दिल्ली धमाके के बीच जम्मू-कश्मीर में हलचल, देश विरोधी गतिविधियों के आरोप में दर्जनों हिरासत में

Tue, 11 Nov 2025 01:58 AMJagriti Kumari भाषा, श्रीनगर
सोमवार शाम देश की राजधानी दिल्ली में हुए भीषण धमाके के बाद जम्मू-कश्मीर से बड़ी खबर सामने आई है। जानकारी के मुताबिक पुलिस ने सोमवार को यहां राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में कथित संलिप्तता के लिए घाटी के विभिन्न जिलों में 50 से अधिक लोगों को हिरासत में लिया है। एक अधिकारी ने यह जानकारी दी। यह कार्रवाई बडगाम, बारामूला, गांदरबल, अनंतनाग, कुलगाम, पुलवामा और शोपियां जिलों में की गई।

एक अधिकारी ने बताया है कि मध्य कश्मीर के बडगाम में पुलिस ने अमेरिका स्थित ‘लॉबिस्ट’ गुलाम नबी फई के अलगाववादी नेटवर्क पर नकेल कसी, जिसे एनआईए अदालत द्वारा भगोड़ा घोषित किया जा चुका है। फई पर यूएपीए के तहत मामला दर्ज है और उसकी संपत्ति कुर्क करने की कार्रवाई की जा रही है। फई पाकिस्तान की आईएसआई समर्थित कश्मीरी अमेरिकन काउंसिल (केएसी) का प्रमुख है।

अधिकारियों ने आगे बताया कि गांदरबल जिले में पुलिस ने पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर से संचालित होने वाले जम्मू-कश्मीर मूल के व्यक्तियों से जुड़े परिसरों पर छापेमारी की और 39 लोगों को जन शांति और सुरक्षा के लिए हानिकारक गतिविधियों में शामिल होने के संदेह में हिरासत में लिया गया। इस दौरान डिजिटल उपकरण और आपत्तिजनक सामग्री जब्त की गई।

एक प्रवक्ता ने कहा कि दक्षिणी कश्मीर के कुलगाम में पुलिस ने ‘ओवरग्राउंड वर्कर्स’, यूएपीए और पीएसए आरोपियों तथा सक्रिय आतंकवादियों के रिश्तेदारों को निशाना बनाया। यहां आठ ओजीडब्ल्यू को निवारक कानूनों के तहत हिरासत में लिया गया। उन्होंने बताया कि बारामूला में भी ऐसी ही कार्रवाई की गई, जहां पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर के मूल निवासियों से संबंधित 16 संपत्तियों की तलाशी ली गई और 10 व्यक्तियों को निवारक प्रावधानों के तहत हिरासत में लिया गया। विभिन्न जिलों में 32 घेराबंदी और तलाशी ऑपरेशन भी चलाए गए।

