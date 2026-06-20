पाकिस्तान को वापस FATF की ग्रे लिस्ट में डलवाए मोदी सरकार, ओवैसी ने कर डाली मांग
ओवैसी ने मांग की कि मोदी सरकार को पाकिस्तान को वापस से एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट में डलवाना चाहिए। दरअसल, विवेक अग्रवाल के FATF के वाइस प्रेसिडेंट बनने पर यह मांग हुई।
AIMIM अध्यक्ष और सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने शनिवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लीडरशिप वाली एनडीए सरकार से पाकिस्तान को वापस ग्रे लिस्ट में डालने की मांग की। हैदराबाद के सांसद ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा, "विवेक अग्रवाल FATF के वाइस प्रेसिडेंट चुने जाने वाले पहले भारतीय हैं, नरेंद्र मोदी सरकार को पाकिस्तान को वापस ग्रे लिस्ट में लाना चाहिए।" ओवैसी ने कहा कि टीआरएफ (द रेजिस्टेंस फोर्स) की अमेरिका लिस्ट का कोई असली फायदा नहीं है।
ओवैसी ने आगे कहा, "TRF की यूएन लिस्टिंग जरूरी है। मोदी सरकार को आईएसआई को भी लिस्ट करने की कोशिश करनी चाहिए थी, हमें नवंबर 2025 का लाल किले का सुसाइड ब्लास्ट याद रखना चाहिए।" इससे पहले, अमेरिका ने लश्कर-ए-तैयबा (LeT) के प्रॉक्सी टीआरएफ, जिसने पहलगाम आतंकी हमले की जिम्मेदारी ली थी, को ग्लोबल टेररिस्ट ऑर्गनाइज़शन घोषित किया था। भारत को शुक्रवार को पहली बार फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स (FATF) का वाइस प्रेसीडेंसी दिया गया। यह ग्लोबल बॉडी मनी लॉन्ड्रिंग और टेररिस्ट फाइनेंसिंग से निपटने के लिए स्टैंडर्ड तय करती है।
पेरिस में ऑर्गनाइज़शन के हेडक्वार्टर में हुई प्लेनरी मीटिंग के खत्म होने पर यूनियन कल्चर सेक्रेटरी विवेक अग्रवाल को बॉडी का वाइस प्रेसिडेंट बनाया गया। जो देश मनी लॉन्ड्रिंग, टेररिस्ट फाइनेंसिंग और प्रोलिफरेशन फाइनेंसिंग को रोकने के लिए अपने सिस्टम में स्ट्रेटेजिक कमियों को दूर करने में फेल रहते हैं, और जिन पर ज्यादा मॉनिटरिंग होती है, उन्हें FATF की ग्रे लिस्ट में डाल दिया जाता है।
विदेश में भारतीयों की मौत पर प्रधानमंत्री मोदी ने ट्रंप की निंदा नहीं की: ओवैसी
इससे पहले, एआईएमआईएम के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने रविवार को मटेरा विधानसभा क्षेत्र में आयोजित एक जनसभा में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी पर निशाना साधते हुए कहा था कि ईरान-ओमान के बीच समुद्री क्षेत्र में भारतीय नागरिकों की मौत के बावजूद प्रधानमंत्री ने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की निंदा नहीं की। जिला मुख्यालय से लगभग 40 किलोमीटर दूर मुस्लिम बहुल क्षेत्र शंकरपुर चौराहे पर आयोजित सभा को संबोधित करते हुए ओवैसी ने कहा, ''तीन भारतीय नागरिक मारे गए, लेकिन प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की जुबान पर डोनाल्ड ट्रंप का नाम नहीं आया।'' उन्होंने आरोप लगाया, ''ट्रंप और नेतन्याहू ने मिलकर इस जंग का आगाज किया है।''
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लेखक के बारे मेंMadan Tiwari
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