दिल्ली ब्लास्ट केस में रडार पर अल फलाह यूनिवर्सिटी के 200 से अधिक डॉक्टर और स्टाफ

संक्षेप: यूनिवर्सिटी से एमबीबीएस की पढ़ाई करने के बाद यहां अप्रेंटिसशिप कर रहे दो डॉक्टरों ने बताया कि 2023 में उमर बिना किसी छुट्टी या सूचना के करीब छह महीने तक अस्पताल और विश्वविद्यालय से गायब रहा।

दिल्ली में 10 नवंबर को लाल किले के पास कार विस्फोट से जुड़े जैश-ए-मोहम्मद आतंकी मॉड्यूल की जांच में अल फलाह यूनिवर्सिटी एक प्रमुख केंद्र बनकर उभरी है। सूत्रों के अनुसार, यूनिवर्सिटी के 200 से अधिक डॉक्टर और स्टाफ जांच एजेंसियों की निगरानी में हैं, क्योंकि जांच में इस संस्थान के भीतर आतंकी गतिविधियों के गहरे तार पाए गए हैं। सुरक्षा एजेंसियों द्वारा यूनिवर्सिटी में लगातार जांच के कारण छात्रों और स्टाफ में चिंता है। बुधवार को कई यूनिवर्सिटी कर्मचारियों को गाड़ियों में अपना सामान पैक करके निकलते हुए देखा गया। विश्वविद्यालय सूत्रों का कहना है कि वे छुट्टी लेकर अपने घर लौट रहे हैं।

जांच एजेंसियां विस्फोट के बाद यूनिवर्सिटी छोड़ने वाले व्यक्तियों की संख्या और उनकी पहचान का पता लगा रही हैं। उन्हें संदेह है कि इनमें से कई लोग आतंकवादियों से जुड़े हो सकते हैं। सूत्रों ने बताया कि कई लोगों ने अपने मोबाइल डेटा को डिलीट कर दिया है, जिसकी भी गहन जांच की जाएगी। पुलिस हॉस्टल और कैंपस से बाहर रहने वाले छात्रों के कमरों की तलाशी ले रही है और अब तक 1,000 से अधिक लोगों से पूछताछ की जा चुकी है।

जांच एजेंसियों ने नूंह की हिदायत कॉलोनी से एक 35 वर्षीय महिला को हिरासत में लिया है, जिसने आत्मघाती हमलावर डॉ. उमर उन नबी को कमरा किराए पर दिया था। यह आंगनवाड़ी कार्यकर्ता महिला दिल्ली बम धमाकों के बाद से फरार थी। घटना के बाद उसका परिवार भी जांच के दायरे में है। उमर ने नूंह के किराए के कमरे में रहते हुए कई मोबाइल फोन इस्तेमाल किए थे। उमर के संबंधों का पता लगाने के लिए नूंह में सात अन्य लोगों से भी पूछताछ की जा रही है।

लाल किला मेट्रो स्टेशन के पास विस्फोट के बाद अल फलाह मेडिकल कॉलेज के आतंकवादी कनेक्शन सामने आने के बाद अस्पताल में मरीजों की संख्या में भारी गिरावट आई है। अस्पताल सूत्रों के अनुसार, पहले रोजाना लगभग 200 मरीज ओपीडी में आते थे, जो अब घटकर 100 से भी कम हो गए हैं।

जांच एजेंसियां यह पता लगाने की कोशिश कर रही हैं कि क्या विश्वविद्यालय के अंदर कोई हैंडलर था, क्योंकि उमर को संस्थान में विशेष सुविधा मिलती थी।