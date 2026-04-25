ओरिजिनल हमेशा ओरिजिनल होता है, फोटो दिखाकर कविता की पार्टी पर बीआरएस ने किया तंज
तेलंगाना में के कविता द्वारा अपनी नई राजनीतिक पार्टी का नाम टीआरएस रखने पर, बीआरएस ने कटाक्ष किया है। के चंद्रशेखर राव के नेतृत्व वाली भारत राष्ट्र समिति (बीआरएस) ने शनिवार को कहाकि ओरिजनल हमेशा ओरिजिनल होता है।
तेलंगाना में के कविता द्वारा अपनी नई राजनीतिक पार्टी का नाम टीआरएस रखने पर, बीआरएस ने कटाक्ष किया है। के चंद्रशेखर राव के नेतृत्व वाली भारत राष्ट्र समिति (बीआरएस) ने शनिवार को कहाकि ओरिजनल हमेशा ओरिजिनल होता है। बीआरएस ने टूथपेस्ट और पानी की बोतल के एक ब्रांड और उनके नकली उत्पादों की तस्वीरें ‘एक्स’ पर साझा कीं ताकि उनके बीच के अंतर को उजागर किया जा सके। गौरतलब है कि पूर्व मुख्यमंत्री के. चंद्रशेखर राव की बेटी के. कविता ने शनिवार को ‘तेलंगाना राष्ट्र सेना’ (टीआरएस) नामक नए राजनीतिक दल की शुरुआत की। अपने संबोधन में, कविता ने सत्तारूढ़ कांग्रेस, भाजपा और बीआरएस पर तीखा हमला करते हुए अपने पिता को एक ‘बदला हुआ व्यक्ति’ बताया।
बीआरएस का मूल नाम था टीआरएस
बता दें कि भारत राष्ट्र समिति (बीआरएस) का मूल नाम तेलंगाना राष्ट्र समिति (टीआरएस) था। हालांकि, केसीआर की पार्टी को राष्ट्रव्यापी स्तर पर विस्तारित करने की महत्वाकांक्षी योजना के बाद 2022 में इसका नाम बदलकर बीआरएस कर दिया गया। इस बीच, कांग्रेस सांसद चमाला किरण कुमार रेड्डी ने मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी को ‘हिटलर और निष्ठुर’ कहने संबंधी कविता की टिप्पणी पर आपत्ति जताई। उन्होंने कहाकि मुख्यमंत्री राहत कोष के तहत नागरिकों की स्वास्थ्य संबंधी जरूरतों को पूरा करने के लिए बड़े पैमाने पर धनराशि स्वीकृत की जा रही है। उन्होंने कहाकि रेवंत रेड्डी सरकार द्वारा राज्यभर में एकीकृत आवासीय विद्यालयों का निर्माण किया जा रहा है ताकि मुफ्त और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान की जा सके।
पिता पर जमकर बोला हमला
इससे पहले दिन में अपने पिता चंद्रशेखर राव और भाई केटी रामा राव पर हमला करते हुए कविता ने कहाकि केसीआर अब राजनीतिक परिपक्वता खो चुके हैं। उन्होंने कहाकि अगर केटीआर ऐसा बोलते हैं तो समझ में आता है। उन्हें ज्यादा जानकारी नहीं है। लेकिन केसीआर कहते हैं कि लोगों ने गलती की। ठीक है, मान लेते हैं कि लोगों ने आपको सत्ता न देकर गलती की। एक मां के रूप में, अगर मेरा बेटा गलती करता है तो क्या मैं उसे छोड़ दूंगी? क्या मैं उसकी देखभाल नहीं करूंगी? कविता ने कहा कि उन्होंने अपना राजनीतिक दल शुरू करने का फैसला इसलिए किया क्योंकि उनके पिता लोगों की समस्याओं पर ध्यान नहीं दे रहे हैं।
