ऑपरेशन हार्डबॉल: भारत ने सौंपी सीक्रेट लिस्ट, तब हरकत में आई FBI; ऐसे फंसे बिश्नोई-गोल्डी
ऑपरेशन हार्डबॉल के तहत भारत ने अमेरिका को लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी बराड़ के गुर्गों की वेरिफाइड लिस्ट और छिपने के ठिकाने सौंपे हैं। पाकिस्तानी तस्करों और ड्रग कार्टेल कनेक्शन का भी बड़ा खुलासा हुआ है।
'ऑपरेशन हार्डबॉल' के तहत अमेरिका, कनाडा और यूरोप में हुई बड़ी कार्रवाई से पहले अमेरिकी लॉ एन्फोर्समेंट और भारतीय केंद्रीय एजेंसियों के बीच बैठकों का लंबा दौर चला था। इन बैठकों में भारतीय एजेंसियों ने लॉरेंस बिश्नोई, गोल्डी बराड़, रोहित गोदारा और जग्गू भगवानपुरिया समेत कई गैंगस्टरों और उनके गुर्गों की एक 'वेरिफाइड लिस्ट' अमेरिकी अधिकारियों के साथ शेयर की है। इस लिस्ट में गैंगस्टर्स के छिपने के संभावित ठिकानों की जानकारी भी दी गई है।
विदेश मंत्रालय के जरिए सौंपे गए पक्के सबूत
इंडियन एक्सप्रेस ने सूत्रों के हवाले से लिखा कि भारतीय एजेंसियों ने विदेश मंत्रालय के जरिए अमेरिका और अन्य विदेशी धरती से ऑपरेट कर रहे गैंगस्टरों की सूची पुख्ता सबूतों के साथ शेयर की है।
पिछले डेढ़ महीने में दोनों देशों की एजेंसियों के बीच बैठकों में काफी तेजी आई थी, जिसके बाद ही अंतरराष्ट्रीय स्तर पर यह बड़ा क्रैकडाउन देखने को मिला है। भारतीय एजेंसियों ने पिछले 5 सालों में गिरफ्तार किए गए गुर्गों से पूछताछ और तकनीकी सर्विलांस के आधार पर ये अहम सबूत जुटाए हैं।
अनमोल बिश्नोई के डिपोर्टेशन से बेहतर हुआ तालमेल
एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी की हत्या के मुख्य साजिशकर्ता और गैंगस्टर अनमोल बिश्नोई को पिछले साल नवंबर में अमेरिका से डिपोर्ट किया गया था। सूत्रों का कहना है कि इस कार्रवाई के बाद से ही भारत की केंद्रीय एजेंसियों और अमेरिकी लॉ एन्फोर्समेंट के बीच कॉर्डिनेशन में काफी सुधार आया है।
पिछले साल अमेरिकी अधिकारियों ने दिल्ली स्थित NIA मुख्यालय का दौरा भी किया था। इस दौरान उन्होंने भारतीय मूल के गैंगस्टरों और अमेरिकी ड्रग कार्टेल के बीच कथित संबंधों को लेकर चिंता जताई थी और उनके खिलाफ कार्रवाई के लिए नामों की लिस्ट सौंपकर भारत से मदद मांगी थी।
पाकिस्तानी तस्करों से गठजोड़ और ड्रग्स का खेल
केंद्रीय एजेंसी के एक अधिकारी के मुताबिक, कई मामलों की जांच में यह बात सामने आई है कि अमेरिका में बैठे ज्यादातर गैंगस्टर टारगेट किलिंग और भारत में भारी मात्रा में ड्रग्स भेजने के लिए पाकिस्तानी तस्करों के लगातार संपर्क में हैं। नशीले पदार्थों की तस्करी के लिए ड्रोन के साथ-साथ समुद्री रास्तों का सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जा रहा है।
जांच एजेंसियों से बचने के लिए ये गैंगस्टर VPN और एन्क्रिप्टेड मैसेजिंग ऐप्स का इस्तेमाल करते हैं। इससे इनकी लोकेशन छिप जाती है और बातचीत को ट्रैक करना बेहद मुश्किल हो जाता है।
इन कुख्यात गैंगस्टरों का मौजूदा स्टेटस क्या है?
