Opinion: भाजपा का डीएनए Gen-Z वाला नहीं है, नितिन नवीन की टीम से बंधी उम्मीद

बहरहाल, टीम का ऐलान हुआ नहीं कि कुछ साथी हिसाब लगाने लगे कि अब मंत्रिमंडल में फेरबदल कब तक होगा? कौन-कौन से नए चेहरे आ सकते हैं, कौन जा सकते हैं? पीयूष गोयल साहब को पार्टी का कोषाध्यक्ष बना दिया गया है।

एक लंबे इंतजार के बाद आखिरकार खबर आ ही गई। भारतीय जनता पार्टी के नए से पुराने हो चुके राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन की नई राष्ट्रीय टीम का ऐलान कर दिया गया। नवीन को बड़े जोर-शोर से पीढ़ीगत बदलाव के नाम पर पटना से दिल्ली लाया गया था, लेकिन उन्हें अपनी टीम बनाने मे सात महीने लग गए और उस टीम में ज्यादातर लोग उनसे उम्रदराज हैं। नए लोग भी हैं, 46 साल के नवीन की टीम की औसत उम्र 54 साल है। काफी चेहरे बदले गए हैं।

देर रात किसी मित्र ने पटना से फोन करके कहा कि नवीन साहब को टीम बनानी होती, तो इतना वक्‍त थोड़े ही लगाते। पार्टी में हाईकमान से बात करनी पड़ती है, सभी नामों पर चर्चा होती है। जरूरत और गैर-जरूरी हो जाना भी समझा जाता है और बात भले हिंदुओं को एकजुट करने, उन्हें एक छत के नीचे लाने की हो, लेकिन टीम में हरेक जाति का हिसाब देखा जाता है, तो इन सभी कामों में वक्त तो लगता है। टीम बनाने में खुश करने से ज्यादा इस बात का ध्यान रखना पड़ता है कि कोई नाराज न हो जाए, अलबत्ता कभी-कभार किसी को नाराज करने के लिए भी फैसले किए जाते हैं। पटना वाले मित्र ने कहा, निदा फाजली साहब को याद कीजिए- हर आदमी में होते हैं दस-बीस आदमी/ जिसको भी देखना हो कई बार देखना।

तो जिन लोगों को टीम में लिया जाना था, उनको भी दस-बीस बार देखा गया और जो लोग शामिल नहीं हो पाए, वे उन लोगों को दस बार देख रहे हैं, जिन्होंने उनका पत्ता काट दिया। यह सच है कि कोई भी लीडर अपनी टीम बनाते वक्त पार्टी को मजबूत करने, चुनाव जीतने और अपने वफादारों को शामिल करने की कोशिश करता है, लेकिन भाजपा क्षेत्रीय दलों की तरह कोई एक परिवार या एक नेता वाली पार्टी तो है नहीं, सबके अपने-अपने हिसाब हैं और सबकी अपनी-अपनी पसंद, तो उन सबके हिसाब से नवीन साहब की 65 सदस्यीय टीम तैयार हो गई है। इस टीम के साथ नवीन साहब का पहला बड़ा इम्तिहान अगले साल होने वाले उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों में होना है, इसलिए टीम में यूपी पर खासा जोर दिया गया है। यही टीम 2029 का आम चुनाव भी संभालेगी।

बहरहाल, टीम का ऐलान हुआ नहीं कि कुछ साथी हिसाब लगाने लगे कि अब मंत्रिमंडल में फेरबदल कब होगा? कौन-कौन से नए चेहरे आ सकते हैं, कौन जा सकते हैं? पीयूष गोयल साहब को पार्टी का कोषाध्यक्ष बना दिया गया है। अभी दो-तीन साल से वह वाणिज्य मंत्री के तौर पर ट्रंप सरकार से टैरिफ की लड़ाई लड़ रहे हैं। गोयल के पिता वाजपेयी सरकार में मंत्री भी रहे और संभवत: सबसे लंबे समय तक पार्टी के कोषाध्यक्ष भी। जगत प्रकाश नड्डा भी अध्यक्ष और मंत्री, दोनों कुर्सी लंबे समय तक संभाले रहे। हालांकि, उससे पहले राजनाथ सिंह और अमित शाह, दोनों ने मंत्री की कुर्सी मिलने के साथ ही अध्यक्ष की कुर्सी छोड़ दी थी।

