद में मुस्लिम महिलाओं के आरक्षण तक हर मुद्दे पर खुलकर आवाज उठाई है। सपा प्रवक्ता नासिर सलीम ने कहा, "सपा किसी भी समुदाय को केवल वोट बैंक के चश्मे से नहीं देखती, बल्कि भारत के संविधान के तहत उन्हें सम्मान, अवसर और प्रतिनिधित्व की हकदार नागरिक मानती है।"