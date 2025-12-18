सिर्फ फिनाइल काम आएगा, हिजाब विवाद में गिरिराज ने नीतीश को किया सपोर्ट तो भड़कीं महबूबा की बेटी

संक्षेप: गिरिराज सिंह पर निशाना साधते हुए इल्तिजा मुफ्ती ने कहा कि इस आदमी के गंदे मुंह को साफ करने के लिए सिर्फ फिनाइल ही काम आएगा। तुम हमारी मुस्लिम माताओं और बहनों के हिजाब और नकाब को छूने की हिम्मत मत करना।

बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा एक कार्यक्रम में मुस्लिम युवती का हिजाब हटाने से जुड़ा विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। इसे केंद्रीय मंत्री और भाजपा नेता गिरिराज सिंह ने सपोर्ट किया तो जम्मू कश्मीर की पूर्व सीएम महबूबा मु्फ्ती की बेटी इल्तिजा उनपर भड़क गईं। इल्तिजा मु्फ्ती ने गिरिराज सिंह पर हमला बोलते हुए कहा कि इस आदमी के गंदे मुंह को साफ करने के लिए सिर्फ फिनाइल ही काम आएगा।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

दरअसल, नीतीश कुमार के हिजाब वाली घटना पर गिरिराज सिंह ने उनका सपोर्ट किया था और कहा था कि उन्होंने कोई गलत काम नहीं किया है। अगर कोई नियुक्ति पत्र लेने जा रहा हो या जा रही हो, क्या उसका चेहरा नहीं दिखाएगी? यह कोई इस्लामिक देश है? नीतीश कुमार ने एक गार्जियन की हैसियत से यह किया। जब आप पासपोर्ट या एयरपोर्ट पर जाती हैं तो दिखाते हैं चेहरा या नहीं। पाकिस्तान की बात करते हैं, यह भारत है, यहां कानून का राज चलेगा और नीतीश कुमार ने सही किया।

गिरिराज सिंह पर निशाना साधते हुए इल्तिजा मुफ्ती ने एक्स पर कहा, ''इस आदमी के गंदे मुंह को साफ करने के लिए सिर्फ फिनाइल ही काम आएगा। तुम हमारी मुस्लिम माताओं और बहनों के हिजाब और नकाब को छूने की हिम्मत मत करना। नहीं तो हम मुस्लिम औरतें तुम्हें ऐसा सबक सिखाएंगी जो तुम और तुम्हारे जैसे लोग जिंदगी भर याद रखोगे।''