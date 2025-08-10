उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए विपक्ष ने कसी कमर, गाजा के कब्जे वाले प्लान के समर्थन में दिखे ट्रंप; टॉप-5

उपराष्ट्रपति का चुनाव लोकसभा और राज्यसभा के सदस्यों की ओर से किया जाता है। साथ ही, उच्च सदन के मनोनीत सदस्य भी मतदान के पात्र होते हैं। लोकसभा में मनोनीत सदस्य नहीं है। 543 सदस्यीय लोकसभा में बंगाल के बशीरहाट की सीट खाली है।

कर्नाटक के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी को वोट चोरी के आरोपों पर नोटिस भेजा है। शकुन रानी नाम की महिला की ओर से 2 बार मतदान को लेकर दिखाए गए डाक्युमेंट को गलत बताया है। वहीं, विपक्षी गठबंधन इंडिया उपराष्ट्रपति पद के लिए संयुक्त उम्मीदवार उतारेगा। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे संभावित नामों पर चर्चा करने और इस पर आम सहमति बनाने के लिए विपक्षी दलों से संपर्क कर रहे हैं। लाइव हिन्दुस्तान पर पढ़िए रविवार की टॉप-5 न्यूज...

शकुन रानी पर घिरे राहुल, 2 बार मतदान वाले डाक्युमेंट को बताया गलत; नोटिस जारी कर्नाटक के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी को वोट चोरी के आरोपों पर नोटिस भेजा है। शकुन रानी नाम की महिला की ओर से 2 बार मतदान को लेकर दिखाए गए डाक्युमेंट को गलत बताया है। 7 अगस्त को नई दिल्ली में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल ने गंभीर आरोप लगाए थे। उन्होंने दावा किया, 'चुनाव आयोग के आंकड़े बता रहे हैं कि शकुन रानी नाम की महिला ने दो बार मतदान किया। पढ़ें पूरी खबर...

उपराष्ट्रपति चुनाव में उम्मीदवार पर कैसे बनेगी सहमति, खरगे साध रहे संपर्क विपक्षी गठबंधन इंडिया उपराष्ट्रपति पद के लिए संयुक्त उम्मीदवार उतारेगा। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे संभावित नामों पर चर्चा करने और इस पर आम सहमति बनाने के लिए विपक्षी दलों से संपर्क कर रहे हैं। सूत्रों ने रविवार को यह जानकारी दी। खरगे ने कहा कि विपक्षी गठबंधन में यह प्रबल भावना है कि विपक्षी दलों को नतीजे की परवाह किए बिना मजबूत राजनीतिक संदेश भेजने के लिए मुकाबले से पीछे नहीं हटना चाहिए। पढ़ें पूरी खबर...

दिल्ली-NCR में फर्जी दूतावास के बाद फेक पुलिस गैंग का पर्दाफाश, 6 अरेस्ट नोएडा के थाना फेस- 3 पुलिस कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर द्वारा ‘इंटरनेशनल पुलिस एंड क्राइम इनवेस्टिगेशन ब्यूरो’ के नाम से लोगों को भ्रमित कर ठगने वाली गैंग का पर्दाफाश किया है। इस गैंग के लोग फर्जी ऑफिस बनाकर, सरकारी अधिकारी का झूठा दिखावा करके व पुलिस जैसा रंग व लोगो लगाकर आम जनता को प्रभाव में लेकर धोखाधडी कर पैसा ऐंठते थे। पढ़ें पूरी खबर...