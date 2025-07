Parliament Monsoon Session Day 6 LIVE: कांग्रेस ने सरकार की विदेश नीति पर उठाए सवाल

LIVE Updates रिफ्रेश

Parliament Monsoon Session Day 6 LIVE: पाक DGMO ने भारत से अपील की, लोकसभा में राजनाथ ने बताया- सीजफायर कैसे हुआ

Parliament Monsoon Session Day 6 LIVE: लोकसभा सचिवालय ने सोमवार के एजेंडे में ‘पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले के जवाब में ‘ऑपरेशन सिंदूर’ पर एक विशेष चर्चा सूचीबद्ध की है। कहा जा रहा है कि चर्चा के दौरान विपक्ष अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दावों को लेकर सरकार को घेरने की कोशिश करेगा।

New Delhi: Defence Minister Rajnath Singh speaks in the Lok Sabha during the first day of the Monsoon session of Parliament, in New Delhi, Monday, July 21, 2025. (Sansad TV via PTI Photo)(PTI07_21_2025_000135B)