जब नितिन गडकरी ने स्विगी से मंगाया सामान, कीमत देखकर दिया ऐसा रिएक्शन

केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने बुधवार को मजाकिया अंदाज में कहा कि उन्होंने एक बार स्विगी से घर के लिए सामान मंगाया था और उसकी कीमत उन्हें थोड़ी ज्यादा लगी थी।

केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने बुधवार को एक कार्यक्रम के दौरान मजाकिया अंदाज में अपना अनुभव साझा किया। उन्होंने कहा कि उन्होंने एक बार स्विगी से घर के लिए सामान मंगाया था और उसकी कीमत उन्हें थोड़ी ज्यादा लगी थी। इस दौरान गडकरी ने बताया कि बाजार में प्रतिस्पर्धा बढ़ने और कारोबार का आकार बड़ा होने से कीमतें अपने आप कम हो जाती हैं। इससे आम उपभोक्ताओं को सामान उचित दाम पर मिलने लगता है। उन्होंने कहा कि यही कारोबार का तरीका है। जब उत्पादन और प्रतिस्पर्धा दोनों बढ़ते हैं तो सामान सही रेट पर उपलब्ध होने लगता है। ये बात उन्होंने स्विगी इंस्टामार्ट के इलेक्ट्रिक वाहन (EV) बैटरी अदला-बदली (बैटरी स्वैपिंग) नेटवर्क और ईवी इकोसिस्टम पुरस्कारों की शुरुआत के मौके पर कही।

गडकरी ने क्या कहा? मंत्री ने अपने अनुभव का जिक्र करते हुए कहा कि मैंने भी एक बार स्विगी से अपने घर के लिए कुछ सामान मंगाया था। रेट मुझे थोड़ा ज्यादा लगा। धीरे-धीरे जब प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी तो कीमतें अपने आप कम हो जाएंगी। कारोबार ऐसे ही चलता है। उत्पादन ज्यादा होने से सही दाम पर सामान मिलता है। उन्होंने यह भी कहा कि बाजार का दायरा और कारोबार का आकार बढ़ने से अंत में उपभोक्ताओं को फायदा होता है। हालांकि गडकरी ने यह नहीं बताया कि उन्होंने क्या सामान मंगाया था और यह घटना कब की है।

ईवी बैटरी स्वैपिंग नेटवर्क की शुरुआत इसी कार्यक्रम में स्विगी ने अपने इकोसिस्टम पार्टनर्स के साथ मिलकर 25 जगहों पर इंस्टामार्ट पॉड्स पर बैटरी-स्वैपिंग स्टेशन शुरू किए। कंपनी इन पॉड्स पर इलेक्ट्रिक गाड़ी रेंटल सर्विस भी शुरू कर रही है। इसका मकसद यह है कि डिलीवरी पार्टनर्स वही जगह से गाड़ी ले सकें जहां से वे ऑर्डर उठाते हैं। स्विगी के मुताबिक एक व्यस्त दिन में एक डिलीवरी पार्टनर लगभग 20 बार इंस्टामार्ट पॉड पर जाता है। इन जगहों पर बैटरी बदलने की सुविधा और ईवी रेंटल मिलने से उनका काफी समय बचेगा। अब उन्हें गाड़ी चार्ज करने या गाड़ी लेने के लिए अलग से ट्रैवल नहीं करना पड़ेगा।

गडकरी ने पहल का स्वागत किया केंद्रीय मंत्री ने इस पहल का स्वागत किया और भारत की तरक्की में साफ और सस्ते ट्रांसपोर्ट की भूमिका पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि भारत की ग्रोथ साफ, कुशल और सस्ते ट्रांसपोर्ट पर निर्भर करती है। डिलीवरी पार्टनर्स नई अर्थव्यवस्था की रीढ़ हैं। जब वे इलेक्ट्रिक गाड़ियां चुनते हैं तो इससे उनकी कमाई, हमारे शहरों और पर्यावरण तीनों को फायदा होता है। गडकरी ने आगे कहा कि मैं स्विगी और उसके पार्टनर्स की तारीफ करता हूं कि वे मिलकर उन लोगों तक आसान और व्यावहारिक समाधान पहुंचा रहे हैं जिन्हें इसकी जरूरत है। सरकार और उद्योग को मिलकर काम करते रहना चाहिए ताकि हर डिलीवरी पार्टनर जो ईवी चुनना चाहता है, उसे ऐसा करना आसान लगे।