India Pakistan Tension update: पाकिस्तान की तरफ से लगातार सीजफायर का उल्लंघन, भारतीय सेना का जवाब

India Pakistan Tension: सरहदी गांवों पर पाकिस्तान की भारी गोलीबारी, SGPC ने विस्थापित लोगों के लिए खोले दरवाजे

पहलगाम हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव बढ़ा हुआ है। ऑपरेशन सिंदूर से बौखलाई पाकिस्तानी सेना और सरकार ने भारत को पलटवार करने की गीदड़भभकी दी है। भारत की तरफ से भी यह साफ कर दिया गया है कि अगर पाकिस्तान की तरफ से कोई नापाक हरकत की जाती है तो इसका पलटवार और भी ज्यादा भयानक होगा।

Indian army soldiers patrol along the highly militarized Line of Control