ऑपरेशन सिंदूर के जरिए भारत ने पूरी दुनिया को बता दिया कि… नए साल पर रक्षा मंत्रालय का संदेश

Operation Sindoor: नए साल के मौके पर रक्षा मंत्रालय ने भारत का संदेश पूरी दुनिया को पहुंचा दिया है। मंत्रालय ने कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर आतंकवाद के खिलाफ भारत के अडिग संकल्प का मजबूत उदाहरण है। इस ऑपरेशन के जरिए भारतीय सशस्त्र बलों ने सटीकता से वार कर आतंकवाद को करारा झटका दिया। मंत्रालय ने कहा कि इस कार्रवाई ने पूरी दुनिया को साफ संदेश दिया है कि भारत आतंक को बर्दाश्त नहीं करेगा और उसे समर्थन देने वालों को कड़ी जवाबी कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। रक्षा मंत्रालय ने साल के अंत की समीक्षा में यह भी कहा कि ऑपरेशन सिंदूर को भारत के सैन्य इतिहास के एक अहम मोड़ के तौर पर याद किया जाएगा।

गौरतलब है कि जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारत ने बीते मई महीने में ऑपरेशन सिंदूर के तहत आतंकियों पर करारा प्रहार किया। ऑपरेशन के दौरान भारत ने पाक और पाक अधिकृत कश्मीर में कई आतंकी ठिकानों को ध्वस्त कर दिया था। वहीं भारतीय निशानों ने कम से कम 100 आतंकियों को मार गिराया गया।

ऑपरेशन के दौरान वायुसेना ने हवा से सटीक हमले किए थे। सेना ने एलओसी पर मजबूती से मोर्चा संभाला और पाकिस्तान की हर कार्रवाई का मुंहतोड़ जवाब दिया। वहीं नौसेना ने उत्तरी अरब सागर में मजबूत मौजूदगी बनाए रखी और पाकिस्तान को साफ संदेश दिया कि भारत समुद्र से लेकर जमीन तक हर अहम ठिकाने पर वार करने में सक्षम है।

खत्म नहीं हुआ है ऑपरेशन

मंत्रालय ने कहा है कि यह ऑपरेशन आतंकवाद के खिलाफ भारत की मजबूत नीति का सबूत है। इसमें निर्णायक नेतृत्व, तीनों सेनाओं के बीच बेहतर तालमेल और देश की संप्रभुता की रक्षा का संकल्प साफ दिखा। ऑपरेशन में जमीन, समुद्र और हवा के साथ-साथ साइबर, स्पेस और सूचना युद्ध जैसे नए क्षेत्रों में भी भारत की मजबूत क्षमता सामने आई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के हवाले से मंत्रालय ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर को सिर्फ रोका गया है, खत्म नहीं किया गया। अगर पाकिस्तान भविष्य में कोई भी गलत हरकत करता है, तो भारत और ज्यादा कड़ी और निर्णायक कार्रवाई के लिए पूरी तरह तैयार है।

नए भारत की झलक

रक्षा मंत्रालय ने कहा कि यह कार्रवाई पूरी तरह आत्मरक्षा में थी और ना तो उकसावे वाली थी और ना ही विस्तारवादी। रक्षा मंत्रालय ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर में इस्तेमाल किए गए आधुनिक ‘मेड इन इंडिया’ हथियार देश की बढ़ती आत्मनिर्भरता का सबूत हैं। मंत्रालय के मुताबिक, ऑपरेशन सिंदूर से लेकर मिशन सुदर्शन चक्र के विजन तक, रिकॉर्ड डिफेंस प्रोडक्शन और एक्सपोर्ट से लेकर सैनिकों को आधुनिक डिवाइस और टेक्नोलॉजी देने तक, साल 2025 में भारत ने एक सुरक्षित, आत्मनिर्भर और मजबूत भारत की झलक दिखाई है।

