CJI सूर्यकांत का विरोध करना पड़ा भारी, इस यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स नहीं बन पाएंगे वकील
हैदराबाद की लॉ यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स ने सीजेआई सूर्यकांत के पिछले बयानों का हवाला देते हुए उनके निमंत्रण का विरोध किया था। अब बार काउंसिल ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि 2026 ग्रेजुएट्स को बतौर वकील एनरोल न किया जाए।
हैदराबाद की लॉ यूनिवर्सिटी NALSAR के स्टूडेंट्स को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (CJI) सूर्यकांत का विरोध करना भारी पड़ गया है। बार काउंसिल ऑफ इंडिया (BCI) ने सभी स्टेट बार काउंसिल को निर्देश दिया है कि वे अगले आदेश तक हैदराबाद की NALSAR यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ के 2026 लॉ ग्रेजुएट्स को वकील के तौर पर एनरोल न करें। काउंसिल ने यूनिवर्सिटी से उन लोगों के बारे में एक फैक्ट रिपोर्ट भी मांगी है, जिन पर कथित तौर पर CJI सूर्यकांत के कॉन्वोकेशन में शामिल होने को लेकर कैंपेन शुरू करने और ऑर्गनाइज करने में मदद करने का आरोप है।
बीसीआई के चेयरमैन मनन कुमार मिश्रा ने कहा कि काउंसिल ने यूनिवर्सिटी के कॉन्वोकेशन के सिलसिले में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के शामिल होने या निमंत्रण से जुड़े NALSAR में एक ऑर्गनाइज्ड कैंपेन के बारे में पब्लिक डोमेन में मौजूद रिपोर्ट्स और मटीरियल पर ध्यान दिया है। बीसीआई ने वाइस-चांसलर से तीन दिनों के अंदर एक फैक्ट्स वाली रिपोर्ट देने को कहा है।
काउंसिल ने खास तौर पर यूनिवर्सिटी को वेरिफाइड मटीरियल के आधार पर उन लोगों की पहचान करने का निर्देश दिया है जो कैंपेन शुरू करने, ड्राफ्ट बनाने, सर्कुलेट करने, कोऑर्डिनेट करने या मोबिलाइज करने में मुख्य रूप से शामिल थे। रिपोर्ट में उन लोगों की भी पहचान करनी होगी जो मीटिंग ऑर्गनाइज करने, मीडिया से बातचीत करने, कोऑर्डिनेशन के लिए इस्तेमाल होने वाले किसी भी ऑर्गनाइज्ड या सोशल-मीडिया ग्रुप को मैनेज करने, या कॉन्वोकेशन या CJI से जुड़े किसी भी प्रोग्राम में बॉयकॉट, रुकावट, रुकावट या ऑर्गनाइज्ड नॉन-पार्टिसिपेशन के लिए किसी भी कॉल का प्रस्ताव देने या मोबिलाइज करने में शामिल थे।
BCI ने NALSAR से आगे किसी भी स्टूडेंट बॉडी, स्टूडेंट बार काउंसिल, स्टूडेंट्स यूनियन या दूसरे मान्यता प्राप्त स्टूडेंट ऑर्गनाइजेशन की डिटेल्स देने को कहा है जो कैंपेन शुरू करने, मंजूरी देने, कोऑर्डिनेट करने या फैलाने में शामिल थे। अगर किसी फैकल्टी मेंबर, रिसर्च स्कॉलर, एल्युमनाई या बाहरी व्यक्ति ने कैंपेन शुरू करने, ड्राफ्ट बनाने, कोऑर्डिनेट करने, सलाह देने या उसे आसान बनाने में हिस्सा लिया तो यूनिवर्सिटी से ऐसे शामिल होने का नेचर बताने को कहा गया है।
यूनिवर्सिटी से इस मामले से जुड़ी मीटिंग्स के संबंधित रेजोल्यूशन, मिनट्स, एजेंडा या दूसरे ऑफिशियल रिकॉर्ड की कॉपी देने और यह बताने को भी कहा गया है कि क्या किसी प्रोटेस्ट या ऑर्गनाइज्ड एक्टिविटी के लिए परमिशन मांगी गई थी या दी गई थी और क्या स्टूडेंट कंडक्ट या ऑफिशियल फंक्शन से जुड़े यूनिवर्सिटी के किसी नियम का इस्तेमाल किया गया था।
लेखक के बारे मेंMadan Tiwari
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