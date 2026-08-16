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ओडिशा में IMD का रेड अलर्ट, सुरक्षित जगह पहुंचाए गए 2.37 लाख से अधिक लोग

By Deepak Mishra
लाइव हिन्दुस्तान, भुवनेश्वर
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ओडिशा में हालात लगातार खराब होते जा रहे हैं। अब भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) ने भी अलर्ट जारी किया है। इसमें बंगाल की खाड़ी के ऊपर बने एक नए कम दबाव के क्षेत्र के कारण कुछ इलाकों में अत्यधिक भारी बारिश का पूर्वानुमान जताया गया है।

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ओडिशा में बाढ़ से हालात खराब हैं।

ओडिशा में हालात लगातार खराब होते जा रहे हैं। अब भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) ने भी अलर्ट जारी किया है। इसमें बंगाल की खाड़ी के ऊपर बने एक नए कम दबाव के क्षेत्र के कारण कुछ इलाकों में अत्यधिक भारी बारिश का पूर्वानुमान जताया गया है। इसके बाद ओडिशा सरकार ने रविवार को राज्यभर में हाई अलर्ट जारी किया। एक अधिकारी ने बताया कि भारी बारिश लगातार दूसरे दिन जारी रहने के बीच राज्य में 2.37 लाख से अधिक लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। उन्होंने बताया कि भारी बारिश से बाढ़ प्रभावित उत्तरी जिलों के लोगों की मुश्किलें और बढ़ गई हैं।

सरकारी कर्मचारियों की छुट्टियां रद्द

मुख्य सचिव अनु गर्ग ने बताया कि सभी सरकारी कर्मचारियों की छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं और छुट्टी पर गए कर्मचारियों को तत्काल ड्यूटी पर लौटने के लिए कहा गया है। गर्ग ने आईएमडी के पूर्वानुमान जताए जाने के बाद स्थिति की समीक्षा की। गर्ग ने संवाददाताओं से कहाकि हमने सभी जिलाधिकारियों को हाई अलर्ट पर रहने को कहा है क्योंकि आईएमडी ने 16 से 18 अगस्त तक तीन दिनों के लिए बहुत भारी बारिश का पूर्वानुमान जताया है। उन्होंने बताया कि अचानक आई बाढ़ से 49 प्रखंडों और पांच शहरी क्षेत्रों के तहत 331 ग्राम पंचायतों के 947 गांवों में 5.15 लाख लोग प्रभावित हुए हैं।

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बचाव के लिए उपाय

अधिकारी ने बताया कि राज्य में अब तक 2.37 लाख लोगों को सुरक्षित स्थानों पर 293 राहत शिविरों में पहुंचा गया। गर्ग ने बताया कि सबसे अधिक प्रभावित बालासोर, भद्रक और जाजपुर जिलों में तीन वरिष्ठ आईएएस अधिकारियों को भेजा गया है। उन्होंने बताया कि ये अधिकारी जिला प्रशासन के साथ समन्वय करेंगे और राहत एवं बचाव कार्यों की निगरानी करेंगे। अधिकारी ने बताया कि जल संसाधन विभाग के अतिरिक्त मुख्य अभियंताओं को भी तटबंधों की सुरक्षा की निगरानी करने और तटबंध टूटने की स्थिति में तत्काल मरम्मत कराने के लिए तैनात किया गया है।

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गर्ग ने बताया कि संवेदनशील इलाकों में करीब 90 बचाव दल तैनात किए गए हैं, इनमें ओडिशा आपदा त्वरित कार्रवाई बल (ओडीआरएएफ) के 36, राष्ट्रीय आपदा मोचन बल (एनडीआरएफ) के सात और अग्निशमन सेवा के 47 दल शामिल हैं। उन्होंने बताया कि स्वास्थ्य, जल संसाधन, आवास एवं शहरी विकास तथा मत्स्य एवं पशु संसाधन विभागों की टीमें भी प्रभावित इलाकों में तैनात की गई हैं।

