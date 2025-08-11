वोट चोरी के खिलाफ विपक्ष का मेगा मार्च चला EC, राहुल गांधी कर रहे अगुवाई; 7 जगह बैरिकेडिंग

नेता विपक्ष राहुल गांधी की अगुवाई में 25 विपक्षी दलों के सांसद पैदल ही चुनाव आयोग जा रहे हैं। रास्ते में दिल्ली पुलिस ने कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की है और सात जगहों पर बैरिकेडिंग की है।

चुनाव में धोखाधड़ी, SIR में गड़बड़ी और वोट चोरी के कथित आरोपों के खिलाफ विपक्षी दलों के गठबंधन इंडिया अलायंस का विरोध मार्च शुरू हो चुका है। लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी की अगुवाई में 25 विपक्षी दलों के सांसद संसद भवन से निकलकर पैदल ही चुनाव आयोग जा रहे हैं। रास्ते में दिल्ली पुलिस ने कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की है और सात जगहों पर बैरिकेडिंग की है। जानकारी के मुताबिक, विपक्षी दलों के सांसद एक किलोमीटर तक पैदल चलकर विरोध मार्च निकालेंगे। रास्ते में सांसद नारेबाजी करते जा रहे हैं और चोर-चोर के नारे लगा रहे हैं।

मतदाता सूची में कथित धांधली का राहुल गांधी द्वारा ‘खुलासा किए जाने’ के बाद विपक्षी दलों का यह पहला विरोध प्रदर्शन है। मार्च में राहुल गांधी के अलावा उनकी बहन और कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी, समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव, शिवसेना नेता संजय राउत भी नजर आ रहे हैं। रास्ते में दिल्ली पुलिस ने विपक्षी सांसदों को रोकने की कोशिश की लेकिन अखिलेश यादव को छलांग लगाकर बैरिकेडिंग पार करते हुए देखा गया। बता दें कि दिल्ली पुलिस ने इस मार्च की इजाजत नहीं दी है क्योंकि किसी भी सांसद ने इसकी अनुमति नहीं मांगी है।

चुनाव आयोग की चिट्ठी, बातचीत को बुलाया निर्वाचन आयोग सचिवालय ने कांग्रेस सांसद जयराम रमेश को जवाबी पत्र लिखकर आज दोपहर 12 बजे मुलाकात और बातचीत का समय तय किया है। इस चिट्ठी में कहा गया है कि चूंकि जगह कम है और पार्किंग स्पेस की दिक्कत है, इसलिए अधिकतम 30 लोग ही चर्चा करने के लिए बैठक में शामिल हों।