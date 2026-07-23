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जिन्हें कॉलेजियम का ज्ञान नहीं, वही करते हैं इसकी आलोचना; CJI सूर्यकांत ने ऐसा क्यों कहा

By Himanshu Jha
लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली।
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सीजेआई ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के लिए कम समय मिलने के बावजूद वकीलों ने कुछ ही मिनटों में अपनी बात प्रभावी ढंग से रखने की कला में महारत हासिल की है, जबकि बेंच भी मुद्दों को तुरंत समझने में सक्षम है।

जिन्हें कॉलेजियम का ज्ञान नहीं, वही करते हैं इसकी आलोचना; CJI सूर्यकांत ने ऐसा क्यों कहा

Supreme Court News: भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) सूर्यकांत ने सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम सिस्टम के खिलाफ दिए जाने वाले बयानों की निंदा की है। सीजेआई ने मंगलवार को कहा कि सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम को अक्सर उन लोगों की सतही आलोचना का सामना करना पड़ता है जो न तो न्यायपालिका के कामकाज को समझते हैं और न ही इस बात से वाकिफ हैं कि यह प्रणाली कैसे विकसित हुई है। सीजेआई सूर्यकांत सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन द्वारा आयोजित एक सम्मान समारोह को संबोधित कर रहे थे। यह कार्यक्रम सुप्रीम कोर्ट के नवनियुक्त पांच जजों जस्टिस शील नागू, जस्टिस श्री चंद्रशेखर, जस्टिस संजीव सचदेवा, जस्टिस अरुण पल्ली और जस्टिस वी. मोहना के स्वागत में आयोजित किया गया था।

जजों की सिफारिश की प्रक्रिया की चर्चा करते हुए मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि कॉलेजियम सुप्रीम कोर्ट और विभिन्न हाई कोर्ट में जजों के प्रमोशन और मुख्य न्यायाधीशों के नामों की सिफारिश करते समय एक बेहद व्यवस्थित और निष्पक्ष प्रक्रिया का पालन करता है।

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उन्होंने कहा कि कॉलेजिमय इस बात का ध्यान रखता है कि समाज और न्यायपालिका के सभी वर्गों का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हो। जज के रूप में उनका पिछला कार्यकाल, दिए गए निर्णय और उनके सेवा की अवधि को ध्यान रखा जाता है। जज के संपूर्ण न्यायिक और व्यावसायिक करियर को भी देखा जाता है। सीजेआई ने कहा, "मैं आपको आश्वस्त कर सकता हूं कि आलोचनाओं के बावजूद कॉलेजियम पूरी तरह निष्पक्ष और मेरिट आधारित निर्णय लेता है। जिन पांच जजों को सुप्रीम कोर्ट में प्रमोट किया गया है वे अपने अनुभव और प्रदर्शन के बल पर इस पद तक पहुंचे हैं।"

बार और बेंच के संबंधों को सराहा

सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन (SCBA) की तारीफ करते हुए मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने बार यानी कि वकील और बेंच यानी कि जज के बीच के तालमेल को बेमिसाल बताया। उन्होंने कहा कि जिला अदालतों या हाईकोर्ट की तुलना में सुप्रीम कोर्ट में वकीलों और जजों के बीच जो सौहार्द और सहयोग देखने को मिलता है जो कि अद्भुत है।

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सीजेआई ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के लिए कम समय मिलने के बावजूद वकीलों ने कुछ ही मिनटों में अपनी बात प्रभावी ढंग से रखने की कला में महारत हासिल की है, जबकि बेंच भी मुद्दों को तुरंत समझने में सक्षम है। उन्होंने इस बात की भी सराहना की कि सुप्रीम कोर्ट बार के सदस्य बेहद दुर्लभ मामलों में ही काम बंद या हड़ताल का रुख करते हैं।

नए जजों को संदेश

समारोह के समापन पर सीजेआई सूर्यकांत ने नए नियुक्त जजों को उनकी नई जिम्मेदारियों का अहसास कराया। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट में प्रमोशन के साथ ही देश की शीर्ष अदालत में जनता का विश्वास बनाए रखने की बड़ी जिम्मेदारी भी आती है। उन्होंने जोर देकर कहा, "सुप्रीम कोर्ट का काम सिर्फ दीवानी और आपराधिक मुकदमों का निपटारा करना ही नहीं है, बल्कि देश में संवैधानिक न्यायशास्त्र का विकास करना भी इसकी प्राथमिक जिम्मेदारी है। मुझे पूरा विश्वास है कि ये पांचों नए जज इस जिम्मेदारी को बखूबी निभाएंगे।"

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Himanshu Jha

लेखक के बारे में

Himanshu Jha

बिहार के दरभंगा जिले से ताल्लुक रखने वाले हिमांशु शेखर झा डिजिटल मीडिया जगत का एक जाना-माना नाम हैं। विज्ञान पृष्ठभूमि से होने के बावजूद (BCA और MCA), पत्रकारिता के प्रति अपने जुनून के कारण उन्होंने IGNOU से पत्रकारिता में डिप्लोमा किया और मीडिया को ही अपना कर्मक्षेत्र चुना।


एक दशक से भी अधिक समय का अनुभव रखने वाले हिमांशु ने देश के प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों जैसे दैनिक भास्कर, न्यूज़-18 और ज़ी न्यूज़ में अपनी सेवाएं दी हैं। वर्तमान में, वे वर्ष 2019 से लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े हुए हैं।


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