20 महिला टीचरों ने एक पुरुष अध्यापक के खिलाफ की शिकायत, उत्पीड़न के आरोप; जांच जारी
शिकायत करने वाली महिलाओं ने कहा कि अगर टीचर के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई, तो वे पुलिस के पास जाएंगी। स्कूल शिक्षा निदेशक नीतीश सिंगला ने बताया कि ICC की रिपोर्ट निर्णायक नहीं थी।
केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ के एक सरकारी स्कूल की 20 से ज़्यादा महिला कर्मचारियों ने एक पुरुष शिक्षक के खिलाफ उत्पीड़न की शिकायत दर्ज कराई है, और उस पर काम करने का माहौल खराब करने का आरोप लगाया है। एक सरकारी अधिकारी ने बताया कि इस मामले में जांच चल रही है। महिलाओं ने 'कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013' (POSH) के तहत शिकायत दर्ज कराई है। यह शिकायत सीनियर सेकेंडरी स्कूल की 'आंतरिक शिकायत समिति' (ICC) के पास दर्ज कराई गई थी।
शिकायत में, महिलाओं ने अपने पुरुष सहकर्मी पर काम करने का माहौल खराब, असुरक्षित और अपमानजनक बनाने का आरोप लगाया है। शिकायत में कहा गया है कि टीचर का व्यवहार पहले से ही आक्रामक रहा है; वह अक्सर कर्मचारियों से झगड़ा करता है, चिल्लाता है, धमकाने वाला बर्ताव करता है और बार-बार काम की जगह पर डराने-धमकाने वाली हरकतें करता है।
फरवरी की एक घटना का ज़िक्र
महिलाओं ने फरवरी की एक घटना का ज़िक्र किया, जब टीचर ने कथित तौर पर बहुत गुस्से में चिल्लाया था, उनके बहुत करीब आकर उन्हें डराने की कोशिश की थी और उन्हें धमकाने वाली बातें कही थीं। शिकायत में कहा गया है, “हम मांग करते हैं कि इस शिकायत को तुरंत दर्ज किया जाए और कानून के मुताबिक, जल्द से जल्द जांच के लिए 'आंतरिक शिकायत समिति' के सामने रखा जाए। शिकायत करने वाली महिलाओं की सुरक्षा और सम्मान सुनिश्चित करने के लिए, बिना किसी देरी के सुरक्षा के ज़रूरी कदम उठाए जाने चाहिए।”
अगर टीचर के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई, तो…
शिकायत करने वाली महिलाओं ने कहा कि अगर टीचर के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई, तो वे पुलिस के पास जाएंगी। स्कूल शिक्षा निदेशक नीतीश सिंगला ने बताया कि ICC की रिपोर्ट निर्णायक नहीं थी। सिंगला ने फोन पर PTI को बताया, "आंतरिक शिकायत समिति ने अपनी रिपोर्ट दी थी, लेकिन वह निर्णायक नहीं थी। ज़िला स्तर पर एक और समिति है। मैंने यह मामला उस समिति को सौंप दिया है, और वे इसकी जांच कर रहे हैं, और वे अपनी रिपोर्ट सौंपेंगे। हम दोनों पक्षों की बात सुन रहे हैं।"
लेखक के बारे मेंPramod Praveen
प्रमोद कुमार प्रवीण देश-विदेश की समसामयिक घटनाओं और राजनीतिक हलचलों पर चिंतन-मंथन करने वाले और पैनी पकड़ रखने वाले हैं। ईटीवी से पत्रकारिता में करियर की शुरुआत की। कुल करीब दो दशक का इलेक्ट्रॉनिक, प्रिंट और डिजिटल मीडिया में काम करने का अनुभव रखते हैं। संप्रति लाइव हिन्दुस्तान में विगत तीन से ज्यादा वर्षों से समाचार संपादक के तौर पर कार्यरत हैं और अमूमन सांध्यकालीन पारी में बहुआयामी पत्रकारीय भूमिका का निर्वहन कर रहे हैं। हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप से पहले NDTV, जनसत्ता, ईटीवी, इंडिया न्यूज, फोकस न्यूज, साधना न्यूज और ईटीवी में कार्य करने का अनुभव है। कई संस्थानों में सियासी किस्सों का स्तंभकार और लेखक रहे हैं। विश्वविद्यालय स्तर से लेकर कई अकादमिक, शैक्षणिक और सामाजिक संगठनों द्वारा विभिन्न मंचों पर अकादमिक और पत्रकारिता में उल्लेखनीय योगदान के लिए सम्मानित भी हुए हैं। रुचियों में फिल्में देखना और पढ़ना-पढ़ाना पसंद, सामाजिक और जनसरोकार के कार्यों में भी रुचि है।
अकादमिक योग्यता: भूगोल में जलवायु परिवर्तन जैसे गंभीर और संवेदनशील विषय पर पीएचडी उपाधिधारक हैं। इसके साथ ही पत्रकारिता एवं जनसंचार में स्नातकोत्तर भी हैं। पीएचडी शोध का विषय- 'मध्य गंगा घाटी में जलवायु परिवर्तन-एक भौगोलिक अध्ययन' रहा है। शोध के दौरान करीब दर्जन भर राष्ट्रीय और अंततराष्ट्रीय सम्मेलनों में शोध पत्र पढ़ने और प्रस्तुत करने का अनुभव है। भारतीय विज्ञान कांग्रेस में भी शोध पोस्टर प्रदर्शनी का चयन हो चुका है। शोध पर आधारित एक पुस्तक के लेखक हैं। पुस्तक का नाम 'मध्य गंगा घाटी में जलवायु परिवर्तन' है। पत्रकारिता में आने से पहले महाविद्यालय स्तर पर शिक्षण कार्य भी कर चुके हैं।