'शतरंज का खेल…पारी की हार…ट्रस्टेड ऑर्केस्ट्रा': सैन्य कमांडरों ने ऐसे किया 'ऑपरेशन सिंदूर' का बखान

'ऑपरेशन सिंदूर' की पहली वर्षगांठ पर देश अपनी उस ऐतिहासिक सैन्य जीत को याद कर रहा है, जिसने पाकिस्तान को सीमा पार आतंकवाद पर नई 'रेडलाइन' समझाई। 7 मई की उस सुबह ने न केवल पहलगाम हमले का बदला लिया गया, बल्कि भारतीय सेना के पराक्रम की एक नई गाथा लिखी गई।

भारतीय सेना द्वारा एक साल पहले आज ही के दिन 7 मई को तड़के 'ऑपरेशन सिंदूर' (Operation Sindoor) का आगाज किया गया था। यह सैन्य कार्रवाई 22 अप्रैल को हुए भीषण पहलगाम आतंकी हमले का करारा जवाब थी। भारतीय वायुसेना और सेना के संयुक्त प्रहार ने पाकिस्तान और उसके कब्जे वाले कश्मीर (PoK) में स्थित आतंकी कैंपों पर सटीक हमले कर उन्हें तहस-नहस कर दिया था।

सैन्य अधिकारियों ने आज ऑपरेशन सिंदूर की कठिनाइयों का जिक्र करने के लिए कई उपमाओं का इस्तेमाल किया है। इस सैन्य कार्रवाई के नाम के साथ-साथ अब व्यापक रूप से पहचाने जाने वाले 'लोगो' से भी एक स्पष्ट संदेश मिलता है।

ऑपरेशन सिंदूर से नई लक्ष्मण रेखा खींची चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ (CDS) जनरल अनिल चौहान ने इस संघर्ष की तुलना क्रिकेट से करते हुए इसे पाकिस्तान की 'पारियों की हार' (Innings Defeat) बताया। उन्होंने पिछले साल जून में पुणे की सावित्रीबाई फुले यूनिवर्सिटी में एक संबोधन के दौरान कहा था कि पाकिस्तान भारत को हजार छोटे-छोटे घावों से घायल करने की रणनीति अपनाता रहा है, लेकिन नई दिल्ली ने ऑपरेशन सिंदूर से सीमा पार आतंकवाद के खिलाफ पूरी तरह नई एक लक्ष्मण रेखा खींच दी है, जिसे पार करना अब दुश्मन के लिए मुमकिन नहीं होगा।

इस सैन्य संघर्ष में भारतीय सेना को हुए नुकसान के बारे में पूछे जाने पर सीडीएस ने जवाब दिया था कि ''मान लीजिए आप क्रिकेट टेस्ट मैच में जाते हैं और आप एक 'पारी की हार' से जीत जाते हैं... तो फिर विकेट की संख्या, गेंदों की संख्या और खिलाड़ियों की संख्या का कोई सवाल ही नहीं उठता। यह (पाकिस्तान को मिली) 'पारियों की हार' है।'' टॉप सैन्य कमांडर के जवाब पर दर्शकों ने जोरदार तालियां बजाई थीं।

भारतीय सेना दोगुना जवाब देने के लिए तैयार थी वहीं, इसके कुछ महीनों बाद अगस्त में आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने आईआईटी-मद्रास में आयोजित एक समारोह में अपने संबोधन में इस जटिल ऑपरेशन को 'शतरंज का खेल' करार दिया था। उन्होंने बताया कि यह एक 'ग्रे जोन' ऑपरेशन था, जहां दुश्मन की अगली चाल का अंदाजा लगाना मुश्किल था, लेकिन भारतीय सेना हर झटके को सहने और उसका दोगुना जवाब देने के लिए तैयार थी। उन्होंने इसे एक 'ट्रस्टेड ऑर्केस्ट्रा' की तरह बताया, जहां हर सैनिक और हथियार ने एक सुर में काम किया और महज 22 मिनट के भीतर पाकिस्तान के 'हार्टलैंड' में मौजूद 9 आतंकी ठिकानों को जमींदोज कर दिया।

7 मई 2025 को हुआ था ऑपरेशन भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर शुरू करने के बाद 7 मई 2025 को रात 1:51 बजे 'एक्स' पर एक पोस्ट में कहा था, ''#पहलगाम आतंकवादी हमला न्याय मिल गया! जय हिंद!'' इसके साथ ही एक डिजिटल पोस्टर भी था, जिस पर गहरे रंग की पृष्ठभूमि में 'ऑपरेशन सिंदूर' लिखा था। 'सिंदूर' शब्द के एक 'ओ' को सिंदूर से भरे कटोरे के साथ दर्शाया गया था।

इसके बाद में, पाकिस्तान ने भी भारत के खिलाफ हमले शुरू किए और भारत द्वारा किए गए सभी जवाबी हमले भी 'ऑपरेशन सिंदूर' के तहत ही किए गए। परमाणु हथियारों से लैस दोनों पड़ोसी देशों के बीच लगभग 88 घंटे तक चला सैन्य संघर्ष 10 मई की शाम उनके बीच एक सहमति पर पहुंचने के बाद रुक गया था।

7 मई को पहली प्रेसवार्ता के दौरान भारत ने अपना रुख स्पष्ट करते हुए कहा था कि पहलगाम आतंकी हमले के प्रति उसकी प्रतिक्रिया केंद्रित, आनुपातिक, नपी-तुली और गैर-भड़काऊ है।

आर्मी चीफ ने बताया था ट्रेलर आर्मी चीफ ने 17 नवंबर को यहां एक संवाद सत्र में कहा था, ''ऑपरेशन सिंदूर 1.0 के बारे में मैं कहूंगा कि फिल्म अभी शुरू भी नहीं हुई थी, केवल एक ट्रेलर दिखाया गया था और 88 घंटे बाद ट्रेलर पूरा हो गया।''

पहलगाम हमले के बाद भारतीय राजनीतिक नेतृत्व ने स्पष्ट रूप से कहा था कि ''खून और पानी एक साथ नहीं बह सकते''। इसके बाद में कई सैन्य अधिकारियों ने भी पाकिस्तान के साथ सिंधु जल संधि के निलंबन का जिक्र करते हुए इस बात को दोहराया।

जून में, यहां आयोजित एक कार्यक्रम में एकीकृत रक्षा स्टाफ प्रमुख (सीआईएससी), एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित ने कहा था कि संघर्ष के दौरान दुश्मन को ‘भारी’ नुकसान पहुंचाया गया और 88 घंटे इस बारे में बहुत कुछ बताते हैं।