लॉरेंस बिश्नोई: साल 2014 में गिरफ्तार होने के बाद से लगातार जेल में है और फिलहाल गुजरात की जेल में बंद है। उस पर बाबा सिद्दीकी और सिंगर सिद्धू मूसेवाला की हत्या के साथ-साथ एक्टर सलमान खान को धमकियां देने के भी लिंक मिले हैं।
जग्गू भगवानपुरिया को भी गिरफ्तार किया जा चुका है और वह पिछले साल 24 मार्च से असम की जेल में बंद है। गोल्डी बराड़ और रोहित गोदारा फिलहाल फरार हैं। जांच एजेंसियों को शक है कि बिश्नोई का करीबी गोल्डी बराड़ अजरबैजान में बैठे रोहित गोदारा के साथ मिलकर काम कर रहा है। लॉरेंस बिश्नोई का नेटवर्क कनाडा में मौजूद नोनी राणा और अमेरिका में बैठे हैरी बॉक्सर से भी जुड़ा हुआ है।
अंडरकवर एजेंट्स और मुखबिरों ने ऐसे बिछाया बिश्नोई-गोल्डी गैंग के लिए जाल, FBI ने किए बड़े खुलासे
'ऑपरेशन हार्डबॉल' के तहत अमेरिका में लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी बराड़ समेत अन्य सिंडिकेट्स के 24 गैंगस्टर्स की गिरफ्तारी कोई रातों-रात हुई कार्रवाई नहीं थी। इसके पीछे अमेरिकी न्याय विभाग और FBI के अंडरकवर एजेंट्स की सालों की मेहनत और खुफिया मुखबिरों का बिछाया हुआ जाल था। हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक, इस पूरे ऑपरेशन की शुरुआत 2023 में ही हो गई थी।
कनाडा का ड्रग स्मगलर और 'CI-1' का जाल
इस महा-क्रैकडाउन की नींव तब पड़ी जब अमेरिकी एजेंसियों ने कनाडा के ड्रग तस्कर रविंदर सिंह ढांडा पर शिकंजा कसने की योजना बनाई।
10 जुलाई 2023 को ढांडा ने लॉस एंजिल्स में कोकीन की डिलीवरी के लिए एक व्यक्ति से संपर्क किया।
ढांडा जिसे ड्रग ट्रांसपोर्ट कोऑर्डिनेटर समझ रहा था, वह असल में अमेरिकी कानून प्रवर्तन एजेंसी का एक खुफिया मुखबिर था, जिसे चार्जशीट में 'CI-1' नाम दिया गया है।
इसके एक हफ्ते बाद, CI-1 ने वाशिंगटन के ब्लेन में एक पार्क में ढांडा और उसके सहयोगी से मुलाकात की और अमेरिका-कनाडा सीमा पर कोकीन और मेथामफेटामाइन की तस्करी पर चर्चा की।
इस मुलाकात के बाद 'CI-1' ढांडा के गैंग का एक अहम हिस्सा बन गया और अगस्त-अक्टूबर 2023 के दौरान उसने कई ड्रग डिलीवरी भी करवाईं। यह सिलसिला जनवरी 2025 तक चलता रहा, जिसके बाद कनाडाई पुलिस ने ढांडा को गिरफ्तार कर लिया।
जग्गू भगवानपुरिया गैंग और हथियारों की डील
ड्रग तस्करी के इस नेटवर्क का पीछा करते हुए अमेरिकी एजेंसियों की नजर पंजाब के जग्गू भगवानपुरिया गैंग पर पड़ी। भगवानपुरिया खुद भारत की एक जेल में बंद है, लेकिन उसका नेटवर्क विदेशों में फैल रहा था।
17 जून 2024 को भगवानपुरिया गैंग के सदस्यों ने उसी खुफिया मुखबिर 'CI-1' को 5 किलो कोकीन बेची, जिसके एवज में उन्हें 45,000 डॉलर मिले। इसके एक साल बाद, जुलाई 2025 में इस गैंग ने CI-1 को AK-47 और ग्रेनेड जैसे हथियार बेचने की पेशकश की।
