TMC का भी मिला साथ, फिर विपक्ष ने बिरला के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव से क्यों खींच लिए हाथ?

Mar 09, 2026 07:51 pm ISTNiteesh Kumar लाइव हिन्दुस्तान
लोकसभा में बजट सत्र के दूसरे हिस्से की शुरुआत सोमवार को हुई, जहां विपक्ष ने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव को अचानक छोड़ दिया है। विपक्षी गठबंधन INDIA ने पहले फरवरी में बिरला पर पक्षपातपूर्ण व्यवहार का आरोप लगाते हुए नोटिस दिया था, लेकिन संख्याबल की कमी के कारण अब उन्होंने रणनीति बदल ली। हालांकि, तृणमूल कांग्रेस ने बिरला के खिलाफ पेश किए गए अविश्वास प्रस्ताव के समर्थन का ऐलान किया है। सूत्रों ने बताया कि लोकसभा अध्यक्ष को उनके पद से हटाए जाने वाले प्रस्ताव का टीएमसी समर्थन करेगी। साथ ही वह बिरला के खिलाफ वोटिंग भी करेगी।

विपक्ष ने सोमवार को ईरान-इजरायल युद्ध के प्रभाव पर केंद्र सरकार को घेरना शुरू कर दिया। विपक्षी सांसदों ने नारे लगाए और प्लेकार्ड दिखाए, जिनमें लिखा था कि मध्य-पूर्व जल रहा है, भारतीय फंसे हुए हैं, तेल नहीं है। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के सामने झुकने का आरोप लगाया।

राहुल गांधी ने लोकसभा स्थगित होने के बाद कहा कि पश्चिम एशिया में हो रहा युद्ध भारत की अर्थव्यवस्था को भारी नुकसान पहुंचाएगा। स्टॉक मार्केट पहले ही प्रभावित हो चुका है और तेल की कीमतें आसमान छू रही हैं। उन्होंने मांग की कि इस मुद्दे पर चर्चा होनी चाहिए, क्योंकि यह जनता से जुड़ा सार्वजनिक मामला है। विपक्ष ने ईरान में फंसे भारतीय नागरिकों और खाड़ी देशों में काम करने वाले लाखों भारतीयों की सुरक्षा पर जोर दिया, जहां रेमिटेंस अर्थव्यवस्था के लिए अहम हैं। ईरान-इजरायल संघर्ष 9वें दिन में प्रवेश कर चुका है। इसमें 1200 से अधिक मौतें हो चुकी हैं, जिसमें बच्चे भी शामिल हैं।

तेल की कीमतें 100 डॉलर प्रति बैरल से ऊपर

युद्ध के कारण तेल की कीमतें चार साल में पहली बार 100 डॉलर प्रति बैरल से ऊपर चली गई हैं। स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से दुनिया का 5वां हिस्सा ऊर्जा व्यापार होता है, उस पर खतरा मंडरा रहा है। विपक्ष ने सरकार से ईंधन संकट और महंगाई पर चर्चा की मांग की, लेकिन सरकार ने ऐसी कोई चर्चा से इनकार कर दिया। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने राज्यसभा में बयान दिया और लोकसभा में भी स्थिति बताई, लेकिन विपक्ष के हंगामे के कारण सदन बार-बार स्थगित होता रहा। सरकार ने कहा कि पेट्रोलियम भंडार पर्याप्त हैं और रूसी क्रूड आय बढ़ाकर कमी पूरी की जा रही है, इसलिए ईंधन कीमतें नहीं बढ़ेंगी।

सरकार ने विपक्ष पर पलटवार करते हुए राहुल गांधी को असफल विपक्ष का नेता कहा। पूर्व मंत्री अनुराग ठाकुर ने आरोप लगाया कि विपक्ष स्पीकर के खिलाफ बहस से भाग रहा है। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू और गृह मंत्री अमित शाह के अगले दिन बहस में शामिल होने की संभावना है। विपक्ष ने माना कि उनके पास अविश्वास प्रस्ताव के लिए पर्याप्त संख्या नहीं है, इसलिए उन्होंने इसे बाद के लिए टाल दिया। यह रणनीतिक बदलाव विपक्ष की ओर से युद्ध के आर्थिक प्रभाव को प्रमुख मुद्दा बनाने की कोशिश दिखाता है, खासकर केरल विधानसभा चुनावों के मद्देनजर जहां खाड़ी से रेमिटेंस अहम हैं।

