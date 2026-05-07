ऑपरेशन सिंदूर: पाकिस्तान पर राजीव घई का तंज, आसिम मुनीर की तरक्की को बताया 'एंटरटेनमेंट'
पूर्व सैन्य अभियान महानिदेशक लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई ने पाकिस्तान के सेना प्रमुख जनरल आसिम मुनीर की फील्ड मार्शल पद पर स्वयं की आत्म-पदोन्नति पर तीखा तंज कसते हुए कहा कि भारत इस पूरी प्रक्रिया को एक तरह का मनोरंजन मानकर देखा।
पूर्व सैन्य अभियान महानिदेशक लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई ने पाकिस्तान के सेना प्रमुख जनरल आसिम मुनीर की फील्ड मार्शल पद पर स्वयं की आत्म-पदोन्नति पर तीखा तंज कसते हुए कहा कि भारत इस पूरी प्रक्रिया को ‘एक तरह का मनोरंजन’ मानकर देख रहा है। ऑपरेशन सिंदूर की पहली वर्षगांठ पर जयपुर में आयोजित विशेष मीडिया ब्रीफिंग को संबोधित करते हुए लेफ्टिनेंट जनरल घई ने कहा कि फील्ड मार्शल मुनीर द्वारा खुद को पदोन्नत करने के बारे में मैं क्या कह सकता हूं? इसका जवाब उन्हें खुद देना होगा। हमने इस पूरी प्रक्रिया को कुछ हद तक मनोरंजक ढंग से देखा है। उन्होंने बताया कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान ने भारत से ‘रुकने’ का अनुरोध किया था, लेकिन भारतीय बलों ने सुनियोजित और सटीक जवाबी कार्रवाई करते हुए सभी निर्धारित लक्ष्यों को हासिल कर लिया और एक लंबे संघर्ष को टाल दिया।
बता दें कि पाकिस्तान सरकार ने पिछले साल मई में ऑपरेशन सिंदूर के महज कुछ दिनों बाद जनरल आसिम मुनीर को फील्ड मार्शल पद पर पदोन्नत किया था। पाकिस्तानी पक्ष ने इस पदोन्नति का कारण ‘मरका-ए-हक’ और ‘ऑपरेशन बुनियान-उम-मरसूस’ के दौरान दिखाए गए ‘उच्च रणनीतिक नेतृत्व’ को बताया था। मुनीर वर्ष 1959 में फील्ड मार्शल अयूब खान के बाद यह सम्मान प्राप्त करने वाले पहले पाकिस्तानी सेना अधिकारी बने।
ऑपरेशन सिंदूर के दौरान क्या हुआ था?
पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद शुरू किए गए ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारतीय सशस्त्र बलों ने पाकिस्तानी क्षेत्र में अंदर तक घुसकर हमले किए। इस अभियान में पाकिस्तान और पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर (PoK) में स्थित नौ उच्च-मूल्य वाले आतंकी लॉन्च पैड पूरी तरह नष्ट कर दिए गए। नूर खान और सरगोधा हवाई अड्डों समेत पाकिस्तान के कई महत्वपूर्ण सैन्य प्रतिष्ठानों को निशाना बनाया गया। इस कार्रवाई ने साफ संदेश दिया कि पाकिस्तान में कोई भी आतंकवादी ठिकाना भारतीय बलों की पहुंच से बाहर नहीं है। अभियान में यूसुफ अजहर, अब्दुल मलिक रऊफ और मुदस्सिर अहमद समेत 100 से अधिक आतंकवादी मारे गए थे।
क्या बोले वायुसेना उप प्रमुख?
इससे पहले भारतीय वायुसेना के उप प्रमुख एयर मार्शल अवधेश कुमार भारती ने बताया था कि ऑपरेशन के दौरान भारतीय वायुसेना ने 13 पाकिस्तानी विमान नष्ट किए और 11 हवाई अड्डों पर हमले किए। एयर मार्शल भारती ने कहा कि 7 मई को हमने उनके 9 आतंकवादी शिविरों को पूरी तरह नष्ट कर दिया। इसका सबूत सबके सामने है। हमने उनके 11 हवाई अड्डों पर हमला किया। 13 पाकिस्तानी विमानों को जमीन पर या हवा में मार गिराया गया, जिनमें 300 किलोमीटर से अधिक दूरी पर नष्ट किया गया एक कीमती विमान भी शामिल है।
लेखक के बारे मेंDevendra Kasyap
देवेन्द्र कश्यप पिछले 13 वर्षों से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं। अगस्त 2025 से वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर कार्यरत हैं। संस्थान की होम टीम का वह एक अहम हिस्सा हैं। राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रमों पर उनकी पैनी नजर रहती है। वायरल कंटेंट के साथ-साथ लीक से हटकर और प्रभावशाली खबरों में उनकी विशेष रुचि है।
देवेन्द्र ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत वर्ष 2013 में महुआ न्यूज से की। करियर के शुरुआती दौर में उन्होंने बिहार की राजधानी पटना में रिपोर्टिंग की। इस दौरान राजनीति के साथ-साथ क्राइम और शिक्षा बीट पर भी काम किया। इसके बाद उन्होंने जी न्यूज (बिहार-झारखंड) में अपनी सेवाएं दीं। वर्ष 2015 में ईनाडु इंडिया के साथ डिजिटल मीडिया में कदम रखा। इसके बाद राजस्थान पत्रिका, ईटीवी भारत और नवभारत टाइम्स ऑनलाइन जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में कार्य किया।
मूल रूप से बिहार के भोजपुरी बेल्ट रोहतास जिले के रहने वाले देवेन्द्र कश्यप ने अपनी प्रारंभिक और उच्च शिक्षा पटना से प्राप्त की। उन्होंने पटना विश्वविद्यालय से राजनीति विज्ञान में स्नातक की डिग्री हासिल की और MCU भोपाल से पत्रकारिता में डिप्लोमा किया। वर्तमान में वह उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में प्रवास कर रहे हैं।
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