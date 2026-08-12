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जंतर-मंतर को कर दिया छू-मंतर; विपक्ष की बढ़त पर झारखंड में लाठीचार्ज से चपत!

By Ritesh Verma
लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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Jharkhand Students Protest: नरेंद्र मोदी सरकार में पहली बार मंत्री का इस्तीफा लेने वाले छात्र आंदोलन के दौरान विपक्ष ने जितने गोल मारे थे, झारखंड में लाठीचार्ज के बाद भाजपा गिन-गिनकर राहुल गांधी और हेमंत सोरेन को लौटा रही है।

Jharkhand Assembly Students March
पेपर लीक के खिलाफ छात्रों ने 10 अगस्त को झारखंड विधानसभा मार्च किया था। उसी दौरान ली गई तस्वीर।

Jharkhand Students Protest: कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के बैनर तले दिल्ली में जंतर-मंतर से चलकर देश भर में फैले छात्रों के आंदोलन के दौरान विपक्ष ने जितने भी गोल नरेंद्र मोदी सरकार पर दागे थे, झारखंड की राजधानी रांची में छात्रों के मार्च पर लाठीचार्ज के बाद भारतीय जनता पार्टी (BJP) गिन-गिनकर राहुल गांधी और हेमंत सोरेन को लौटा रही है। झारखंड लोक सेवा आयोग और झारखंड कर्मचारी चयन आयोग की करीब एक दर्जन परीक्षाओं को पेपर लीक और पैसे पर नौकरी लगने के आरोप में रद्द करने की मांग को लेकर छात्रों का दो गुट रांची में 25 जुलाई से आंदोलन कर रहा है। सरकार से दोनों गुटों की बातचीत के बीच 10 अगस्त को विधानसभा मार्च के दौरान लाठीचार्ज के बाद झारखंड में विपक्ष की भूमिका में बैठी भाजपा ने दिल्ली में राहुल गांधी पर जवाबी गोले दागने शुरू कर दिए हैं। तीन दिनों से तेरा लाठीचार्ज और मेरा लाठीचार्ज पर बहस चल रही है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 12 साल पुरानी सरकार में पहली बार किसी आंदोलन की मांग पर धर्मेंद्र प्रधान जैसे कद्दावर मंत्री को इस्तीफा देना पड़ा था। 20 जुलाई को संसद मार्च के दौरान लाठीचार्ज और पैलेट गन के इस्तेमाल को लेकर कई दिनों से गृहमंत्री अमित शाह को घेर रहे विपक्ष का जंतर-मंतर से लौट रहा नैतिक बल रांची में लाठी चलने के बाद छू-मंतर हो रहा है। झारखंड में लाठीचार्ज से पहले तक विपक्ष को जेन-जी के आंदोलन की वजह से नैरेटिव की लड़ाई में जो बढ़त मिलती दिख रही थी, रांची में पुलिस की लाठी ने उस पर चपत लगा दी है। राहुल गांधी ने लाठीचार्ज को गलत बता दिया, लेकिन कांग्रेस के हेमंत सोरेन सरकार में शामिल होने की वजह से भाजपा ने जवाबी घेरा खींच दिया है।

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इसका असर संसद के अंदर से बाहर तक दिख रहा है। संसद तो चल नहीं पा रहा है। संसद परिसर में भी बवाल हो रहा है। मंगलवार को अमित शाह और राहुल गांधी से लाठीचार्ज का जवाब मांगने के पोस्टर लेकर दोनों पक्ष के सांसद आमने-सामने नारेबाजी कर रहे थे। बुधवार को अमित शाह ने इस मसले पर पहली बार सामने आकर कहा कि वह जवाब देने के लिए तैयार हैं, विपक्ष चर्चा शुरू करे। लेकिन, इस अपील का विपक्ष पर खास असर हुआ नहीं, क्योंकि राहुल गांधी लगातार कह रहे हैं कि गृहमंत्री ने लाठीचार्ज का आदेश दिया तो और बिना उनके कहे लाठी चली तो, वह इसकी जिम्मेवारी लें और इस्तीफा दें। गुरुवार को इस सत्र का आखिरी दिन है और अब तक चर्चा का माहौल नहीं है।

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रांची में छात्रों के दो गुट दो मंच बनाकर आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन दोनों की मांग एक जैसी है। अब सरकार का दावा है कि उसने आंदोलन की ज्यादातर मांगें मान ली है, लेकिन सीजीएल वाली भर्ती में सीबीआई जांच का आदेश देना उसके हाथ में नहीं है, क्योंकि हाईकोर्ट के आदेश पर इसमें नियुक्ति हुई और जांच अभी भी चल रही है। हाईकोर्ट ने सीजीएल भर्ती से बहाल एक दर्जन लोगों की नियुक्ति को अदालत के अंतिम फैसले की शर्तों से जोड़ते हुए आयोग को नियुक्त के पत्र जारी करने कहा था, जिसके खिलाफ दायर अपील को सुप्रीम कोर्ट ने भी खारिज कर दिया। यह मसला सरकार से छात्रों की बातचीत को समझौता तक पहुंचने से रोक रहा है, इसलिए आंदोलन जारी है।