कांग्रेस से आए रवनीत बिट्टू को राज्यसभा सीट नहीं मिली, मंत्री पद चला गया, अब संगठन में भी नाम नहीं आया और पंजाब में क्या होगा अभी तय नहीं है। आम आदमी पार्टी से हाल ही में आए संदीप पाठक संगठन में जरूर आ गए, तो क्या राघव चड्ढा शपथ लेने वालों की कतार में हैं? कांग्रेस से आए नौजवान मजबूत प्रवक्ता को भी टीम में जगह मिल गई है

सबसे ज्यादा चर्चा एक जमाने तक पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री रहे राम माधव साहब को लेकर हो रही है। उनको फिर से सम्मान दिया गया है। एक जमाने पहले उन्हें अचानक हटा दिया गया था, फिर संघ में वापसी में भी वक्त लगा और अब उपाध्यक्ष बनाया गया है। माधव संगठन को मजबूत तरीके से समझने वाले नेता हैं और ‘ओवरसीज’ में उन्होंने काफी काम देखा है। उत्तर-पूर्व और जम्मू-कश्मीर में पीडीपी के साथ सरकार बनवाई। इससे पहले राष्ट्रीय महामंत्री रहे संजय जोशी की वापसी हुई थी, लेकिन वह ज्यादा वक्त नहीं चल पाए और अब तो राजनीतिक संन्यास में ही चल रहे हैं। संगठन के सबसे ताकतवर महामंत्री रहे गोविंदाचार्य से तो पार्टी ने जब से आंखें फेरी, फिर सुध नहीं ली और संघ ने भी सम्मानजनक जगह नहीं दी।

कुछ लोग इस बात पर भी चर्चा कर रहे हैं कि टीम में बदलाव से क्या सबसे ताकतवर नेता की पकड़ कमजोर हुई है? फिलहाल तो ऐसा नहीं लगता, लेकिन इस बात का आभास होने लगा है कि घर में सब ठीक-ठाक नहीं चल रहा। एक अहम बदलाव पूर्व केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी की वापसी को माना जा रहा है। पिछला लोकसभा चुनाव हारने के बाद से उन्हें हाशिये पर रखने की लगातार कोशिश की गई। उन्हें कोई औपचारिक जिम्मेदारी नहीं सौंपी गई, लेकिन वह अपना काम करती रहीं और उन्होंने पार्टी आलाकमान के साथ संघ के रिश्तों को बेहतर करने की कोशिश की। राहुल कांग्रेस के नए आक्रामक रवैये में उनकी भूमिका महत्वपूर्ण हो सकती है, सलीके से जैसे को तैसा जवाब देने में।

इसी तरह, लंबे समय तक पार्टी की आईटी सेल संभालने वाले अमित मालवीय की विदाई को लेकर काफी चर्चा है। क्या जंतर के मंतर का असर हुआ? क्या नेतृत्व को लगा कि नैरेटिव बनाने में फेल रही पार्टी? उनकी जगह नवीन के विश्वस्त माने जाने वाले दीपक म्हास्के की छत्तीसगढ़ से एंट्री हो गई है। छत्तीसगढ़ की ही नेता को महिला मोर्चा की जिम्मेदारी मिली है। सवाल यह है कि जेन-जी और जेन-अल्फा के नैरेटिव से लड़ने के लिए यह टीम तैयार है? पार्टी के एक नेता ने कहा है कि भाजपा का डीएनए जेन-जी और जेन-अल्फा वाला नहीं है। उनको साथ लेने की कोशिश में भेस बदलने का मतलब वैसा ही है, जैसे गैर-भाजपा पार्टियों का सॉफ्ट हिंदुत्व के रास्ते से आगे बढ़ने की कोशिश करना।

तो क्या साल 2029 की बड़ी लड़ाई के लिए भारतीय जनता पार्टी को कुछ और रास्ता, नैरेटिव अख्तियार करना होगा? एक अहम सवाल और है, जिससे पार्टी फिलहाल बचने की कोशिश कर रही है कि क्या संघ परिवार और भाजपा अगले आम चुनाव के लिए बड़े बदलाव पर विचार कर रही है? फैसला पार्टी को करना है। शुतुरमुर्ग की तरह गर्दन जमीन में घुसा लेने से काम नहीं चलेगा।