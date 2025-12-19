Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsIndia NewsOver 97 lakh voters have been deleted from Tamil Nadu draft roll after SIR
SIR के बाद तमिलनाडु की ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी, 97 लाख मतदाताओं के नाम हटाए गए; क्या वजह

SIR के बाद तमिलनाडु की ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी, 97 लाख मतदाताओं के नाम हटाए गए; क्या वजह

संक्षेप:

तमिलनाडु के मुख्य निर्वाचन अधिकारी की ओर से उपलब्ध कराए गए डेटा से यह जानकारी सामने आई। इसके अनुसार, 66.4 लाख लोगों को इसलिए हटाया गया क्योंकि वे प्रवास कर गए थे, 26.9 लाख मृत पाए गए। 

Dec 19, 2025 07:49 pm ISTNiteesh Kumar लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

तमिलनाडु में शुक्रवार को जारी ड्राफ्ट रोल में SIR के बाद 97 लाख से अधिक मतदाताओं के नाम हटा दिए गए हैं। प्रवास, मृत्यु, डुप्लिकेशन आदि विभिन्न कारणों से 97 लाख से अधिक मतदाताओं के नाम हटाए गए हैं। तमिलनाडु के मुख्य निर्वाचन अधिकारी की ओर से उपलब्ध कराए गए डेटा से यह जानकारी सामने आई। इसके अनुसार, 66.4 लाख लोगों को इसलिए हटाया गया क्योंकि वे प्रवास कर गए थे, 26.9 लाख मृत पाए गए और 3.98 लाख मतदाता कई जगहों पर नामांकित पाए गए। इसमें कहा गया कि 5.43 करोड़ मतदाताओं से गणना फॉर्म जमा किए गए हैं, जो राज्य के कुल मतदाताओं का 84.81 प्रतिशत है।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।
ये भी पढ़ें:काम ना आई DK की ‘डिनर डिप्लोमैसी’? सिद्धा बोले-कभी नहीं कहा 2.5 साल ही रहूंगा CM

बयान के मुताबिक, 19 दिसंबर 2025 तक कुल 6,41,14,587 मतदाताओं में से 5,43,76,755 मतदाताओं ने अपने गणना फॉर्म जमा किए हैं, जो SIR के पहले चरण में जबरदस्त भागीदारी को दर्शाता है। तमिलनाडु के अलावा, गुजरात का ड्राफ्ट मतदाता सूची भी शुक्रवार को जारी की गई जिसमें लगभग 73.7 लाख नाम हटाए गए। गुजरात के मुख्य निर्वाचन अधिकारी की ओर से डेटा उपलब्ध कराया गया। इसके अनुसार, 18.07 लाख मतदाताओं को मृत पाए जाने के कारण ड्राफ्ट रोल से हटाया गया, 51.86 लाख मतदाताओं को जगह बदलने के कारण हटाया गया। 3.81 लाख मतदाताओं को कई जगहों पर नामांकित पाए जाने के कारण हटाया गया।

आपत्ति के लिए 18 जनवरी तक का समय

तमिलनाडु और गुजरात के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के कार्यालय ने कहा कि संशोधित सूची में शामिल होने के लिए वास्तविक मतदाताओं के दावे और आपत्ति की अवधि 18 जनवरी 2026 तक रहेगी। उन्होंने कहा कि वास्तविक मतदाता अभी भी 19.12.2025 से 18.01.2026 तक की दावे और आपत्ति अवधि के दौरान मतदाता सूची में वापस जोड़े जा सकते हैं। तमिलनाडु और गुजरात की ड्राफ्ट मतदाता सूची शुक्रवार को जारी की गई, जो भारत निर्वाचन आयोग की ओर से मंगलवार को तीन राज्यों और दो केंद्र शासित प्रदेशों में ड्राफ्ट मतदाता सूचियां प्रकाशित करने के कुछ दिनों बाद हुई। इनमें पश्चिम बंगाल, राजस्थान, गोवा, पुडुचेरी और लक्षद्वीप शामिल हैं।

Niteesh Kumar

लेखक के बारे में

Niteesh Kumar
नीतीश 7 साल से अधिक समय से मीडिया इंडस्ट्री में एक्टिव हैं। जनसत्ता डिजिटल से बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर शुरुआत हुई। लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ने से पहले टीवी9 भारतवर्ष और दैनिक भास्कर डिजिटल में भी काम कर चुके हैं। खबरें लिखने के साथ ग्राउंड रिपोर्टिंग का शौक है। लाइव हिन्दुस्तान यूट्यूब चैनल के लिए लोकसभा चुनाव 2024 की कवरेज कर चुके हैं। पत्रकारिता का पढ़ाई IIMC, दिल्ली (2016-17 बैच) से हुई। इससे पहले दिल्ली यूनिवर्सिटी के महाराजा अग्रसेन कॉलेज से ग्रैजुएशन किया। मूल रूप से उत्तर प्रदेश के मऊ जिले के रहने वाले हैं। राजनीति, खेल के साथ सिनेमा में भी दिलचस्पी रखते हैं। और पढ़ें
Tamilnadu Election Voter ID
इंडिया न्यूज़ , विधानसभा चुनाव और आज का मौसम से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में | लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।