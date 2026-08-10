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चेंज की बात, रिवेंज पर उतर आए, ममता पर हमले को लेकर BJP पर भड़के शत्रुघ्न सिन्हा; बताया शर्मनाक

By Deepak Mishra
लाइव हिन्दुस्तान, पटना
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टीएमसी सांसद शत्रुघ्न सिन्हा ने ममता पर हमले को बेहद शर्मनाक बताया है। उन्होंने कहाकि भाजपा चेंज की बात कर रही थी। लेकिन सत्ता में आने के बाद यह रिवेंज पर उतर आई।

TMC MP Shatrughan Sinha
शत्रुघ्न सिन्हा ने ममता पर हमले को लेकर भाजपा पर गंभीर आरोप लगाए हैं।

पश्चिम बंगाल में पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर हमले को लेकर कड़ी प्रतिक्रिया आ रही है। इसी क्रम में टीएमसी सांसद शत्रुघ्न सिन्हा ने भी बयान दिया है। पूर्व अभिनेता ने इस हमले को बेहद शर्मनाक बताया है। उन्होंने कहाकि भाजपा चेंज की बात कर रही थी। लेकिन सत्ता में आने के बाद यह रिवेंज पर उतर आई। पटना में मीडिया से बात करते हुए शत्रुघ्न सिन्हा ने कहाकि एसआईआर के नाम पर वोट बांट दिए गए। जितनी अनियमितताएं हुई हैं, वह सब लोग देख ही रहे हैं। यह सब बहुत शर्मनाक है। उन्होंने कहाकि तमाम साजिशों के बावजूद, ममता बनर्जी ने 41 फीसदी वोट हासिल किया। अगर भाजपा बदलाव की बात करके आई थी तो उसे बदलाव पर ही गौर करना चाहिए था। उन्हें इस तरह से बदले की राजनीति नहीं करनी चाहिए।

क्या हुआ था कल

गौरतलब है कि पश्चिम बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को रविवार को उत्तर 24 परगना जिले में तृणमूल कांग्रेस के जान गंवाने वाले एक कार्यकर्ता के परिजनों से मिलने जाते समय भारी विरोध का सामना करना पड़ा था। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने उनके वाहन को घेर लिया, ‘चोर-चोर’ के नारे लगाए और उनकी कार पर कथित तौर पर कीचड़, जूते और पत्थर फेंके। बनर्जी तृणमूल कांग्रेस के उस कार्यकर्ता के परिजनों से मिलने जा रही थीं, जिसकी कथित तौर पर पुलिस हिरासत में मौत हुई थी। बनर्जी को पुलिस घेरे से होकर गुजरना पड़ा। प्रदर्शन के दौरान कुछ समय के लिए सड़क पर तनावपूर्ण स्थिति पैदा हो गई, जिसमें दोनों विरोधी पक्षों ने एक-दूसरे पर साजिश, उकसावे और प्रशासनिक विफलता के आरोप लगाए।

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ममता ने कहा था मेरी जान जा सकती थी

बनर्जी ने क्षेत्र में पहुंचने के बाद पत्रकारों से कहा था कि मेरी कार पर पत्थर, जूते और कीचड़ फेंके गए। यह साजिश के अलावा कुछ नहीं है। मैंने पुलिस को पहले ही बता दिया था कि मैं आ रही हूं, इसके बावजूद सुरक्षा के कोई इंतजाम नहीं किए गए। उन्होंने कहाकि सुरक्षा की तो बात ही छोड़िए। पुलिस गुंडों को संरक्षण दे रही है। बंगाल गुंडों के हाथों में चला गया है। हम मामला दर्ज कराएंगे। पूर्व मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया कि उनकी गाड़ी पर ईंट के बड़े-बड़े टुकड़े भी फेंके गए। उन्होंने कहाकि मेरा सिर फट सकता था। मेरी यहां मौत हो सकती थी। पुलिस भाजपा को संरक्षण दे रही है। बनर्जी ने भाजपा के नेतृत्व वाली राज्य सरकार पर उन्हें निशाना बनाने के लिए गुंडों का इस्तेमाल करने का आरोप लगाया।

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शुभेंदु अधिकारी पर भी निशाना