कविता ने कहाकि लोगों को छोटी-मोटी समस्या हो तो भी सर (केसीआर) नहीं आते, क्योंकि अब वह बदल गए हैं। अब वह एक मशीनी मानव बन गए हैं। गीदड़ों के चंगुल में फंसे हुए मनुष्य। मैं ये बात बड़े दुख से कह रही हूं। तेलंगाना के गठन के बाद पहले मुख्यमंत्री के रूप में पदभार संभालने वाले केसीआर को ‘सामाजिक तेलंगाना’ को हासिल करने और तेलंगान के गठन के वास्ते शुरू किए गए आंदोलन के तहत ‘पानी, निधि और रोजगार’ के मूल उद्देश्यों को साकार करने के लिए ठोस प्रयास करने चाहिए थे। उन्होंने कहा कि केसीआर ने मौजूदा कांग्रेस शासन के दौरान जनता की प्रमुख समस्याओं पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी।
लेखक के बारे मेंDeepak Mishra
मूल रूप से आजमगढ़ के रहने वाले दीपक मिश्रा के लिए पत्रकारिता में आना कोई संयोग नहीं था। घर में आने वाली तमाम मैगजीन्स और अखबार पढ़ते-पढ़ते खुद अखबार में खबर लिखने तक पहुंच गए। हालांकि सफर इतना आसान भी नहीं था। इंटरमीडिएट की पढ़ाई के बाद जब घरवालों को इस इरादे की भनक लगी तो खासा विरोध भी सहना पड़ा। फिर मन में ठाना कि चलो जमीनी अनुभव लेकर देखते हैं। इसी मंशा के साथ ग्रेजुएशन की पढ़ाई के दौरान आजमगढ़ के लोकल टीवी में काम करना शुरू किया। कैमरे पर शहर की गतिविधियां रिकॉर्ड करते, न्यूज बुलेटिन लिखते और कुछेक बार उन्हें कैमरे के सामने पढ़ते-पढ़ते इरादा मजबूत हो गया कि अब तो मीडिया में ही जाना है।
आजमगढ़ के डीएवी डिग्री कॉलेज से इंग्लिश, पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री विषयों में ग्रेजुएशन के बाद वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय से मास कम्यूनिकेशन में मास्टर डिग्री। इसके बाद अखबारों में नौकरी का सिलसिला शुरू हुआ आज अखबार से। फिर दैनिक जागरण के बाइलिंगुअल अखबार आई नेक्स्ट में वाराणसी में डेस्क पर नौकरी। वहां से सेंट्रल डेस्क कानपुर का सफर और फिर पत्रिका अखबार के इवनिंगर न्यूज टुडे में सेंट्रल डेस्क हेड की जिम्मेदारी। बाद में पत्रिका अखबार के लिए खेल डेस्क पर भी काम करने का मौका मिला। पत्रिका ग्रुप में काम करते हुए 2014 फीफा वर्ल्ड कप की कवरेज के लिए अवॉर्ड भी मिला।
यूपी में वापसी हुई फिर से दैनिक जागरण आई नेक्स्ट में और जिम्मेदारी मिली गोरखपुर में डेस्क हेड की। आई नेक्स्ट की दूसरी पारी में दो बार गोरखपुर एडिशन के संपादकीय प्रभारी की भी भूमिका निभाई। वहीं, कुछ अरसे तक इलाहाबाद में डेस्क हेड की जिम्मेदारी भी संभाली। दैनिक जागरण आई नेक्स्ट में काम करने के दौरान, डिजिटल फॉर्मेट के लिए वीडियो स्टोरीज करते रहे। इसमें कुंभ 2019 के लिए वीडियो स्टोरीज भी शामिल हैं। बाद में यहां पर पॉडकास्ट के दो शो किए। जिनमें से एक आईपीएल रिकॉर्ड बुक और दूसरा शहर का किस्सा रहा।
जून 2021 से लाइव हिन्दुस्तान में होम टीम का हिस्सा। इस दौरान तमाम चुनाव, राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रमों की खबरें की। साथ ही क्रिकेट टीम के साथ सहभागिता निभाते हुए आईपीएल और टी-20 विश्वकप, चैंपियंस ट्रॉफी के दौरान कवरेज में सक्रिय भूमिका निभाई। कुंभ 2025 के दौरान लाइव हिन्दुस्तान के लिए वीडियो स्टोरीज कीं।
अगर रुचि की बात करें तो फिल्में देखना, किताबें पढ़ना, कुछ नई स्किल्स सीखते रहना प्रमुख हैं। मिररलेस कैमरे के साथ वीडियो शूट करना और प्रीमियर प्रो पर एडिटिंग में दक्षता। प्रिय विषयों में सिनेमा और खेल दिल के बेहद करीब हैं।