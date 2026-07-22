विपक्ष ने सड़क पर उतर मुश्किलें बढ़ाईं, CJP के मुद्दे को हवा मिलने की आशंका
स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने अस्पताल जाकर घायल छात्रों का हालचाल पूछा। उधर, विपक्ष ज्यादा आक्रामक और नई रणनीति के साथ तैयार दिखा। विपक्षी दलों ने पहले संसद की कार्यवाही ठप की।
मदन जैड़ा, नई दिल्ली। नीट (NEET) पेपर लीक पर जवाबदेही को लेकर शुरू हुए कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) के आंदोलन में मंगलवार को नया मोड़ आया। संसद के भीतर सरकार को घेर रहा विपक्ष सड़क पर उतरा। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी का पीएम आवास के बाहर धरना देना, शरद पवार का जंतर-मंतर पहुंचना, अखिलेश और सुप्रिया सुले का राहुल के समर्थन में जुटना, दर्शाता है कि छात्रों, नौजवानों और अभिभावकों से जुड़े इस मुद्दे को विपक्ष लपकना चाहता है।
सोमवार को सीजेपी ने संसद मार्च किया। पहली बार प्रदर्शनकारी भारी सुरक्षा को तोड़ते हुए संसद भवन गेट तक पहुंचे जिसके चलते कुछ समय के लिए संसद के प्रवेश द्वार भी बंद रहे। उधर, संसद के भीतर विपक्ष ने छात्रों की आवाज उठाई लेकिन मंगलवार को इस मुद्दे पर सरकार और विपक्ष दोनों अधिक सक्रिय दिखे। संसद की कार्यवाही शुरू होने से पूर्व एनडीए सांसदों को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने साफ कहा कि नीट प्रश्नपत्र लीक पर सरकार ने कठोर कार्रवाई की है। उन्होंने इस मुद्दे पर राजनीति को लेकर विपक्ष को आगाह भी किया।
स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने अस्पताल जाकर घायल छात्रों का हालचाल पूछा। उधर, विपक्ष ज्यादा आक्रामक और नई रणनीति के साथ तैयार दिखा। विपक्षी दलों ने पहले संसद की कार्यवाही ठप की। बाद में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने स्पीकर से मुलाकात कर तत्काल इस मुद्दे पर चर्चा और सरकार से जवाब देने की मांग की लेकिन जब उन्हें ठोस आश्वासन नहीं मिला तो वह प्रधानमंत्री आवास के सामने धरने पर बैठ गए।
विपक्ष के तेवर तीखे
विपक्ष ने भी अपनी मंशा साफ कर दी है कि वह संसद के भीतर ही नहीं सड़क पर भी इस मुद्दे को उठाएगा। सरकार को इन सभी मोर्चों से जूझना होगा। ऐसे में, सरकार को यह आशंका है कि सीजेपी के उठाए मुद्दे को हवा मिल सकती है।
सरकार का अलोकतांत्रिक रवैया अपनाने का आरोप
सरकार ने तत्परता दिखाते हुए पीएमओ के राज्यमंत्री जितेंद्र सिंह और गृह सचिव गोविंद मोहन को बातचीत के लिए धरने पर बैठे राहुल गांधी के पास भेजा पर बात नहीं बनी। सरकार ने राहुल गांधी पर अलोकतांत्रिक रवैया अपनाने का आरोप लगा पलटवार किया। सरकार दिखा रही है कि वह दबाव में नहीं आने वाली और इस मुद्दे पर की जा रही राजनीति का जवाब उसी रूप में देगी।
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लेखक के बारे मेंHimanshu Jha
बिहार के दरभंगा जिले से ताल्लुक रखने वाले हिमांशु शेखर झा डिजिटल मीडिया जगत का एक जाना-माना नाम हैं। विज्ञान पृष्ठभूमि से होने के बावजूद (BCA और MCA), पत्रकारिता के प्रति अपने जुनून के कारण उन्होंने IGNOU से पत्रकारिता में डिप्लोमा किया और मीडिया को ही अपना कर्मक्षेत्र चुना।
एक दशक से भी अधिक समय का अनुभव रखने वाले हिमांशु ने देश के प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों जैसे दैनिक भास्कर, न्यूज़-18 और ज़ी न्यूज़ में अपनी सेवाएं दी हैं। वर्तमान में, वे वर्ष 2019 से लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े हुए हैं।
हिमांशु की पहचान विशेष रूप से राजनीति के विश्लेषक के तौर पर होती है। उन्हें बिहार की क्षेत्रीय राजनीति के साथ-साथ राष्ट्रीय राजनीति की गहरी और बारीक समझ है। एक पत्रकार के रूप में उन्होंने 2014, 2019 और 2024 के लोकसभा चुनावों और कई विधानसभा चुनावों को बेहद करीब से कवर किया है, जो उनके वृहद अनुभव और राजनीतिक दृष्टि को दर्शाता है।
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