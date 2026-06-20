शिंदे को झटका देंगे उद्धव के बागी? कोर्ट के फैसले ने पलटा गेम, सांसद ओमराजे ने मांगे दो दिन

महाराष्ट्र में ऑपरेशन टाइगर की चर्चा के बीच धाराशिव के सांसद ओमराजे निंबालकर ने राजनीतिक स्थिति स्पष्ट करने के लिए दो दिन का समय मांगा है। ओमराजे के पिता पवनराजे हत्या कांड केस में आज ही फैसला आया है, जिसमें पूर्व गृहमंत्री पद्मसिंह पाटिल समेत सभी आरोपियों को बरी कर दिया गया है।

Eknath Shinde: महाराष्ट्र की राजनीति पिछले कुछ दिनों से लगातार असमंजस का दौर जारी है। उद्धव ठाकरे गुट के छह सांसद पार्टी व्हिप के बाद भी बैठक में नहीं पहुंचे, जिसके बाद बगावत की बातें और भी ज्यादा तेज हो गईं। इन सब खबरों के बीच शिवसेना उद्धव गुट के नेता संजय राउत ने धाराशिव सांसद ओमराजे निंबालकर को लेकर दावा किया कि ओमराजे को उनके पिता के मर्डर केस के मामले में पक्ष में फैसला दिलवाने का ऑफर दिया गया है। आज इस मामले में फैसला आ गया है। और फैसला ओमराजे निंबालकर के खिलाफ आया है। इससे एक बार फिर से यह कयास तेज हो गए हैं कि क्या उद्धव के वफादार और आज भी ठाकरे परिवार के खिलाफ न बोलने वाले निंबालकर शिंदे को झटका देंगे?

ऑपरेशन टाइगर के तहत उद्धव गुट से टूटकर शिंदे गुट में जाने वाले सांसदों की लिस्ट में शामिल ओमराजे निंबालकर ने शनिवार को अपने राजनीतिक भविष्य को लेकर लगाई जा रही अटकलों पर जवाब दिया। कोर्ट के सामने खड़े होकर निंबालकर ने कहा कि वह अगले दो दिनों में अपने क्षेत्र के लोगों के साथ बातचीत करके राजनीतिक रुख को स्पष्ट कर देंगे। उन्होंने कहा, "मैं जनता से चर्चा करने के बाद ही अपनी राजनीतिक स्थिति को स्पष्ट करूंगा। अपने राजनीतिक भविष्य और आगे की दिशा को लेकर अंतिम निर्णय अगले दो दिनों में लूंगा।"

ठाकरे परिवार की आलोचना से निंबालकर का इनकार संजय राउत ने जब ओमराजे निंबालकर को लेकर दावा किया था, तो उस वक्त उन्होंने यह भी कहा था कि निंबालकर ठाकरे परिवार के वफादार हैं। आज मीडिया से बात करते हुए राउत की यह बात साफ समझ आई। निंबालकर ने अपने राजनीतिक भविष्य को लेकर दो दिन का समय मांग लिया लेकिन इसके बाद भी उद्धव या आदित्य ठाकरे के खिलाफ कुछ भी बोलने से इनकार किया। उन्होंने कहा, "मेरे राजनीतिक निर्णय चाहें जो भी हों, मैंने कभी भी उद्धव ठाकरे या आदित्य ठाकरे के खिलाफ नहीं बोला है और न ही कभी बोलूंगा।"

2022 की टूट में भी ठाकरे से दूर जा सकता था: निंबालकर इतना ही नहीं निंबालकर ने 2022 में शिवसेना की टूट का जिक्र करते हुए कहा कि उस समय भी वह उद्धव ठाकरे के साथ बने रहे थे। उन्होंने कहा, "जब 2022 में शिवसेना का विभाजन हुआ था, उस वक्त मैं उद्धव ठाकरे के साथ बना रहा था। मैं अगर चाहता तो तब भी पार्टी छोड़ सकता था, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया। इसलिए अब मेरे संभावित जाने के लेकर मुझ पर आरोप लगाना सही नहीं है।"