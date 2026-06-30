ऑपरेशन सिंदूर को लेकर राजनाथ सिंह के खिलाफ ऐक्शन में कांग्रेस, ओम बिरला को सौंपा नोटिस
जम्मू और कश्मीर के पहलगाम आतंकवादी हमले के बाद भारतीय सेना ने बीते साल 7 मई को ऑपरेशन सिंदूर का आगाज किया था। इसके तहत सैनिकों ने पाकिस्तान के इलाके में प्रवेश कर आतंकियों के ठिकानों को निशाना बनाया था।
कांग्रेस के संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल ने मंगलवार को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के खिलाफ लोकसभा में विशेषाधिकार हनन का नोटिस दिया। साथ ही आरोप लगाया है कि सिंह ने 'ऑपरेशन सिंदूर' के दौरान सैनिकों के शहीद होने के संबंध में सदन को गुमराह किया। वेणुगोपाल ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से आग्रह किया कि सदन को गुमराह करने के लिए रक्षा मंत्री के खिलाफ विशेषाधिकार हनन की प्रक्रिया शुरू की जाए।
उन्होंने नोटिस में कहा कि पहलगाम आतंकवादी हमले और 'ऑपरेशन सिंदूर' पर लोकसभा में 28 जुलाई, 2025 को हुई चर्चा के दौरान रक्षा मंत्री ने सदन में कहा था, 'आपको प्रश्न पूछना है तो यह पूछिए कि क्या इस ऑपरेशन में हमारे सैनिकों को कोई क्षति हुई? तो उसका उत्तर है नहीं।'
6 जवानों के शहीद होने की बात
कांग्रेस नेता ने दावा किया कि इसके विपरीत बाद में जारी एक आधिकारिक बयान में बताया गया कि 'ऑपरेशन सिंदूर' के दौरान सशस्त्र बलों के छह जवानों की मृत्यु हुई थी। इनमें भारतीय सेना के सूबेदार मेजर पवन कुमार, राइफलमैन सुनील कुमार, लांस नायक दिनेश कुमार, एविएशन टेक्नीशियन एम मुरलीनायक, हवलदार सुनील कुमार सिंह तथा भारतीय वायु सेना के सार्जेंट सुरेंद्र कुमार शामिल हैं।
गुमराह करने के आरोप
वेणुगोपाल ने अपने नोटिस में दावा किया कि इन तथ्यों से स्पष्ट है कि रक्षा मंत्री का सदन में दिया गया बयान 'गलत और भ्रामक' था। उन्होंने कहा कि किसी मंत्री द्वारा सदन को गुमराह करना अथवा सदन से तथ्य छिपाना विशेषाधिकार का हनन और सदन की अवमानना माना जाता है। उन्होंने लोकसभा अध्यक्ष से इस मामले में रक्षा मंत्री के खिलाफ विशेषाधिकार हनन की कार्यवाही शुरू करने का आग्रह किया।
इस्तीफा मांगा
कांग्रेस ने सोमवार को कहा कि रक्षा मंत्री ने 'ऑपरेशन सिंदूर' के विषय में संसद में 'झूठ बोलकर' शहीदों का अपमान किया है और ऐसे में उन्हें पद से इस्तीफा देना चाहिए। पार्टी के 'पूर्व सैनिक विभाग' के प्रमुख कर्नल (सेवानिवृत्त) रोहित चौधरी ने यह भी कहा कि रक्षा मंत्री के खिलाफ संसद में विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव लाना चाहिए और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तथा भाजपा को जनता से माफी मांगनी चाहिए।
चौधरी ने राजनाथ सिंह द्वारा पिछले साल जुलाई में संसद में दिए गए एक वक्तव्य का हवाला देते हुए संवाददाताओं से कहा, 'मोदी सरकार की बुनियाद झूठ पर टिकी है, उन्हें सत्ता में रहने का कोई अधिकार नहीं है। देश पूछ रहा है कि हमारे शहीद जवानों के नाम सामने आने में 13 महीने क्यों लग गए? यह राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ खिलवाड़ है।'
उन्होंने आरोप लगाया, 'रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 'ऑपरेशन सिंदूर' के शहीदों का अपमान किया है, उनकी अनदेखी की है। सिंह ने सदन में झूठ बोला कि 'ऑपरेशन सिंदूर' में किसी भी सैनिक की क्षति नहीं हुई है।'
मई 2025 में 'ऑपरेशन सिंदूर' के दौरान अपने कर्तव्य का निर्वहन करते हुए शहीद हुए छह सैन्यकर्मियों के नाम राष्ट्रीय समर स्मारक की एक दीवार पर अंकित किए गए हैं। अधिकारियों ने बताया कि इस अभियान के बाद पहली बार सरकार ने छह शहीद सैन्यकर्मियों के नाम आधिकारिक तौर पर सार्वजनिक किए हैं।
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लेखक के बारे मेंNisarg Dixit
निसर्ग दीक्षित न्यूजरूम में करीब एक दशक का अनुभव लिए निसर्ग दीक्षित शोर से ज़्यादा सार पर भरोसा करते हैं। पिछले 4 साल से वह लाइव हिनुस्तान में डिप्टी चीफ प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं, जहां खबरों की योजना, लेखन, सत्यापन और प्रस्तुति की जिम्मेदारी संभालते हैं। इससे पहले दैनिक भास्कर और न्यूज़18 जैसे बड़े मीडिया संस्थानों में काम कर चुके हैं, जहाँ उन्होंने ग्राउंड रिपोर्टिंग से लेकर डेस्क तक की भूमिकाएं निभाईं। उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की, जिसने उनके काम करने के तरीके को व्यावहारिक और तथ्य आधारित बनाया। निसर्ग की खास रुचि खोजी रिपोर्टिंग, ब्रेकिंग स्टोरीज़ और विज़ुअल न्यूज़ स्टोरीज़ में है। वे जटिल मुद्दों को सरल भाषा और स्पष्ट तथ्यों के साथ प्रस्तुत करने में विश्वास रखते हैं। राजनीति और जांच पड़ताल से जुड़े विषयों पर उनकी मजबूत पकड़ है। निसर्ग लोकसभा चुनावों, कई राज्यों के विधानसभा चुनावों और अहम घटनाओं को कवर कर चुके हैं। साथ ही संसदीय कार्यवाही और सुप्रीम कोर्ट की महत्वपूर्ण सुनवाइयों को नियमित रूप से कवर करते हैं। गूगल जर्नलिस्ट्स स्टूडियो में भी निसर्ग योगदान देते हैं।और पढ़ें