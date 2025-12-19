SIR के बाद तमिलनाडु की ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी, 97 लाख मतदाताओं के नाम हटाए गए; क्या वजह

संक्षेप: तमिलनाडु के मुख्य निर्वाचन अधिकारी की ओर से उपलब्ध कराए गए डेटा से यह जानकारी सामने आई। इसके अनुसार, 66.4 लाख लोगों को इसलिए हटाया गया क्योंकि वे प्रवास कर गए थे, 26.9 लाख मृत पाए गए।

तमिलनाडु में शुक्रवार को जारी ड्राफ्ट रोल में SIR के बाद 97 लाख से अधिक मतदाताओं के नाम हटा दिए गए हैं। प्रवास, मृत्यु, डुप्लिकेशन आदि विभिन्न कारणों से 97 लाख से अधिक मतदाताओं के नाम हटाए गए हैं। तमिलनाडु के मुख्य निर्वाचन अधिकारी की ओर से उपलब्ध कराए गए डेटा से यह जानकारी सामने आई। इसके अनुसार, 66.4 लाख लोगों को इसलिए हटाया गया क्योंकि वे प्रवास कर गए थे, 26.9 लाख मृत पाए गए और 3.98 लाख मतदाता कई जगहों पर नामांकित पाए गए। इसमें कहा गया कि 5.43 करोड़ मतदाताओं से गणना फॉर्म जमा किए गए हैं, जो राज्य के कुल मतदाताओं का 84.81 प्रतिशत है।

बयान के मुताबिक, 19 दिसंबर 2025 तक कुल 6,41,14,587 मतदाताओं में से 5,43,76,755 मतदाताओं ने अपने गणना फॉर्म जमा किए हैं, जो SIR के पहले चरण में जबरदस्त भागीदारी को दर्शाता है। तमिलनाडु के अलावा, गुजरात का ड्राफ्ट मतदाता सूची भी शुक्रवार को जारी की गई जिसमें लगभग 73.7 लाख नाम हटाए गए। गुजरात के मुख्य निर्वाचन अधिकारी की ओर से डेटा उपलब्ध कराया गया। इसके अनुसार, 18.07 लाख मतदाताओं को मृत पाए जाने के कारण ड्राफ्ट रोल से हटाया गया, 51.86 लाख मतदाताओं को जगह बदलने के कारण हटाया गया। 3.81 लाख मतदाताओं को कई जगहों पर नामांकित पाए जाने के कारण हटाया गया।