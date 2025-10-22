जवानो, आज खत्म कर दो इनको... ऑपरेशन सिंदूर के दौरान दहाड़े थे BSF के मोहम्मद इम्तियाज

संक्षेप: अपनी गंभीर हालत के बावजूद मोहम्मद इम्तियाज ने आदेश देना और अपने जवानों को प्रेरित करना जारी रखा, और कहा- जवानो, आज ख़त्म कर दो इनको और इसके बाद उन्होंने कर्तव्य निभाते हुए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए।

जवानो, आज खत्म कर दो इनको... गंभीर रूप से घायल जवान बीएसएफ उपनिरीक्षक मोहम्मद इम्तियाज ने ‘ऑपरेशन सिंदूर’ के दौरान पाकिस्तानी ड्रोनों के खिलाफ प्रभावी जवाबी कार्रवाई के लिए अपने जवानों को प्रेरित करते हुए यह कहा था। इस ऑपरेशन के दौरान उपनिरीक्षक इम्तियाज ने अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। उपनिरीक्षक इम्तियाज को सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) की सातवीं बटालियन के आरक्षी दीपक चिंगाखम के साथ इस वीरतापूर्ण कार्य के लिए मरणोपरांत वीर चक्र से सम्मानित किया गया।

चार अक्टूबर को जारी एक सरकारी राजपत्र में 10 मई को जम्मू स्थित सीमा चौकी (बीओपी) खारकोला पर किए गए उनके साहस की कहानी दर्ज है। इस पदक की घोषणा अगस्त में स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर की गई थी। सशस्त्र बलों द्वारा बीएसएफ के साथ मिलकर शुरू किए गए ऑपरेशन सिंदूर के तहत, भारत ने पहलगाम आतंकवादी हमले के जवाब में सात से 10 मई तक पाकिस्तान और उसके कब्जे वाले कश्मीर में आतंकवादी और सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया। पहलगाम में 22 अप्रैल को आतंकवादी हमले में 26 लोग मारे गए थे, जिनमें ज़्यादातर पर्यटक थे।

उक्त बीएसएफ चौकी पर सीमा पार से ‘तीव्र’ मोर्टार गोलाबारी और ‘हवाई खतरा’ (ड्रोन हमला) था। उपनिरीक्षक इम्तियाज ने चतुराई से अपने बंकर से बाहर निकलकर एक ड्रोन को निष्क्रिय करने के लिए ‘लाइट मशीन गन (एलएमजी)’ का इस्तेमाल किया। आरक्षी चिंगाखम ने अपनी एलएमजी से दूसरे ड्रोन को निशाना बनाया। इसके तुरंत बाद, सीमा पार से दागा गया एक मोर्टार गोला 'मोर्चे' (संतरी चौकी) के पास फट गया, जिससे दोनों जवान गंभीर रूप से घायल हो गए।

उपनिरीक्षक मोहम्मद इम्तियाज के प्रशस्ति पत्र में लिखा हुआ है, ‘‘उपनरीक्षक इम्तियाज मोर्चे पर नेतृत्व करते हुए, गंभीर रूप से घायल हो गए, जिनमें उनके हाथ-पैर टूट गए, पेट में चोट लगी और गर्दन एवं बांहों पर छर्रे के गंभीर घाव शामिल थे।’’ इसमें लिखा है, ‘‘अपनी गंभीर हालत के बावजूद, उन्होंने आदेश देना और अपने जवानों को प्रेरित करना जारी रखा, और कहा: 'जवानो, आज ख़त्म कर दो इनको।’ और इसके बाद उन्होंने कर्तव्य निभाते हुए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए।’’