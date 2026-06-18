G7 से ‘बाहर’ लेकिन ताकत अंदर वाली, दुनिया की सबसे ताकतवर बैठक में भारत की मौजूदगी का राज क्या?

जी-7 समूह दुनिया की सात सबसे शक्तिशाली विकसित अर्थव्यवस्थाओं का मंच है, लेकिन अब हर महत्वपूर्ण बैठक में भारत प्रमुख स्थान रखता है। जलवायु परिवर्तन, वैश्विक सुरक्षा, आर्थिक अस्थिरता और हिंद-प्रशांत तनाव जैसे मुद्दों पर चर्चा के दौरान भारत लगभग हर बार उस मेज पर प्रमुख भूमिका निभाता है।

जी7 समूह दुनिया की सात सबसे समृद्ध और विकसित अर्थव्यवस्थाओं का मंच है, जिसमें अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली और जापान शामिल हैं। लेकिन जब इन देशों के नेता जलवायु परिवर्तन, वैश्विक सुरक्षा, आर्थिक अस्थिरता और भू-राजनीतिक तनाव जैसी बड़ी चुनौतियों पर चर्चा करने के लिए बैठते हैं, तो एक देश लगभग हर बार उनकी मेज पर मौजूद होता है- वह है भारत। दरअसल, भारत जी7 का औपचारिक सदस्य नहीं है, फिर भी पिछले कई वर्षों से इसे नियमित रूप से विशेष आमंत्रित अतिथि के रूप में बुलाया जा रहा है। यह आमंत्रण महज शिष्टाचार नहीं, बल्कि इस वास्तविकता का स्वीकारोक्ति है कि आज की जटिल वैश्विक समस्याओं के समाधान में भारत की भूमिका अब अपरिहार्य हो चुकी है।

वैश्विक दक्षिण की सबसे सशक्त आवाज लंबे समय तक अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं और मंचों पर पश्चिमी देशों का एकछत्र वर्चस्व रहा है। एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के विकासशील देशों की समस्याएं, उनकी जरूरतें और उनकी आकांक्षाएं अक्सर हाशिए पर रह जाती थीं। भारत ने इस खालीपन को भरते हुए खुद को वैश्विक दक्षिण की सबसे प्रभावशाली और विश्वसनीय आवाज के रूप में स्थापित किया है। जी20 की सफल प्रेसीडेंसी, अफ्रीकी संघ को जी20 में शामिल कराने जैसी पहलें और ब्रिक्स के माध्यम से नई दिल्ली ने साबित किया है कि वह विकासशील देशों की चिंताओं को विकसित दुनिया तक प्रभावी ढंग से पहुंचा सकता है।

जी7 देश भी समझ चुके हैं कि कोई भी वैश्विक नीति या समझौता तभी सफल हो सकता है, जब उसे पश्चिमी गुट के बाहर के बड़े और प्रभावशाली देशों का समर्थन प्राप्त हो। यही वजह है कि भारत को अब 'आउटरीच पार्टनर' से आगे बढ़कर 'अनिवार्य भागीदार' माना जा रहा है।

150 करोड़ लोगों का विशाल बाजार और आर्थिक इंजन भारत की 150 करोड़ से अधिक आबादी इसे विश्व का सबसे बड़ा उपभोक्ता बाजार बनाती है। तेजी से बढ़ती मध्यम वर्ग, डिजिटल अर्थव्यवस्था का विस्फोटक विस्तार, स्टार्टअप इकोसिस्टम, विनिर्माण क्षेत्र में 'मेक इन इंडिया' और 'PLi' जैसी योजनाओं ने भारत को वैश्विक सप्लाई चेन का अहम केंद्र बना दिया है।

अमेरिका, यूरोपीय संघ और जापान समेत कई जी7 देश अब भारत को चीन पर निर्भरता कम करने का सबसे विश्वसनीय विकल्प मान रहे हैं। सेमीकंडक्टर, इलेक्ट्रिक वाहन, फार्मास्यूटिकल्स, रक्षा उत्पादन और नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्रों में दोनों पक्षों के बीच गहरे सहयोग के नए समझौते हो रहे हैं। भारत न सिर्फ बाजार है, बल्कि वैश्विक आर्थिक स्थिरता और विकास का एक मजबूत इंजन भी है।

हिंद-प्रशांत में चीन के खिलाफ रणनीतिक काउंटर-वेट हिंद-प्रशांत क्षेत्र में चीन के बढ़ते सैन्य विस्तारवाद, दक्षिण चीन सागर में आक्रामकता और आर्थिक दबदबे ने जी7 देशों को चिंतित कर रखा है। भारत अपनी भौगोलिक स्थिति, विशाल सैन्य क्षमता, मजबूत नौसेना और क्वाड (Quad) जैसे मंच के माध्यम से इस क्षेत्र में शक्ति संतुलन बनाए रखने वाला प्रमुख स्तंभ बन गया है।हालांकि जी7 के नेता सार्वजनिक रूप से इसे 'चीन कंटेनमेंट' नहीं कहते, लेकिन बंद दरवाजों के पीछे भारत की रणनीतिक महत्वपूर्णता अब किसी से छिपी नहीं है। आईएनडीओ-पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क (IPEF) और अन्य पहलों में भारत की सक्रिय भागीदारी इसी रणनीति का हिस्सा है।

भारत के बिना कोई सफलता संभव नहीं भारत दुनिया का सबसे बड़ा जनसंख्या वाला देश है और तेज विकासशील अर्थव्यवस्था होने के कारण उसकी ऊर्जा खपत लगातार बढ़ रही है। लेकिन साथ ही भारत ने 2070 तक नेट-जीरो उत्सर्जन का लक्ष्य रखा है, 2030 तक 50 प्रतिशत गैर-जीवाश्म ऊर्जा का वादा किया है और विश्व का सबसे बड़ा नवीकरणीय ऊर्जा कार्यक्रम चला रहा है। अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन (ISA) की सफलता और लीओपार्ड (LEAP) जैसी पहलें भारत को जलवायु नेतृत्व की नई दिशा दे रही हैं। जी7 देश जानते हैं कि पेरिस समझौते के लक्ष्यों को हासिल करने के लिए भारत जैसे बड़े विकासशील देशों का सक्रिय सहयोग जरूरी है।

स्वतंत्र विदेश नीति वाला विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र भारत ने रूस-यूक्रेन युद्ध में भी अपना संतुलित रुख बनाए रखा। न तो पूरी तरह पश्चिम के साथ खड़ा हुआ और न ही रूस से पूरी तरह मुंह मोड़ा। ऊर्जा सुरक्षा, खाद्य सुरक्षा और कूटनीति के जरिए उसने कई देशों की मदद की। मध्य पूर्व, अफ्रीका और इंडो-पैसिफिक में भी भारत अपनी स्वतंत्र और बहुआयामी विदेश नीति के बल पर सभी प्रमुख शक्तियों के साथ संवाद बनाए रखने में सफल रहा है। यही वजह है कि संकट के समय दुनिया भारत को एक स्थिर और विश्वसनीय भागीदार मानती है।