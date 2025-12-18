Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsIndia NewsOnly phenyl will work Mehbooba Mufti daughter Iltija Attacks Giriraj supported Nitish in the hijab controversy
सिर्फ फिनाइल काम आएगा, हिजाब विवाद में गिरिराज ने नीतीश को किया सपोर्ट तो भड़कीं महबूबा की बेटी

सिर्फ फिनाइल काम आएगा, हिजाब विवाद में गिरिराज ने नीतीश को किया सपोर्ट तो भड़कीं महबूबा की बेटी

संक्षेप:

गिरिराज सिंह पर निशाना साधते हुए इल्तिजा मुफ्ती ने कहा कि इस आदमी के गंदे मुंह को साफ करने के लिए सिर्फ फिनाइल ही काम आएगा। तुम हमारी मुस्लिम माताओं और बहनों के हिजाब और नकाब को छूने की हिम्मत मत करना।

Dec 18, 2025 04:00 pm ISTMadan Tiwari लाइव हिन्दुस्तान, जम्मू
share Share
Follow Us on

बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा एक कार्यक्रम में मुस्लिम युवती का हिजाब हटाने से जुड़ा विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। इसे केंद्रीय मंत्री और भाजपा नेता गिरिराज सिंह ने सपोर्ट किया तो जम्मू कश्मीर की पूर्व सीएम महबूबा मु्फ्ती की बेटी इल्तिजा उनपर भड़क गईं। इल्तिजा मु्फ्ती ने गिरिराज सिंह पर हमला बोलते हुए कहा कि इस आदमी के गंदे मुंह को साफ करने के लिए सिर्फ फिनाइल ही काम आएगा।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

दरअसल, नीतीश कुमार के हिजाब वाली घटना पर गिरिराज सिंह ने उनका सपोर्ट किया था और कहा था कि उन्होंने कोई गलत काम नहीं किया है। अगर कोई नियुक्ति पत्र लेने जा रहा हो या जा रही हो, क्या उसका चेहरा नहीं दिखाएगी? यह कोई इस्लामिक देश है? नीतीश कुमार ने एक गार्जियन की हैसियत से यह किया। जब आप पासपोर्ट या एयरपोर्ट पर जाती हैं तो दिखाते हैं चेहरा या नहीं। पाकिस्तान की बात करते हैं, यह भारत है, यहां कानून का राज चलेगा और नीतीश कुमार ने सही किया।

गिरिराज सिंह पर निशाना साधते हुए इल्तिजा मुफ्ती ने एक्स पर कहा, ''इस आदमी के गंदे मुंह को साफ करने के लिए सिर्फ फिनाइल ही काम आएगा। तुम हमारी मुस्लिम माताओं और बहनों के हिजाब और नकाब को छूने की हिम्मत मत करना। नहीं तो हम मुस्लिम औरतें तुम्हें ऐसा सबक सिखाएंगी जो तुम और तुम्हारे जैसे लोग जिंदगी भर याद रखोगे।''

ये भी पढ़ें:यह इस्लामिक देश है? नीतीश कुमार ने सही किया; हिजाब कंट्रोवर्सी पर बोले गिरिराज
ये भी पढ़ें:बेहद शर्मनाक, धार्मिक स्वतंत्रता पर हमला, नीतीश के हिजाब हटाने बरसे सांसद बर्क

इससे पहले उन्होंने कहा था कि नीतीश कुमार आपने यह क्या कर दिया। एक हाथ से डिग्री सौंपी तो दूसरे हाथ से उसी मुस्लिम लड़की को सरेआम बेनकाब कर दिया। क्या आपको यह नहीं पता कि एक मुस्लिम लड़की के लिए हिजाब क्या अहमियत रखता है। आप बिहार के सीएम जरूर हैं, लेकिन यह मतलब नहीं है कि आप इस तरह से अपमानित करेंगे। फिर से ऐसी हरकत रिपीट न करें।

Madan Tiwari

लेखक के बारे में

Madan Tiwari

लखनऊ के रहने वाले मदन को डिजिटल मीडिया में आठ साल से अधिक का अनुभव है। लाइव हिन्दुस्तान में यह दूसरी पारी है। राजनीतिक विषयों पर लिखने में अधिक रुचि है। नेशनल, इंटरनेशनल, स्पोर्ट्स, यूटीलिटी, एजुकेशन समेत विभिन्न बीट्स में काम किया है। लगभग सभी प्रमुख अखबारों के संपादकीय पृष्ठ पर 200 से अधिक आर्टिकल प्रकाशित हो चुके हैं। खाली समय में लॉन टेनिस खेलना पसंद है।

और पढ़ें
Jammu And Kashmir News
इंडिया न्यूज़ , विधानसभा चुनाव और आज का मौसम से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में | लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।