बहुत बड़ी गलती थी ऑपरेशन ब्लू स्टार, इंदिरा को जान देकर चुकानी पड़ी कीमत; बोले पी चिदंबरम

कांग्रेस नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री पी चिदंबरम ने कहा कि ऑपरेशन ब्लू स्टार का तरीका बेहद गलत था। उन्होंने कहा कि इसकी कीमत पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को जान देकर चुकानी पड़ी।

कांग्रेस नेता और पूर्व गृह मंत्री पी चिदंबरम ने अमृतसर के स्वर्ण मंदिर में चलाए गए ऑपरेशन ब्लू स्टार को एक गलत फैसला बताया है। उन्होंने कहा कि धार्मिक स्थान पर इस तरह से फौज को भेजकर ऑपरेशन चलाना बेहद गलत था और इसकी कीमत इंदिरा गांधी को जान देकर चुकानी पड़ी। पत्रकार हरिंदर बावेजा की किताब 'दे विल शूट यू मैडम' पर चर्चा के दौरान पी चिदंबरम ने यह बात कही है। बावेजा ने अपनी किताब में लिखा था कि इंदिरा गांधी को ऑपरेशन ब्लू स्टार की कीमत जान देकर चुकानी पड़ी। पी चिदंबरम से जब इसको लेकर सवाल किया गया तो उन्होंने भी इसपर सहमति जताई।

पी चिदंबरम ने बावेजा से पूछा, मैं किसी सेना के अधिकारी का अपमान नहीं करता लेकिन जिस तरह से ऑपरेशन ब्लू स्टार चलाया गया वह बेहद गलत था। सेना को बाहर रखकर भी स्वर्ण मंदिर को खालिस्तानियों से मुक्त कराया जा सकता था। मैं इस बात से सहमत हूं कि उन्होंने इसकी कीमत जान देकर चुकाई। उन्होंने कहा, यह सरकार से ज्यादा सेना, पुलिस इंटेलिजेंस और नौकरशाही का फैसला था। इसके लिए केवल इंदिरा गांधी को दोषी नहीं ठहराया जा सकता।

चर्चा के दौरान पी चिदंबरम ने कहा कि पंजाब में मुख्य समस्या अर्थव्यवस्था की है। उन्होंने कहा, मुझे यही लगता है कि पंजाब में खालिस्तानी अलगाववादियों की समस्या आंशिक रूप से खत्म हो गई है। अब असली दिक्कत है आर्थिक स्थिति की।