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देवेंद्र महतो और रवींद्र पासवान के नेतृत्व में चल रहे दोनों आंदोलन के रंग और तेवर में अंतर यह है कि महतो एक स्थानीय पार्टी से 2024 का लोकसभा चुनाव लड़कर रांची में तीसरे नंबर पर रहे थे। आंदोलन का एक चेहरा बन चुके देवेंद्र अनशन पर हैं और कह रहे हैं कि आंदोलन उनकी या किसी एक पार्टी का नहीं है। रवींद्र पासवान वाले मंच पर आंदोलन के और भी कई चेहरे हैं। यह अभी तक अराजनीतिक मंच है। कोचिंग वाले भी इस गुट का समर्थन कर रहे हैं। लाठीजार्ज के बाद दोनों गुट ने कहा था कि बाहरी असामाजिक तत्वों ने आंदोलन को बदनाम करने के लिए यह सब किया और पुलिस ऐसे लोगों पर कार्रवाई करे। बाहरी कौन थे, इसको लेकर सरकार के समर्थक भाजपा पर ना सिर्फ आरोप लगा रहे हैं, बल्कि दावा कर रहे हैं कि बंगाल से लोग बुलाए गए थे। उपद्रवियों की जांच पुलिस कर रही है।

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सवालों से घिरी दोनों आयोग की परीक्षाओं की जांच कर रही सीआईडी पर छात्रों को भरोसा नहीं है, इसलिए वो सीबीआई जांच चाहते हैं। जेपीएससी के पूर्व अध्यक्ष एल खियांगते समेत अनेक लोग इस मामले में गिरफ्तार हैं। बहाली में गड़बड़ी का चेहरा बने हैं गोड्डा में तैनात प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी अभय तिवारी, जिनके लगभग 10 नजदीकी रिश्तेदारों की नौकरी लगी है। सीआईडी की पूछताछ में तिवारी ने जेपीएससी की 11वीं से 13वीं और 14वीं परीक्षा में पैसे के लेन-देन की बात कबूली है। तिवारी सरकारी नौकरी से पहले लखनऊ की कंपनी टीडीपीएल से जुड़े थे। इसी कंपनी को परीक्षा का ठेका मिला। पहले से विवादित रही इस कंपनी को काम कैसे मिला, इसका जवाब भी सीआईडी खोज रही है।

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मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बुधवार को विधानसभा में विपक्षी बेंच (भाजपा) की तरफ इशारा करते हुए कहा कि लखनऊ की टीडीपीएल कंपनी द्वारा साजिश भरे मकड़जाल में बिहार और यूपी के लोगों से जुड़ाव बनाकर नौजवानों को दिग्भ्रमित किया जा रहा है। सोरेन सरकार ने जेपीएससी 14वीं की पीटी परीक्षा के अलावा 2023 और 2025 की बैकलॉग परीक्षा रद्द करने का फैसला लिया है। राज्य सरकार ने कई अन्य भर्ती परीक्षा की जांच का आदेश भी दिया है। परीक्षा व्यवस्था में सुधार के लिए सरकार ने आईआईटी, आईआईएम और एक्सएलआरआई के विशेषज्ञों की कमेटी और सीजीएल भर्ती मामले के न्यायिक परीक्षण के लिए एक रिटायर्ड हाईकोर्ट जज के नेतृत्व में कमेटी बनाने का प्रस्ताव भी छात्रों को दिया है।

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छात्र आंदोलन कर रहे दोनों गुटों ने सरकार से बातचीत को अंतिम मुकाम यानी सीजीएल भर्ती की सीबीआई जांच तक ले जाने का इरादा जता दिया गया है। लाठीचार्ज के बाद छात्र नेता थोड़े मजबूत हुए हैं, क्योंकि सहानुभूति और समर्थन बढ़ा है। आंदोलन के मुद्दों पर दोनों गुट में अनकहा तालमेल है, लेकिन मंच अलग हैं, क्योंकि आगे श्रेय की लड़ाई हो सकती है। हेमत सोरेन के लिए अब तक इस आंदोलन में सिर्फ एक तसल्ली है कि सरकार के लिए कटुता और तल्खी नहीं है। नारों और पोस्टर में गाली नहीं है। इस्तीफा भी नहीं मांगा जा रहा है। लेकिन नौजवानों का आंदोलन बहुत लंबा खिंचता है तो माहौल उदार ही बना रहेगा, बढ़ती राजनीतिक सक्रियता के बीच यह कहना कल्पना से परे है।

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Ritesh Verma

लेखक के बारे में

Ritesh Verma
रीतेश वर्मा पत्रकारिता में 25 साल से अलग-अलग भूमिका में अखबार, टीवी और डिजिटल में काम कर चुके हैं। दैनिक जागरण के साथ बिहार में 5 साल तक जिला स्तर की प्रशासनिक और क्राइम रिपोर्टिंग करने के बाद रीतेश ने आईआईएमसी, दिल्ली में दाखिला लेकर पत्रकारिता की पढ़ाई की। एक साल के अध्ययन ब्रेक के बाद रीतेश ने विराट वैभव से दोबारा काम शुरू किया। फिर दैनिक भास्कर में देश-विदेश का पेज देखा। आज समाज में पहले पन्ने पर काम किया। बीबीसी हिन्दी के साथ आउटसाइड कंट्रीब्यूटर के तौर पर जुड़े। अखबारों के बाद रीतेश ने स्टार न्यूज के जरिए टीवी मीडिया में कदम रखा। रीतेश ने टीवी चैनलों में रिसर्च डेस्क पर लंबे समय तक काम किया है और देश-दुनिया के विषयों पर तथ्यपरक जानकारी सहयोगियों को आगे इस्तेमाल के लिए मुहैया कराई है। सहारा समय और इंडिया न्यूज में भी रीतेश रिसर्च का काम करते रहे। इंडिया न्यूज की पारी के दौरान वो रिसर्च के साथ-साथ चैनल की वेब टीम के हेड बने और इनखबर न्यूज पोर्टल को बतौर संपादक शुरू किया। लाइव हिन्दुस्तान के साथ एडिटर- न्यू इनिशिएटिव के तौर पर पिछले 6 साल से जुड़े रीतेश फिलहाल उत्तर प्रदेश और बिहार की खबरों और दोनों राज्यों की टीम को देखते हैं। और पढ़ें
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