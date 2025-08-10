Opposition alliance India joint candidate Vice President Rahul Gandhi Shakun Rani document उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए विपक्ष ने कसी कमर, गाजा के कब्जे वाले प्लान के समर्थन में दिखे ट्रंप; टॉप-5, India News in Hindi - Hindustan
उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए विपक्ष ने कसी कमर, गाजा के कब्जे वाले प्लान के समर्थन में दिखे ट्रंप; टॉप-5

उपराष्ट्रपति का चुनाव लोकसभा और राज्यसभा के सदस्यों की ओर से किया जाता है। साथ ही, उच्च सदन के मनोनीत सदस्य भी मतदान के पात्र होते हैं। लोकसभा में मनोनीत सदस्य नहीं है। 543 सदस्यीय लोकसभा में बंगाल के बशीरहाट की सीट खाली है। 

Niteesh Kumar लाइव हिन्दुस्तानSun, 10 Aug 2025 06:50 PM
कर्नाटक के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी को वोट चोरी के आरोपों पर नोटिस भेजा है। शकुन रानी नाम की महिला की ओर से 2 बार मतदान को लेकर दिखाए गए डाक्युमेंट को गलत बताया है। वहीं, विपक्षी गठबंधन इंडिया उपराष्ट्रपति पद के लिए संयुक्त उम्मीदवार उतारेगा। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे संभावित नामों पर चर्चा करने और इस पर आम सहमति बनाने के लिए विपक्षी दलों से संपर्क कर रहे हैं। लाइव हिन्दुस्तान पर पढ़िए रविवार की टॉप-5 न्यूज...

शकुन रानी पर घिरे राहुल, 2 बार मतदान वाले डाक्युमेंट को बताया गलत; नोटिस जारी

कर्नाटक के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी को वोट चोरी के आरोपों पर नोटिस भेजा है। शकुन रानी नाम की महिला की ओर से 2 बार मतदान को लेकर दिखाए गए डाक्युमेंट को गलत बताया है। 7 अगस्त को नई दिल्ली में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल ने गंभीर आरोप लगाए थे। उन्होंने दावा किया, 'चुनाव आयोग के आंकड़े बता रहे हैं कि शकुन रानी नाम की महिला ने दो बार मतदान किया। पढ़ें पूरी खबर...

उपराष्ट्रपति चुनाव में उम्मीदवार पर कैसे बनेगी सहमति, खरगे साध रहे संपर्क

विपक्षी गठबंधन इंडिया उपराष्ट्रपति पद के लिए संयुक्त उम्मीदवार उतारेगा। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे संभावित नामों पर चर्चा करने और इस पर आम सहमति बनाने के लिए विपक्षी दलों से संपर्क कर रहे हैं। सूत्रों ने रविवार को यह जानकारी दी। खरगे ने कहा कि विपक्षी गठबंधन में यह प्रबल भावना है कि विपक्षी दलों को नतीजे की परवाह किए बिना मजबूत राजनीतिक संदेश भेजने के लिए मुकाबले से पीछे नहीं हटना चाहिए। पढ़ें पूरी खबर...

गाजा को लेकर खींचतान तेज, नेतन्याहू के कब्जे वाले प्लान के समर्थन में दिखे ट्रंप

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के गाजा पट्टी पर कब्जा करने की योजना का समर्थन करते दिख रहे हैं। रिपोर्ट के अनुसार, ट्रंप ने इसे इजरायल का फैसला बताया। साथ ही, गाजा में मानवीय संकट के बीच अमेरिका की ओर से मदद का वादा किया। पढ़ें पूरी खबर...

दिल्ली-NCR में फर्जी दूतावास के बाद फेक पुलिस गैंग का पर्दाफाश, 6 अरेस्ट

नोएडा के थाना फेस- 3 पुलिस कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर द्वारा ‘इंटरनेशनल पुलिस एंड क्राइम इनवेस्टिगेशन ब्यूरो’ के नाम से लोगों को भ्रमित कर ठगने वाली गैंग का पर्दाफाश किया है। इस गैंग के लोग फर्जी ऑफिस बनाकर, सरकारी अधिकारी का झूठा दिखावा करके व पुलिस जैसा रंग व लोगो लगाकर आम जनता को प्रभाव में लेकर धोखाधडी कर पैसा ऐंठते थे। पढ़ें पूरी खबर...

समय की बर्बादी हैं महुआ मोइत्रा, फिर हमलावर हुए कल्याण बनर्जी; TMC में छिड़ी रार

तृणमूल कांग्रेस (TMC) के दो नेता इन दिनों आमने-सामने हैं। लोकसभा सांसद कल्याण बनर्जी पार्टी की अन्य सांसद महुआ मोइत्रा पर हमलावर हैं। बनर्जी ने मोइत्रा को समय की बर्बादी कह दिया है। इसके अलावा, निम्नस्तरीय कहकर भी दोनों के बीच पहले से चला आ रहा विवाद बढ़ा दिया है। पढ़ें पूरी खबर...