बनर्जी ने मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी पर निशाना साधते हुए कहा कि आरोप लगाया कि राज्य सरकार के इशारे पर पुलिस बल का इस्तेमाल किया जा रहा है। बनर्जी ने यह भी दावा किया कि दिवंगत कार्यकर्ता के परिवार को भाजपा समर्थकों द्वारा धमकाया जा रहा था। इस बीच भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष समिक भट्टाचार्य ने कहा कि पार्टी पूर्व मुख्यमंत्री के वाहन पर किसी भी तरह के हमले का समर्थन नहीं करती है और उन्होंने इस घटना में भाजपा कार्यकर्ताओं की संलिप्तता से इनकार किया। उन्होंने कहाकि हम इस घटना की निंदा करते हैं और यदि ऐसी कोई घटना हुई है, तो मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के अधीन पुलिस जिम्मेदार लोगों के खिलाफ तुरंत कार्रवाई करेगी। हालांकि बिजपुर से भाजपा विधायक सुदीप्त दास ने बनर्जी पर मौत से राजनीतिक फायदा उठाने की कोशिश करने का आरोप लगाया।

Deepak Mishra

लेखक के बारे में

Deepak Mishra

मूल रूप से आजमगढ़ के रहने वाले दीपक मिश्रा के लिए पत्रकारिता में आना कोई संयोग नहीं था। घर में आने वाली तमाम मैगजीन्स और अखबार पढ़ते-पढ़ते खुद अखबार में खबर लिखने तक पहुंच गए। हालांकि सफर इतना आसान भी नहीं था। इंटरमीडिएट की पढ़ाई के बाद जब घरवालों को इस इरादे की भनक लगी तो खासा विरोध भी सहना पड़ा। फिर मन में ठाना कि चलो जमीनी अनुभव लेकर देखते हैं। इसी मंशा के साथ ग्रेजुएशन की पढ़ाई के दौरान आजमगढ़ के लोकल टीवी में काम करना शुरू किया। कैमरे पर शहर की गतिविधियां रिकॉर्ड करते, न्यूज बुलेटिन लिखते और कुछेक बार उन्हें कैमरे के सामने पढ़ते-पढ़ते इरादा मजबूत हो गया कि अब तो मीडिया में ही जाना है।

आजमगढ़ के डीएवी डिग्री कॉलेज से इंग्लिश, पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री विषयों में ग्रेजुएशन के बाद वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय से मास कम्यूनिकेशन में मास्टर डिग्री। इसके बाद अखबारों में नौकरी का सिलसिला शुरू हुआ आज अखबार से। फिर दैनिक जागरण के बाइलिंगुअल अखबार आई नेक्स्ट में वाराणसी में डेस्क पर नौकरी। वहां से सेंट्रल डेस्क कानपुर का सफर और फिर पत्रिका अखबार के इवनिंगर न्यूज टुडे में सेंट्रल डेस्क हेड की जिम्मेदारी। बाद में पत्रिका अखबार के लिए खेल डेस्क पर भी काम करने का मौका मिला। पत्रिका ग्रुप में काम करते हुए 2014 फीफा वर्ल्ड कप की कवरेज के लिए अवॉर्ड भी मिला।

यूपी में वापसी हुई फिर से दैनिक जागरण आई नेक्स्ट में और जिम्मेदारी मिली गोरखपुर में डेस्क हेड की। आई नेक्स्ट की दूसरी पारी में दो बार गोरखपुर एडिशन के संपादकीय प्रभारी की भी भूमिका निभाई। वहीं, कुछ अरसे तक इलाहाबाद में डेस्क हेड की जिम्मेदारी भी संभाली। दैनिक जागरण आई नेक्स्ट में काम करने के दौरान, डिजिटल फॉर्मेट के लिए वीडियो स्टोरीज करते रहे। इसमें कुंभ 2019 के लिए वीडियो स्टोरीज भी शामिल हैं। बाद में यहां पर पॉडकास्ट के दो शो किए। जिनमें से एक आईपीएल रिकॉर्ड बुक और दूसरा शहर का किस्सा रहा।

जून 2021 से लाइव हिन्दुस्तान में होम टीम का हिस्सा। इस दौरान तमाम चुनाव, राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रमों की खबरें की। साथ ही क्रिकेट टीम के साथ सहभागिता निभाते हुए आईपीएल और टी-20 विश्वकप, चैंपियंस ट्रॉफी के दौरान कवरेज में सक्रिय भूमिका निभाई। कुंभ 2025 के दौरान लाइव हिन्दुस्तान के लिए वीडियो स्टोरीज कीं।

अगर रुचि की बात करें तो फिल्में देखना, किताबें पढ़ना, कुछ नई स्किल्स सीखते रहना प्रमुख हैं। मिररलेस कैमरे के साथ वीडियो शूट करना और प्रीमियर प्रो पर एडिटिंग में दक्षता। प्रिय विषयों में सिनेमा और खेल दिल के बेहद करीब हैं।

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