अमित शाह को लेकर विपक्ष का संसद में हंगामा, राज्यसभा से किया वॉकआउट
नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने कुछ बोलना चाहा। हरिवंश ने उनसे कहा कि वह केवल विधेयक पर ही अपनी बात रखें। खरगे ने कहा कि जिन्हें यह विधेयक पेश करना था वह किसी कारणवश आज सदन में मौजूद नहीं हैं, यह ठीक है... लेकिन ऐसा हर दिन नहीं हो सकता।
गृह मंत्री अमित शाह के सदन में मौजूद नहीं रहने और अयोध्या के राम मंदिर के चढ़ावे की कथित चोरी के मुद्दे को लेकर विरोध जताते हुए बुधवार को विपक्षी गठबंधन 'इंडिया' के सदस्यों ने राज्यसभा से बहिर्गमन किया। इसी मुद्दे पर विपक्षी सदस्यों के हंगामे के कारण उच्च सदन की बैठक सुबह 11 बजे शुरू होने के कुछ देर बाद दोपहर दो बजे तक स्थगित कर दी गई थी।
दोपहर दो बजे जब सदन की कार्यवाही दोबारा शुरू हुई तो उपसभापति हरिवंश ने सदस्यों से राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (संशोधन) विधेयक, 2026 पर चर्चा शुरू करने को कहा। यह विधेयक गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह की ओर से राज्य मंत्री मुरलीधर मोहोल ने सदन में पेश किया था।
विधेयक पेश होने के बाद हरिवंश ने भाजपा सांसद रामराव सखाराम वडकुते को विधेयक पर बोलने के लिए कहा। इस दौरान विपक्षी सदस्य गृह मंत्री अमित शाह के सदन में मौजूद नहीं रहने और अयोध्या के राम मंदिर के चढ़ावे की कथित चोरी के मुद्दे को लेकर लगातार नारेबाजी कर रहे थे।
नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने कुछ बोलना चाहा। हरिवंश ने उनसे कहा कि वह केवल विधेयक पर ही अपनी बात रखें। खरगे ने कहा, ''जिन्हें यह विधेयक पेश करना था वह किसी कारणवश आज सदन में मौजूद नहीं हैं, यह ठीक है... लेकिन ऐसा हर दिन नहीं हो सकता।'' उनका इशारा गृह मंत्री अमित शाह की ओर था।
सदन के नेता जे पी नड्डा ने खरगे पर सदन को गुमराह करने का आरोप लगाया। नड्डा ने कहा, ''वह सदन को गुमराह कर रहे हैं। सरकार ने कहा है कि हम हर चर्चा के लिए तैयार हैं... आपको बहस से भागना नहीं चाहिए।'' हरिवंश ने वडकुते को विधेयक पर अपनी बात जारी रखने को कहा। इस पर विरोध जताते हुए विपक्षी 'इंडिया' गठबंधन के सांसद सदन से बाहर चले गए और विधेयक पर चर्चा जारी रही।
संसद ने सहकारी विकास निगम का अधिकार क्षेत्र बढ़ाने के प्रावधान वाले विधेयक को दी मंजूरी
वहीं, संसद ने बुधवार को राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (संशोधन) विधेयक, 2026 को मंजूरी दे दी, जिसमें राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (एनसीडीसी) के अधिकार क्षेत्र का विस्तार करने का प्रावधान है। राज्यसभा ने विधेयक पर हुई चर्चा का सहकारिता राज्य मंत्री मुरलीधर मोहोल के जवाब के बाद इसे ध्वनिमत से पारित कर दिया। लोकसभा इसे मंगलवार को पारित कर चुकी है।
उच्च सदन ने विधेयक पर विपक्ष द्वारा पेश संशोधनों को खारिज कर दिया। विधेयक पर चर्चा शुरू होने से पहले नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने इस बात पर आपत्ति जतायी कि इस विधेयक पर चर्चा के समय गृह मंत्री अमित शाह सदन में उपस्थित नहीं हैं। हालांकि उपसभापति ने उनकी इस आपत्ति को खारिज कर दिया।
विधेयक पर हुई चर्चा का जवाब देते हुए सहकारिता राज्य मंत्री मोहोल ने कहा कि एनसीडीसी का कार्य सहकारी समितियों के माध्यम से कृषि उपज, खाद्य पदार्थों, औद्योगिक उत्पादन और पशुधन संबंधी सेवाओं तक सीमित था, लेकिन अब वह प्रसंस्करण, भंडारण, विपणन, आयात और निर्यात से संबंधित योजना बनाने और उन्हें लागू करने का कार्य भी कर रहा है।
लेखक के बारे मेंMadan Tiwari
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