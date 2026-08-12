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अमित शाह को लेकर विपक्ष का संसद में हंगामा, राज्यसभा से किया वॉकआउट

By Madan Tiwari
लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने कुछ बोलना चाहा। हरिवंश ने उनसे कहा कि वह केवल विधेयक पर ही अपनी बात रखें। खरगे ने कहा कि जिन्हें यह विधेयक पेश करना था वह किसी कारणवश आज सदन में मौजूद नहीं हैं, यह ठीक है... लेकिन ऐसा हर दिन नहीं हो सकता।

Opposition creates ruckus in Parliament over Amit Shah walks out of Rajya Sabha
अमित शाह को लेकर विपक्ष का संसद में हंगामा, राज्यसभा से किया वॉकआउट

गृह मंत्री अमित शाह के सदन में मौजूद नहीं रहने और अयोध्या के राम मंदिर के चढ़ावे की कथित चोरी के मुद्दे को लेकर विरोध जताते हुए बुधवार को विपक्षी गठबंधन 'इंडिया' के सदस्यों ने राज्यसभा से बहिर्गमन किया। इसी मुद्दे पर विपक्षी सदस्यों के हंगामे के कारण उच्च सदन की बैठक सुबह 11 बजे शुरू होने के कुछ देर बाद दोपहर दो बजे तक स्थगित कर दी गई थी।

दोपहर दो बजे जब सदन की कार्यवाही दोबारा शुरू हुई तो उपसभापति हरिवंश ने सदस्यों से राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (संशोधन) विधेयक, 2026 पर चर्चा शुरू करने को कहा। यह विधेयक गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह की ओर से राज्य मंत्री मुरलीधर मोहोल ने सदन में पेश किया था।

विधेयक पेश होने के बाद हरिवंश ने भाजपा सांसद रामराव सखाराम वडकुते को विधेयक पर बोलने के लिए कहा। इस दौरान विपक्षी सदस्य गृह मंत्री अमित शाह के सदन में मौजूद नहीं रहने और अयोध्या के राम मंदिर के चढ़ावे की कथित चोरी के मुद्दे को लेकर लगातार नारेबाजी कर रहे थे।

नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने कुछ बोलना चाहा। हरिवंश ने उनसे कहा कि वह केवल विधेयक पर ही अपनी बात रखें। खरगे ने कहा, ''जिन्हें यह विधेयक पेश करना था वह किसी कारणवश आज सदन में मौजूद नहीं हैं, यह ठीक है... लेकिन ऐसा हर दिन नहीं हो सकता।'' उनका इशारा गृह मंत्री अमित शाह की ओर था।

सदन के नेता जे पी नड्डा ने खरगे पर सदन को गुमराह करने का आरोप लगाया। नड्डा ने कहा, ''वह सदन को गुमराह कर रहे हैं। सरकार ने कहा है कि हम हर चर्चा के लिए तैयार हैं... आपको बहस से भागना नहीं चाहिए।'' हरिवंश ने वडकुते को विधेयक पर अपनी बात जारी रखने को कहा। इस पर विरोध जताते हुए विपक्षी 'इंडिया' गठबंधन के सांसद सदन से बाहर चले गए और विधेयक पर चर्चा जारी रही।

संसद ने सहकारी विकास निगम का अधिकार क्षेत्र बढ़ाने के प्रावधान वाले विधेयक को दी मंजूरी

वहीं, संसद ने बुधवार को राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (संशोधन) विधेयक, 2026 को मंजूरी दे दी, जिसमें राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (एनसीडीसी) के अधिकार क्षेत्र का विस्तार करने का प्रावधान है। राज्यसभा ने विधेयक पर हुई चर्चा का सहकारिता राज्य मंत्री मुरलीधर मोहोल के जवाब के बाद इसे ध्वनिमत से पारित कर दिया। लोकसभा इसे मंगलवार को पारित कर चुकी है।

उच्च सदन ने विधेयक पर विपक्ष द्वारा पेश संशोधनों को खारिज कर दिया। विधेयक पर चर्चा शुरू होने से पहले नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने इस बात पर आपत्ति जतायी कि इस विधेयक पर चर्चा के समय गृह मंत्री अमित शाह सदन में उपस्थित नहीं हैं। हालांकि उपसभापति ने उनकी इस आपत्ति को खारिज कर दिया।

विधेयक पर हुई चर्चा का जवाब देते हुए सहकारिता राज्य मंत्री मोहोल ने कहा कि एनसीडीसी का कार्य सहकारी समितियों के माध्यम से कृषि उपज, खाद्य पदार्थों, औद्योगिक उत्पादन और पशुधन संबंधी सेवाओं तक सीमित था, लेकिन अब वह प्रसंस्करण, भंडारण, विपणन, आयात और निर्यात से संबंधित योजना बनाने और उन्हें लागू करने का कार्य भी कर रहा है।

Madan Tiwari

लेखक के बारे में

Madan Tiwari

लखनऊ के रहने वाले मदन तिवारी वरिष्ठ पत्रकार हैं और मीडिया में एक दशक से ज्यादा का अनुभव है।
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वर्तमान में मदन हिन्दुस्तान अखबार की न्यूज वेबसाइट लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स डिजिटल) में डिप्टी न्यूज एडिटर के पद पर कार्यरत हैं। जागरण इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड मास कम्युनिकेशन से पत्रकारिता की पढ़ाई की। कक्षा 12वीं के बाद से ही दैनिक जागरण, अमर उजाला, जनसत्ता समेत तमाम अखबारों में संपादकीय पृष्ठ पर लिखना शुरू किया। महज दो सालों में विभिन्न राष्ट्रीय और क्षेत्रियों अखबारों में दो सौ से अधिक आलेख प्रकाशित हुए। ग्रेजुएशन करते समय ही मीडिया में नौकरी की शुरुआत की। लाइव हिन्दुस्तान में अभी दूसरी पारी है और दोनों पारियों को मिलाकर यहां आठ साल से ज्यादा हो चुके हैं। कुल एक दशक से अधिक समय से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। मदन आजतक जैसे अन्य संस्थानों में भी काम कर चुके हैं।

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