सितंबर 2025 में कैलिफोर्निया के एक पार्किंग लॉट में CI-1 ने इस गैंग से 2,000 डॉलर में पिस्तौल और गोला-बारूद खरीदे। यह सिलसिला दिसंबर 2025 तक चलता रहा।
फरवरी 2026 में इस गैंग ने अमेरिका से कनाडा 20 किलो कोकीन (जो असल में एक डमी कंसाइनमेंट था) भेजने की कोशिश की, जिसे 23 फरवरी को एजेंसियों ने जब्त कर लिया। इसके बाद गैंग को शक हो गया था कि CI-1 ने ही उनके शिपमेंट में ट्रैकर लगाया है।
लॉरेंस बिश्नोई गैंग और अंडरकवर ऑफिसर 'UC-1' की एंट्री
अमेरिका में लॉरेंस बिश्नोई गैंग की जड़ें खोदने के लिए अमेरिकी सरकार ने एक अंडरकवर अधिकारी का इस्तेमाल किया, जिसे चार्जशीट में 'UC-1' कहा गया है।
- 11 जनवरी 2025 को बिश्नोई गैंग के गुर्गे सुखराज सिंह कंग ने फिरौती वसूलने के लिए 'CI-1' (खुफिया मुखबिर) से संपर्क किया।
- इसके बाद बिश्नोई गैंग ने उस शख्स से संपर्क किया, जिससे 'CI-1' को 1-2 लाख डॉलर की वसूली करनी थी। यह शख्स कोई और नहीं बल्कि अंडरकवर ऑफिसर 'UC-1' ही था।
- 2025 के दौरान बिश्नोई गैंग के गुर्गे लगातार 'UC-1' को जान से मारने की धमकियां देते रहे और 2 लाख डॉलर की मांग करते रहे।
और फिर शुरू हुआ 'ऑपरेशन हार्डबॉल'
अंडरकवर एजेंट्स और खुफिया मुखबिरों से जुटाए गए इन पुख्ता सबूतों के आधार पर अमेरिकी कानून प्रवर्तन एजेंसियों ने ग्रैंड जूरी के सामने अपना केस पेश किया।
- 23 जून को ढांडा गैंग के खिलाफ चार्जशीट दायर की गई।
- 25 जून को जग्गू भगवानपुरिया गैंग के खिलाफ आरोप तय हुए।
- 1 जुलाई को लॉरेंस बिश्नोई गैंग के खिलाफ चार्जशीट दाखिल हुई।
इन तीनों चार्जशीट के तुरंत बाद, 'ऑपरेशन हार्डबॉल' को हरी झंडी मिल गई और अमेरिका, कनाडा और यूरोप में एक साथ इन सिंडिकेट्स पर सर्जिकल स्ट्राइक की गई।
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लेखक के बारे मेंAmit Kumar
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अमित ने देश के प्रतिष्ठित भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC), दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा और गुरु जम्भेश्वर विश्वविद्यालय से जनसंचार में मास्टर डिग्री हासिल की है। उन्होंने यूनिसेफ और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों से हेल्थ जर्नलिज्म का सर्टिफिकेशन भी प्राप्त किया है। एआई-असिस्टेड कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन और एडिटोरियल प्लानिंग में उनकी विशेषज्ञता उन्हें आज के आधुनिक न्यूज रूम के लिए एक अनिवार्य स्तंभ बनाती है। पेशेवर जीवन से इतर, अमित एक जुनूनी घुमक्कड़ हैं जिन्हें हार्डकोर ट्रेकिंग और फोटोग्राफी का शौक है, साथ ही वे ऐतिहासिक और वास्तविक जीवन पर आधारित सिनेमा देखने के भी शौकीन हैं।और पढ़ें