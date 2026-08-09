IIT दिल्ली में पीएम मोदी के कार्यक्रम पर भड़के ओवैसी, 'सिर झुकाने' के निर्देशों पर उठाए सवाल

हैदराबाद सांसद ओवैसी ने IIT दिल्ली के दीक्षांत समारोह में पीएम मोदी के कार्यक्रम के दौरान छात्रों को सिर झुकाने और वैदिक मंत्रोच्चार के दौरान खड़े रहने के निर्देश दिए जाने पर नाराजगी जताई है। उन्होंने इस पूरे मामले को संविधान का उल्लंघन करार दिया।

Owaisi: ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (AIMIM) प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने IIT दिल्ली में पीएम मोदी के कार्यक्रम के दौरान दिए गए निर्देशों पर सवाल उठाया है। उन्होंने दावा किया कि कार्यक्रम के पहले ही छात्रों मेडल लेते समय 'सिर झुकाने' और वैदिक मंत्रोच्चार के समय खड़े रहने के निर्देश दिए थे। इनकी निंदा करते हुए ओवैसी ने कहा कि यह निर्देश सरकारी शिक्षण संस्थानों और वैज्ञानिक सोच से जुड़े संवैधानिक प्रावधानों का घोर उल्लंघन करते हैं।

हैदराबाद सांसद ने आरोप लगाया कि मीडिया रिपोर्ट्स से मिली जानकारी की अनुसार छात्रों को इतना निर्देश दिया गया था कि प्रधानमंत्री से मेडल लेते समय कितने डिग्री पर तक गर्दन झुकानी है। उन्होंने कहा, "IIT दिल्ली ने सफल छात्र-छात्राओं को डिग्री देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आमंत्रित किया था। लेकिन मुझे यह कहते हुए खेद है कि मीडिया रिपोर्टों से पता चलता है कि वहां छात्रों को बताया गया था कि प्रधानमंत्री से मिलते समय उन्हें अपनी गर्दन कितनी झुकानी चाहिए और साथ ही मीडिया ने यह भी बताया है कि वैदिक मंत्रों का पाठ होने पर सभी को खड़ा होना होगा।"

ओवैसी ने दिया संविधान के आर्टिकल्स का उदाहरण ओवैसी ने तर्क दिया कि कथित निर्देश दो संवैधानिक प्रावधानों के खिलाफ थे। उन्होंने कहा, "अगर आप भारत के संविधान का अनुच्छेद 28 पढ़ें, तो उसमें स्पष्ट रूप से कहा गया है कि सरकारी शिक्षण संस्थानों में कोई धार्मिक शिक्षा या धार्मिक गतिविधियां नहीं कराई जा सकतीं। तो, एक तरह से, यह उसका उल्लंघन था।"

ओवैसी ने आगे कहा, "दूसरी बात, भारत के संविधान का अनुच्छेद 51A और (ह) पढ़ें, जो हम सभी को वैज्ञानिक सोच, यानी वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित करने के लिए प्रोत्साहित करता है। वहां यह कहना कि प्रधानमंत्री के सामने आपको अपनी गर्दन कितनी झुकानी चाहिए और यह कि वैदिक मंत्रों के पाठ के समय आपको खड़ा होना ही चाहिए, यह भी उसका उल्लंघन करता है।"

गौरतलब है कि इस मामले पर अभी तक सरकार या भाजपा की तरफ से कोई टिप्पणी सामने नहीं आई है।

सरकार के हद से ज्यादा दखल के खिलाफ असहमति भी राष्ट्रीय हित- ओवैसी हैदराबाद सांसद ने IIT दिल्ली के दीक्षांत कार्यक्रम के निर्देशों का विरोध करते हुए पूरे देश के छात्रों को आह्वान किया। उन्होंने सीधा संदेश देते हुए कहा कि अगर सरकार का दखल हद से ज्यादा हो जाए असहमति भी राष्ट्रीय हित का मुद्दा बन जाती है। उन्होंने कहा, "मैं भारत के इन सभी छात्रों लड़के और लड़कियों को याद दिलाना चाहता हूँ कि राष्ट्रीय हित का मतलब यह भी है कि जब भी कोई सरकार कोई गलत क़दम उठाए, तो उसके खिलाफ आवाज उठाई जाए।"