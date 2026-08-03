जम्मू-कश्मीर में बचा है केवल एक लोकल आतंकवादी, जानें कौन है लतीफ भट; तलाश तेज
सुरक्षाबलों और पुलिस के रिकॉर्ड के मुताबिक जम्मू-कश्मीर में अब केवल एक लोकल आतंकवादी बचा है और उसका नाम मोहम्मद लतीफ भट है। वह कुलगाम का ही रहने वाला है। मजदूरों की हत्याओं के पीछे उसी का हाथ बताया जा रहा है।
जम्मू-कश्मीर में 10 दिनों के अंदर ही दो जगहों पर आतंकी हमलों में तीन लोग मारे गए। इनमें सुरक्षाबल का एक जवान और छत्तीसगढ़ के रहने वाले दो प्रवासी मजदूर शामिल थे। मजदूर कुलगाम में एक ईंट के भट्टे पर काम करते थे। सुरक्षाबलों की रिकॉर्ड के मुताबिक जम्मू-कश्मीर में अब एक ही लोकल आतंकवादी बचा है। उसका नाम मोहम्मद लतीफ भट है और वह कुलगाम का ही रहने वाला है। संदेह है कि प्रवासी मजदूरों की हत्या के पीछे उसी का हाथ रहा हो।
40 से 50 पाकिस्तानी आतंकवादी
इससे पहले 22 जुलाई को अमरनाथ यात्रा के दौरान एक हेड कॉन्स्टेबल को गोली मार दी गई थी। सीआरपीएफ और पुलिस की फाइलों में मोहम्मद लतीफ भट का नाम खूंखार आतंकी के रूप में दर्ज है। इसके अलावा कश्मीर में 40 से 50 विदेशी यानी पाकिस्तानी आतंकियों के भी छिपे होने की आशंका है।
पांच साल पहले सुरक्षा एजेंसियों की जांच में पता चला था कि घाटी में कम से कम 50 से 60 स्थानीय आतंकवादी हैं। इसके बाद पिछले साल मई में बताया गया कि अब 17 आतंकी बचे हैं। इनमें से 14 कश्मीर में हैं और 3 जम्मू में। इसके अलावा मई 2025 में 60 पाकिस्तानी आतंकियों के होने की बात कही गई थी। एनआईए और सुरक्षा एजेंसियों की सख्ती की वजह से पाकिस्तानी आतंकी अब कश्मीरियों को फंसा नहीं पा रहे हैं। ऐसे में उनकी भर्ती रुक गई है।
कश्मीर में एजेंसियों का शिकंजा
एजेंसियों के शिकंजे की वजह से कश्मीर में अब आतंकी फंडिंग भी बहुत कम हो गई है। बीते दो सालों में एनआईए ने नार्को टेररिजम और आतंकी फंडिंग को रोकने के लिए बड़ा अभियान चलाया है। अधिकारियों का कनहा है कि 8 जुलाई को अनंतनाग में सीआरपीएफ और पुलिस की कार्रवाई में लश्कर का आतंकी जाकिर अहमद गनेई मारा गया था। वहीं लतीफ भट भाग निकला था।
गनेई और भट दोनों मिलकर अमरनाथ यात्रा के दौरान हमला करने की योजना बना रहे थे। इसकी जानकारी खुफिया एजेंसियों को मिली तो पुलिस और सुरक्षाबलों ने जॉइंट ऑपरेशन चलाया। इस ऑपरेशन का नाम ऑपरेशन शेरोवाली दिया गया। अधिकारियों का कहना है कि 22 जुलाई को हेड कॉन्स्टेबल आशिक हुसैन और दोनों प्रवासी मजदूरों की हत्या में समानता थी। दोनों जगहों पर आतंकियों के हाथ में गनी बैग था और आतंकियों ने टोपी लगा रखी थी।
जानकारी के मुताबिक गनेई और भट दोनों ही कुलगाम के रहने वाले हैं। गनेई ने 2023 में अपना घर छोड़ दिया था।वहीं भट ने 2025 में अपना घर छोड़ा था। इसके बाद वह केआरए में शामिल हो गया था। केआरए भी लश्कर का ही एक संगठन है जो कि रजिस्टेंस फ्रंट की ही तरह काम करता है।
लेखक के बारे मेंAnkit Ojha
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अकादमिक योग्यताः अंकित ओझा ने प्रारंभिक शिक्षा नवोदय विद्यालय से पूरी करने के बाद जामिया मिल्ल्लिया इस्लामिया से पत्रकारिता में ही ग्रैजुएशन किया है। इसके बाद भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से पोस्ट ग्रैजुएट डिप्लोमा और कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमए किया है। जामिया में अध्ययन के दौरान ही इटैलियन और उर्दू भाषा में भी कोर्स किए हैं। इसके अलावा पंजाबी भाषा की भी अच्छी समझ रखते हैं। विश्वविद्यालय में NCC का 'C सर्टिफिकेट' भी प्राप्त किया है। IIMC और ऑक्सफर्ड से स्वास्थ्य पत्रकारिता का सर्टिफिकेट भी प्राप्त किया है।और पढ़ें