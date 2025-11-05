Hindustan Hindi News
किश्तवाड़ में सेना ने फिर शुरू किया 'ऑपरेशन छत्रू', आतंकियों से मुठभेड़ जारी

संक्षेप: किश्तवाड़ लंबे समय से आतंकी गतिविधियों का केंद्र रहा है। इस साल अप्रैल-मई में भी 'ऑपरेशन छत्रू' के नाम से ऑपरेशन चला था, जिसमें 3 पाकिस्तानी आतंकियों को मार गिराया गया था और भारी मात्रा में हथियार बरामद हुए थे।

Wed, 5 Nov 2025 10:05 AMAmit Kumar लाइव हिन्दुस्तान, किश्तवाड़
जम्मू-कश्मीर के किश्तवाड़ जिले के छत्रू क्षेत्र में बुधवार तड़के सुरक्षा बलों ने खुफिया जानकारी के आधार पर एक बड़ा एंटी-टेरर ऑपरेशन शुरू किया। भारतीय सेना के वाइट नाइट कोर के सतर्क सैनिकों ने जम्मू-कश्मीर पुलिस के साथ मिलकर आतंकवादियों के खिलाफ अभियान शुरू किया है। दोनों ओर से जोरदार गोलीबारी हुई। सेना ने एक्स पर पोस्ट कर जानकारी दी कि ऑपरेशन 'छत्रू' जारी है और अतिरिक्त सैनिकों को मौके पर भेजा गया है।

सेना ने आधिकारिक बयान में कहा कि खुफिया जानकारी के आधार पर, जम्मू-कश्मीर पुलिस के सहयोग से आज तड़के वाइट नाइट कोर के सतर्क सैनिकों ने छत्रू के सामान्य क्षेत्र में आतंकवादियों के साथ संपर्क स्थापित किया। आतंकवादियों के साथ गोलीबारी हुई। ऑपरेशन जारी है।" यह ऑपरेशन सुबह करीब 7 बजे शुरू हुआ, जब संयुक्त टीम ने संदिग्ध इलाके को घेराबंदी में ले लिया। आतंकियों ने अचानक फायरिंग शुरू कर दी, जिसका सुरक्षा बलों ने मुंहतोड़ जवाब दिया।

संदिग्ध आतंकी घिरे, कोई हताहत की पुष्टि नहीं

प्रारंभिक रिपोर्ट्स के मुताबिक, 2 से 3 पाकिस्तानी आतंकी छत्रू के ऊबड़-खाबड़ पहाड़ी इलाके में छिपे हुए थे। इनमें जैश-ए-मोहम्मद या लश्कर-ए-तैयबा जैसे संगठनों से जुड़े सदस्य होने का शक है। सुरक्षा एजेंसियों को इनकी गतिविधियों की जानकारी कई दिनों से थी और ये आतंकी क्षेत्र में कई महीनों से सक्रिय बताए जा रहे हैं। फिलहाल, किसी भी पक्ष से हताहत होने की कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है।

हालांकि, अतिरिक्त बलों को रिनफोर्समेंट के तौर पर तैनात किया गया है, और इलाके को पूरी तरह सील कर दिया गया है। ऑपरेशन के दौरान खराब मौसम के बावजूद सैनिक डटे हुए हैं। किश्तवाड़ लंबे समय से आतंकी गतिविधियों का केंद्र रहा है। इस साल अप्रैल-मई में भी 'ऑपरेशन छत्रू' के नाम से ऑपरेशन चला था, जिसमें 3 पाकिस्तानी आतंकियों को मार गिराया गया था और भारी मात्रा में हथियार बरामद हुए थे।

