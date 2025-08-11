Opposition front against EC moved ahead of Parliament House, Rahul Gandhi is leading, barricading done at 7 places वोट चोरी के खिलाफ विपक्ष का मेगा मार्च चला EC, राहुल गांधी कर रहे अगुवाई; 7 जगह बैरिकेडिंग, India News in Hindi - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsIndia NewsOpposition front against EC moved ahead of Parliament House, Rahul Gandhi is leading, barricading done at 7 places

वोट चोरी के खिलाफ विपक्ष का मेगा मार्च चला EC, राहुल गांधी कर रहे अगुवाई; 7 जगह बैरिकेडिंग

नेता विपक्ष राहुल गांधी की अगुवाई में 25 विपक्षी दलों के सांसद पैदल ही चुनाव आयोग जा रहे हैं। रास्ते में दिल्ली पुलिस ने कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की है और सात जगहों पर बैरिकेडिंग की है।

Pramod Praveen लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्लीMon, 11 Aug 2025 12:04 PM
share Share
Follow Us on
वोट चोरी के खिलाफ विपक्ष का मेगा मार्च चला EC, राहुल गांधी कर रहे अगुवाई; 7 जगह बैरिकेडिंग

चुनाव में धोखाधड़ी, SIR में गड़बड़ी और वोट चोरी के कथित आरोपों के खिलाफ विपक्षी दलों के गठबंधन इंडिया अलायंस का विरोध मार्च शुरू हो चुका है। लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी की अगुवाई में 25 विपक्षी दलों के सांसद संसद भवन से निकलकर पैदल ही चुनाव आयोग जा रहे हैं। रास्ते में दिल्ली पुलिस ने कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की है और सात जगहों पर बैरिकेडिंग की है। जानकारी के मुताबिक, विपक्षी दलों के सांसद एक किलोमीटर तक पैदल चलकर विरोध मार्च निकालेंगे। रास्ते में सांसद नारेबाजी करते जा रहे हैं और चोर-चोर के नारे लगा रहे हैं।

मतदाता सूची में कथित धांधली का राहुल गांधी द्वारा ‘खुलासा किए जाने’ के बाद विपक्षी दलों का यह पहला विरोध प्रदर्शन है। मार्च में राहुल गांधी के अलावा उनकी बहन और कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी, समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव, शिवसेना नेता संजय राउत भी नजर आ रहे हैं। रास्ते में दिल्ली पुलिस ने विपक्षी सांसदों को रोकने की कोशिश की लेकिन अखिलेश यादव को छलांग लगाकर बैरिकेडिंग पार करते हुए देखा गया। बता दें कि दिल्ली पुलिस ने इस मार्च की इजाजत नहीं दी है क्योंकि किसी भी सांसद ने इसकी अनुमति नहीं मांगी है।

चुनाव आयोग की चिट्ठी, बातचीत को बुलाया

निर्वाचन आयोग सचिवालय ने कांग्रेस सांसद जयराम रमेश को जवाबी पत्र लिखकर आज दोपहर 12 बजे मुलाकात और बातचीत का समय तय किया है। इस चिट्ठी में कहा गया है कि चूंकि जगह कम है और पार्किंग स्पेस की दिक्कत है, इसलिए अधिकतम 30 लोग ही चर्चा करने के लिए बैठक में शामिल हों।

राहुल लगा रहे वोट चोरी के आरोप

कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने बेंगलुरु के महादेवपुरा विधानसभा क्षेत्र के आंकड़े सामने रखते हुए सात अगस्त को आरोप लगाया था कि मतदाता सूची में हेरफेर करके ‘‘वोट चोरी’’ का मॉडल भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) को फायदा पहुंचाने के लिए लागू किया गया है। उन्होंने दिल्ली में संवाददाताओं के समक्ष महादेवपुरा विधानसभा क्षेत्र के मतदाता सूची के आंकड़ों की प्रस्तुति दी थी। राहुल गांधी ने आरोप लगाया था कि कि बेंगलुरु मध्य लोकसभा सीट के महादेवपुरा विधानसभा क्षेत्र में 1,00,250 मतों की चोरी की गई जबकि यह सीट पिछले लोकसभा चुनाव भाजपा ने 32,707 मतों के अंतर से जीती थी।

Congress Parliament Monsoon Session
इंडिया न्यूज़ , विधानसभा चुनाव और आज का मौसम से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में | लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।