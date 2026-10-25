CEC ज्ञानेश कुमार के खिलाफ ‘जन महाभियोग’ लाएगा विपक्ष, बड़ी रैली से पहले चलेगी मॉक पार्लियामेंट
विपक्ष दिल्ली में 30 अक्टूबर को मॉक पार्लियामेंट का आयोजन करने जा रहा है। इसमें मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुुमार के खिलाफ ‘जन महाभियोग’ चलाया जाएगा और उनके खिलाफ फैसला सुनाया जाएगा।
दिल्ली के रामलीला मैदान में बड़ी रैली से पहले इंडिया गठबंधन ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ 'जनता का महाभियोग' चलाने का ऐलान कर दिया है। 30 अक्टूबर को विपक्ष मॉक पार्लियामेंट का आयोजन करेगा। कांग्रेस के महासचिव केसी वेणुगोपाल ने कहा है कि इंडिया गठबंधन के नेता एकसाथ आकर जनता का फैसला सुनाएंगे और सीईसी ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग करेंगे।
विपक्ष का आरोप है कि एसआईआर की प्रक्रिया में गड़बड़ियों की वजह से देश में बड़ी संख्या में लोगों का नाम वोटर लिस्ट से काट दिया गया है। इसके अलावा इससे चुनाव को प्रभावित करने का प्रयास किया गया है। इसी को लेकर कांग्रेस समेत विपक्षी दल सीईसी के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। 12 अक्टूबर को कांग्रेस कि अगुआई में विपक्ष ने दिल्ली में मार्च किया था। अब 1 नवंबर को रामलीला मैदान में बड़ा जुटान होने जा रहा है।
कहां चलेगी विपक्ष की मॉक संसद?
सूत्रों का कहना है कि यह आयोजन दिल्ली के अशोक होटल में हो सकता है। कांग्रेस के संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल ने कहा कि 'वोट चोरी' के खिलाफ विपक्षी दलों का गठबंधन 'इंडिया' 30 अक्टूबर को एक 'पब्लिक इम्पीचमेंट' (जन महाभियोग) आयोजित करेगा, जिसके तहत मुख्य निर्वाचन आयुक्त (सीईसी) ज्ञानेश कुमार को पद से हटाने की मांग को लेकर जनता का फैसला सामने रखा जाएगा।
वेणुगोपाल ने 'एक्स' पर एक पोस्ट में कहा कि संविधान को बचाने और 'वोट चोरों' को हराने के प्रयास के तहत यह कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। उन्होंने कहा, ''तीस अक्टूबर को होने वाले इस महत्वपूर्ण जन महाभियोग में वोट चोर सीईसी ज्ञानेश कुमार को हटाने के लिए जनता का फैसला जोरदार तरीके से सामने रखा जाएगा।''
क्या है 1 नवंबर का प्लान?
कांग्रेस नेता ने बताया कि इसके बाद एक नवंबर को 'वोट चोरी' के खिलाफ 'दिल्ली चलो मार्च' निकाला जाएगा, जो रामलीला मैदान में एक विशाल सभा के साथ समाप्त होगा। उन्होंने दावा किया कि इस सभा में कम से कम 10 लाख जागरूक नागरिक हिस्सा लेंगे।
वेणुगोपाल के मुताबिक, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने सभी 'इंडिया' गठबंधन के दलों से संपर्क कर अपने नेताओं और कार्यकर्ताओं की इस अवधि में बड़ी संख्या में दिल्ली में मौजूदगी सुनिश्चित करने का अनुरोध किया है।कांग्रेस और उसके सहयोगी दलों ने हाल के महीनों में चुनाव प्रक्रिया और मतदाता सूची से जुड़े मुद्दों को लेकर निर्वाचन आयोग, खासकर ज्ञानेश कुमार, की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाये हैं, जबकि आयोग इन आरोपों को खारिज किया है।
लेखक के बारे मेंAnkit Ojha
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अकादमिक योग्यताः अंकित ओझा ने प्रारंभिक शिक्षा नवोदय विद्यालय से पूरी करने के बाद जामिया मिल्ल्लिया इस्लामिया से पत्रकारिता में ही ग्रैजुएशन किया है। इसके बाद भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से पोस्ट ग्रैजुएट डिप्लोमा और कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमए किया है। जामिया में अध्ययन के दौरान ही इटैलियन और उर्दू भाषा में भी कोर्स किए हैं। इसके अलावा पंजाबी भाषा की भी अच्छी समझ रखते हैं। विश्वविद्यालय में NCC का 'C सर्टिफिकेट' भी प्राप्त किया है। IIMC और ऑक्सफर्ड से स्वास्थ्य पत्रकारिता का सर्टिफिकेट भी प्राप्त किया है।और पढ़ें