Deepak Mishra

लेखक के बारे में

Deepak Mishra

मूल रूप से आजमगढ़ के रहने वाले दीपक मिश्रा के लिए पत्रकारिता में आना कोई संयोग नहीं था। घर में आने वाली तमाम मैगजीन्स और अखबार पढ़ते-पढ़ते खुद अखबार में खबर लिखने तक पहुंच गए। हालांकि सफर इतना आसान भी नहीं था। इंटरमीडिएट की पढ़ाई के बाद जब घरवालों को इस इरादे की भनक लगी तो खासा विरोध भी सहना पड़ा। फिर मन में ठाना कि चलो जमीनी अनुभव लेकर देखते हैं। इसी मंशा के साथ ग्रेजुएशन की पढ़ाई के दौरान आजमगढ़ के लोकल टीवी में काम करना शुरू किया। कैमरे पर शहर की गतिविधियां रिकॉर्ड करते, न्यूज बुलेटिन लिखते और कुछेक बार उन्हें कैमरे के सामने पढ़ते-पढ़ते इरादा मजबूत हो गया कि अब तो मीडिया में ही जाना है।

आजमगढ़ के डीएवी डिग्री कॉलेज से इंग्लिश, पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री विषयों में ग्रेजुएशन के बाद वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय से मास कम्यूनिकेशन में मास्टर डिग्री। इसके बाद अखबारों में नौकरी का सिलसिला शुरू हुआ आज अखबार से। फिर दैनिक जागरण के बाइलिंगुअल अखबार आई नेक्स्ट में वाराणसी में डेस्क पर नौकरी। वहां से सेंट्रल डेस्क कानपुर का सफर और फिर पत्रिका अखबार के इवनिंगर न्यूज टुडे में सेंट्रल डेस्क हेड की जिम्मेदारी। बाद में पत्रिका अखबार के लिए खेल डेस्क पर भी काम करने का मौका मिला। पत्रिका ग्रुप में काम करते हुए 2014 फीफा वर्ल्ड कप की कवरेज के लिए अवॉर्ड भी मिला।

यूपी में वापसी हुई फिर से दैनिक जागरण आई नेक्स्ट में और जिम्मेदारी मिली गोरखपुर में डेस्क हेड की। आई नेक्स्ट की दूसरी पारी में दो बार गोरखपुर एडिशन के संपादकीय प्रभारी की भी भूमिका निभाई। वहीं, कुछ अरसे तक इलाहाबाद में डेस्क हेड की जिम्मेदारी भी संभाली। दैनिक जागरण आई नेक्स्ट में काम करने के दौरान, डिजिटल फॉर्मेट के लिए वीडियो स्टोरीज करते रहे। इसमें कुंभ 2019 के लिए वीडियो स्टोरीज भी शामिल हैं। बाद में यहां पर पॉडकास्ट के दो शो किए। जिनमें से एक आईपीएल रिकॉर्ड बुक और दूसरा शहर का किस्सा रहा।

जून 2021 से लाइव हिन्दुस्तान में होम टीम का हिस्सा। इस दौरान तमाम चुनाव, राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रमों की खबरें की। साथ ही क्रिकेट टीम के साथ सहभागिता निभाते हुए आईपीएल और टी-20 विश्वकप, चैंपियंस ट्रॉफी के दौरान कवरेज में सक्रिय भूमिका निभाई। कुंभ 2025 के दौरान लाइव हिन्दुस्तान के लिए वीडियो स्टोरीज कीं।

अगर रुचि की बात करें तो फिल्में देखना, किताबें पढ़ना, कुछ नई स्किल्स सीखते रहना प्रमुख हैं। मिररलेस कैमरे के साथ वीडियो शूट करना और प्रीमियर प्रो पर एडिटिंग में दक्षता। प्रिय विषयों में सिनेमा और खेल दिल के बेहद करीब हैं।

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