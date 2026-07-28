असम और बिहार में जारी फरमान, CJP पर चुप UP-बंगाल; शुभेंदु अधिकारी का अलग प्लान

असम और बिहार सरकार NEET पेपर लीक के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे प्रदर्शनकारियों पर दर्ज मामले वापस लेने तैयार हो गए हैं। हालांकि, इसे लेकर अब तक पश्चिम बंगाल सरकार ने कुछ नहीं कहा है। इसी बीच सीएम शुभेंदु अधिकारी बड़ा आयोजन करने जा रहे हैं।

पश्चिम बंगाल सरकार ने प्रदर्शनकारियों की मांग पर अब तक कोई जवाब नहीं दिया है। (PTI Photo)

NEET पेपर लीक के खिलाफ हुए प्रदर्शनों के समय दर्ज केस और गिरफ्तार प्रदर्शनकारियों को बिहार और असम सरकार ने राहत दे दी है। दोनों ही राज्यों ने मामले वापस लेने और रिहा करने की तैयारी कर ली है। हालांकि, अब तक इसे लेकर पश्चिम बंगाल की तरफ से कुछ नहीं कहा गया है। इसी बीच खबर है कि राज्य के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी नीट टॉपर्स को सम्मानित करने का प्लान बनाया है।

मंगलवार को सीएम शुभेंदु व्यक्तिगत रूप से नीट यूजी पास करने वाले 100 शुरुआती छात्रों को सम्मानित करने जा रहे हैं। यह कार्यक्रम नाबन्न सभागृह में आयोजित होगा। खास बात है कि यह कार्यक्रम ऐसे समय पर आयोजित किया जा रहा है, जब कोलकाता में नीट पेपर लीक के खिलाफ हाल ही में प्रदर्शन हुए हैं। इस दौरान प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच हिंसा की खबरें भी सामने आईं थीं।

पश्चिम बंगाल में प्रदर्शन शुक्रवार को राजधानी कोलकाता में भी जमकर हिंसा देखी गई थी। उस दौरान वाम समर्थित प्रदर्शनकारियों और पुलिसकर्मियों के बीच झड़प हो गई, जिसके बाद सुरक्षा बलों ने प्रदर्शनकारियों को तितर-बितर करने के लिए लाठीचार्ज किया और आंसू गैस के गोले छोड़े। प्रदर्शनकारियों ने एस्प्लेनेड इलाके में डोरिना चौराहे को जाम कर दिया और वर्दी पहने पुलिसकर्मियों पर जूते और पानी की बोतलें फेंकीं।

रानी रासमणि मार्ग के दोनों तरफ बड़ी संख्या में प्रदर्शनकारी धरना दे रहे थे। पीटीआई भाषा के अनुसार, पुलिस ने बताया कि कॉकरोच जनता पार्टी का समर्थक होने का दावा करने वाले प्रदर्शनकारियों का एक गुट, जिसने अलग से विरोध मार्च निकालने की पुलिस से इजाज़त न मिलने पर अपनी रैली रद्द कर दी थी, धर्मतला में रैली के समापन स्थल पर वामपंथी कार्यकर्ताओं के साथ शामिल हो गया।

CJP की चेतावनी सीजेपी ने सोमवार को चेताया था कि अगर सरकार से कार्रवाई नहीं करने का आश्वासन नहीं मिला, तो दोबारा प्रदर्शन शुरू किया जाएगा। पार्टी के प्रवक्ता आशुतोष रांका ने कहा था, 'तीसरे दौर की वार्ता में हमारे बीच यह सहमति बनी थी कि देशभर में प्रदर्शनकारियों और आयोजकों के खिलाफ दर्ज सभी प्राथमिकी वापस ली जाएंगी और भविष्य में किसी भी आयोजक या प्रदर्शनकारी के खिलाफ कोई नई प्राथमिकी दर्ज नहीं की जाएगी।'

उन्होंने कहा, 'हम सरकार द्वारा लिखित समझौता साझा किए जाने का इंतजार कर रहे हैं। हमें उम्मीद है कि एक वरिष्ठ कैबिनेट मंत्री समझौते का सम्मान करेंगे और सभी प्राथमिकी वापस ली जाएंगी, किसी प्रदर्शनकारी या आयोजक को परेशान नहीं किया जाएगा तथा भविष्य में कोई मामला दर्ज नहीं किया जाएगा।'

सीजेपी का कानूनी कामकाज देख रहीं रत्ना सिंह ने कहा कि असम, पश्चिम बंगाल और बिहार में हिरासत में लिए गए प्रदर्शनकारियों की मदद पहले से ही वकीलों द्वारा की जा रही है। उन्होंने दावा किया कि कोलकाता में 11 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिनमें से 10 मुस्लिम हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि इन लोगों के खिलाफ गुंडा अधिनियम समेत कड़े प्रावधान लगाए जाने की संभावना है।

2 राज्यों में क्या तैयारी बिहार- सोमवार शाम बिहार के गृह विभाग ने बयान जारी किया था। इसमें कहा गया, '26 जुलाई को शाम छह बजे तक विरोध प्रदर्शनों में भाग लेने वाले किसी भी व्यक्ति के खिलाफ सरकार की ओर से कोई प्रतिकूल, दंडात्मक अथवा प्रतिशोधात्मक कानूनी कार्रवाई नहीं की जाएगी।'

पुलिस के अनुसार, 25 जुलाई को वामपंथी छात्र संगठनों द्वारा आहूत बिहार बंद के दौरान कुल 694 लोगों को हिरासत में लिया गया था। इनमें से 339 नाबालिगों को छोड़ दिया गया, जबकि शेष 355 लोगों के खिलाफ संबंधित कानूनों के तहत मामले दर्ज किए गए और उनके मामले संबंधित अदालतों में विचाराधीन हैं।

असम- असम सरकार ने भी घोषणा की है कि प्रदर्शनकारियों के खिलाफ मामले वापस लिए जाएंगे। साथ ही गिरफ्तारी और रिहाई की प्रक्रिया की समीक्षा की जा रही है। राज्य में परीक्षा लीक आंदोलन से जुड़े 5 मामले दर्ज किए गए थे और 13 लोगों को गिरफ्तार किया गया था।

भाजपा शासित राज्यों पर नजर सीजेपी प्रवक्ता सौरभ दास ने लिखा था, 'बिहार और असम से नोटिफिकेशन के बाद हमें गारंटी मिली है कि राजस्थान में कोई एक्शन नहीं लिया जाएगा। कोई FIR दर्ज नहीं की गई है। न ही की जाएगी।'

उन्होंने लिखा, 'हम यह सुनिश्चित करने के लिए काम कर रहे हैं कि सभी अन्य जोखिम वाले भाजपा या एनडीए शासित राज्य प्रदर्शनकारियों के हित में जरूरी भाषा में नोटिफिकेशन जारी करें। हम कभी भी किसी युवा को अकेले नहीं लड़ने देंगे।'

दिल्ली में सुरक्षा अलर्ट जब सीजेपी ने दोबारा आंदोलन की चेतावनी दी, तब राजधानी दिल्ली में हलचल फिर तेज हो गई थी। एजेंसी के अनुसार, एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने कहा कि कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए जंतर मंतर और नई दिल्ली और मध्य दिल्ली में अन्य संवेदनशील स्थानों के आसपास दिल्ली पुलिस के कर्मियों और अर्धसैनिक बलों की पर्याप्त तैनाती रहेगी।