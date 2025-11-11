दिल्ली धमाके के बीच जम्मू-कश्मीर में हलचल, देश विरोधी गतिविधियों के आरोप में दर्जनों हिरासत में

संक्षेप: दिल्ली में सोमवार शाम ऐतिहासिक लाल किले के पास हुए धमाके में कम से कम 8 लोगों के मारे जाने की पुष्टि हो चुकी है। 20 से अधिक लोग घायल हैं। इस बीच कश्मीर में राष्ट्र विरोधी गतिविधियों के आरोप में 50 से ज्यादा लोगों को हिरासत में लिया गया है।

सोमवार शाम देश की राजधानी दिल्ली में हुए भीषण धमाके के बाद जम्मू-कश्मीर से बड़ी खबर सामने आई है। जानकारी के मुताबिक पुलिस ने सोमवार को यहां राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में कथित संलिप्तता के लिए घाटी के विभिन्न जिलों में 50 से अधिक लोगों को हिरासत में लिया है। एक अधिकारी ने यह जानकारी दी। यह कार्रवाई बडगाम, बारामूला, गांदरबल, अनंतनाग, कुलगाम, पुलवामा और शोपियां जिलों में की गई।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

एक अधिकारी ने बताया है कि मध्य कश्मीर के बडगाम में पुलिस ने अमेरिका स्थित ‘लॉबिस्ट’ गुलाम नबी फई के अलगाववादी नेटवर्क पर नकेल कसी, जिसे एनआईए अदालत द्वारा भगोड़ा घोषित किया जा चुका है। फई पर यूएपीए के तहत मामला दर्ज है और उसकी संपत्ति कुर्क करने की कार्रवाई की जा रही है। फई पाकिस्तान की आईएसआई समर्थित कश्मीरी अमेरिकन काउंसिल (केएसी) का प्रमुख है।

अधिकारियों ने आगे बताया कि गांदरबल जिले में पुलिस ने पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर से संचालित होने वाले जम्मू-कश्मीर मूल के व्यक्तियों से जुड़े परिसरों पर छापेमारी की और 39 लोगों को जन शांति और सुरक्षा के लिए हानिकारक गतिविधियों में शामिल होने के संदेह में हिरासत में लिया गया। इस दौरान डिजिटल उपकरण और आपत्तिजनक सामग्री जब्त की गई।