बौद्धिक दिवालियापन और बेतुकी सोच, RSS बैन करने वाली अमेरिकी रिपोर्ट पर भड़के 275 से ज्यादा पूर्व जज
उन्होंने अमेरिकी सरकार से आग्रह किया कि वह USCIRF की इस पूरी तरह से पक्षपाती और बेबुनियाद रिपोर्ट में योगदान देने वाले सभी लोगों का कड़ा बैकग्राउंड चेक करवाए। उन्होंने आरोप लगाया कि इन लोगों के अपने निजी स्वार्थ हैं, जिनका मकसद भारत के लोगों के बीच उनकी अच्छी छवि को खराब करना है।
275 से ज्यादा पूर्व जजों, सिविल सेवकों और सेना के पूर्व अधिकारियों ने अमेरिका की 'यूनाइटेड स्टेट्स कमीशन ऑन इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम' (USCIRF) की हालिया रिपोर्ट की आलोचना की है, जिसमें आरएसएस पर बैन लगाने की सिफारिश की गई थी। इसे पूरी तरह से किसी खास मकसद से प्रेरित बताते हुए, उन्होंने कहा कि यह बौद्धिक दिवालियापन और बेतुकी सोच को दिखाता है।
शनिवार को जारी एक संयुक्त बयान में, उन्होंने अमेरिकी सरकार से आग्रह किया कि वह USCIRF की इस 'पूरी तरह से पक्षपाती और बेबुनियाद रिपोर्ट' में योगदान देने वाले सभी लोगों का कड़ा बैकग्राउंड चेक करवाए। उन्होंने आरोप लगाया कि इन लोगों के अपने निजी स्वार्थ हैं, जिनका मकसद भारत के लोगों के बीच उनकी अच्छी छवि को खराब करना है। बयान पर दस्तखत करने वालों ने एक संयुक्त बयान में कहा, "USCIRF की यह सिफारिश कि संपत्ति जब्त की जाए, भारतीय नागरिकों की आवाजाही पर रोक लगाई जाए और आरएसएस से जुड़े लोगों पर पाबंदियां लगाई जाएं, पूरी तरह से किसी खास मकसद से प्रेरित है, और यह बौद्धिक दिवालियापन और बेतुके नतीजों को दिखाता है।"
आगे कहा गया है कि USCIRF के सभी छह कमिश्नरों को अमेरिकी सरकार नियुक्त करती है और अमेरिकी कांग्रेस के जरिए अमेरिकी टैक्सपेयर्स उन्हें फंड देते हैं। हम अमेरिकी सरकार से अपील करते हैं कि वह USCIRF में इस रिपोर्ट में योगदान देने वाले सभी लोगों का कड़ा बैकग्राउंड चेक करवाए। उन्होंने आगे कहा, ''यह अमेरिका के टैक्सपेयर्स के लिए आंखें खोलने वाला होगा, जिनके फंड का इस्तेमाल USCIRF कुछ भारत-विरोधी स्वार्थी तत्वों के छिपे एजेंडे को बढ़ावा देने के लिए कर रहा है, ताकि भारत के लोगों के साथ उनके सद्भाव को खराब किया जा सके। इसके लिए USCIRF बहुत ज़्यादा पक्षपातपूर्ण और बेबुनियाद रिपोर्टें तैयार कर रहा है।''
इस बयान में इस बात पर भी चिंता जताई गई कि USCIRF की बार-बार यह आदत रही है कि वह भारतीय संस्थानों और आरएसएस जैसे सामाजिक-सांस्कृतिक संगठनों को बिना किसी सही संदर्भ के नकारात्मक रोशनी में दिखाता है। यह USCIRF की उस बार-बार दोहराई जाने वाली प्रवृत्ति को दिखाता है, जिसमें वह भारतीय सरकारी संस्थानों और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) जैसे सामाजिक-सांस्कृतिक संगठनों को अक्सर बिना किसी ठोस, बड़े स्तर के सबूतों के, पूरी तरह से नकारात्मक रूप में पेश करता है।
लेखक के बारे मेंMadan Tiwari
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