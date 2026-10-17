एक विधानसभा से दूसरी में शिफ्ट हो गए 50 से ज्यादा वोटर? गोवा में विधायक के दावे से हलचल

विजय सरदेसाई का दावा है कि इन मतदाताओं के मूल मकान नंबर में कोई बदलाव नहीं हुआ है, जो यह दर्शाता है कि परिसीमन की वैधानिक प्रक्रियाओं को दरकिनार कर वोटर लिस्ट में अवैध हेरफेर किया गया है।

विजई सरदेसाई ने सीईओ कार्यालय को ईमेल के माध्यम से भेजी गई शिकायत में कई मुद्दे उठाए हैं।

दक्षिण गोवा के फाटोर्डा विधानसभा क्षेत्र से विधायक और गोवा फॉरवर्ड पार्टी (GFP) के अध्यक्ष विजई सरदेसाई ने राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी (CEO) के सामने एक औपचारिक शिकायत दर्ज कराकर आरोप लगाया है कि कर्टोरिम विधानसभा सीट के 50 से ज्यादा मतदाताओं को गैर-कानूनी तरीके से फाटोर्डा विधानसभा क्षेत्र की वोटर लिस्ट में ट्रांसफर कर दिया गया है।

सरदेसाई का दावा है कि इन मतदाताओं के मूल मकान नंबर में कोई बदलाव नहीं हुआ है, जो यह दर्शाता है कि परिसीमन की वैधानिक प्रक्रियाओं को दरकिनार कर वोटर लिस्ट में अवैध हेरफेर किया गया है।

इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक, शिकायत मिलने के बाद गोवा के मुख्य निर्वाचन अधिकारी संजय गोयल ने मामले की पुष्टि करते हुए कहा कि दक्षिण गोवा के जिला निर्वाचन अधिकारी (DEO) के माध्यम से इस पूरे दावे की समयबद्ध जांच कराई जाएगी।

विजई सरदेसाई की शिकायत में क्या हैं मुख्य आरोप? विजई सरदेसाई ने सीईओ कार्यालय को ईमेल के माध्यम से भेजी गई शिकायत में कई मुद्दे उठाए हैं।

शिकायत के साथ संलग्न दस्तावेजों के अनुसार, ये 50 से ज्यादा वोटर 2012 और 2017 के आम चुनावों के दौरान कर्टोरिम विधानसभा (क्षेत्र संख्या 29) की वोटर लिस्ट में दर्ज थे। लेकिन 2022 और 2026 की वोटर लिस्ट में वे रहस्यमयी तरीके से फाटोर्डा विधानसभा (क्षेत्र संख्या 30) में शामिल पाए गए।

गोवा में आखिरी आधिकारिक परिसीमन 2002 से 2005 के बीच हुआ था, जिसे 2008 के संसदीय और विधानसभा परिसीमन आदेश में शामिल किया गया था। बिना किसी नई परिसीमन अधिसूचना के मतदाताओं को दूसरी विधानसभा में शिफ्ट करना जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 और मतदाता पंजीकरण नियम, 1960 का सीधा उल्लंघन है।

सरदेसाई ने आशंका जताई है कि यह मामला केवल 50 वोटों तक सीमित नहीं है, बल्कि चुनाव आयोग और स्थानीय अधिकारियों की मिलीभगत से पूरे राज्य में मतदाता डेटाबेस के साथ व्यापक हेरफेर का हिस्सा हो सकता है।

विजई सरदेसाई ने मांगी मुख्य कानूनी कार्रवाइयां कर्टोरिम से फाटोर्डा की वोटर लिस्ट में ट्रांसफर किए गए सभी अमान्य नामों को तुरंत निरस्त या हटाया जाए।

रिकॉर्ड में हेराफेरी, लापरवाही और पद के दुरुपयोग के जिम्मेदार अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ विभागीय अनुशासनात्मक कार्रवाई और एफआईआर दर्ज कराई जाए।

राज्य के बाकी सभी 40 विधानसभा क्षेत्रों में निष्पक्ष ऑडिट कराया जाए ताकि यह जांचा जा सके कि अन्य सीटों पर भी इसी तरह की अवैध वोटर माइग्रेशन तो नहीं हुई है।

गोवा के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने क्या कहा? इस शिकायत पर प्रतिक्रिया देते हुए गोवा के मुख्य निर्वाचन अधिकारी संजय गोयल ने कहा, "हमें विधायक विजई सरदेसाई की ओर से शिकायत मिली है। हम इस शिकायत की प्रामाणिकता की जांच कर रहे हैं और दक्षिण गोवा के जिला निर्वाचन अधिकारी (DEO) को इस संबंध में विस्तृत जांच रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया गया है। जब भी किसी आधिकारिक माध्यम से कोई शिकायत आती है, तो उसकी निष्पक्ष जांच कराना हमारी जिम्मेदारी है।"