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जम्मू-कश्मीर में बचा है केवल एक लोकल आतंकवादी, जानें कौन है लतीफ भट; तलाश तेज

By Ankit Ojha
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सुरक्षाबलों और पुलिस के रिकॉर्ड के मुताबिक जम्मू-कश्मीर में अब केवल एक लोकल आतंकवादी बचा है और उसका नाम मोहम्मद लतीफ भट है। वह कुलगाम का ही रहने वाला है। मजदूरों की हत्याओं के पीछे उसी का हाथ बताया जा रहा है।

Kashmir Terrorist
मजदूरों की हत्या के पीछ मोहम्मद लतीफ भट का हाथ

जम्मू-कश्मीर में 10 दिनों के अंदर ही दो जगहों पर आतंकी हमलों में तीन लोग मारे गए। इनमें सुरक्षाबल का एक जवान और छत्तीसगढ़ के रहने वाले दो प्रवासी मजदूर शामिल थे। मजदूर कुलगाम में एक ईंट के भट्टे पर काम करते थे। सुरक्षाबलों की रिकॉर्ड के मुताबिक जम्मू-कश्मीर में अब एक ही लोकल आतंकवादी बचा है। उसका नाम मोहम्मद लतीफ भट है और वह कुलगाम का ही रहने वाला है। संदेह है कि प्रवासी मजदूरों की हत्या के पीछे उसी का हाथ रहा हो।

40 से 50 पाकिस्तानी आतंकवादी

इससे पहले 22 जुलाई को अमरनाथ यात्रा के दौरान एक हेड कॉन्स्टेबल को गोली मार दी गई थी। सीआरपीएफ और पुलिस की फाइलों में मोहम्मद लतीफ भट का नाम खूंखार आतंकी के रूप में दर्ज है। इसके अलावा कश्मीर में 40 से 50 विदेशी यानी पाकिस्तानी आतंकियों के भी छिपे होने की आशंका है।

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पांच साल पहले सुरक्षा एजेंसियों की जांच में पता चला था कि घाटी में कम से कम 50 से 60 स्थानीय आतंकवादी हैं। इसके बाद पिछले साल मई में बताया गया कि अब 17 आतंकी बचे हैं। इनमें से 14 कश्मीर में हैं और 3 जम्मू में। इसके अलावा मई 2025 में 60 पाकिस्तानी आतंकियों के होने की बात कही गई थी। एनआईए और सुरक्षा एजेंसियों की सख्ती की वजह से पाकिस्तानी आतंकी अब कश्मीरियों को फंसा नहीं पा रहे हैं। ऐसे में उनकी भर्ती रुक गई है।

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कश्मीर में एजेंसियों का शिकंजा

एजेंसियों के शिकंजे की वजह से कश्मीर में अब आतंकी फंडिंग भी बहुत कम हो गई है। बीते दो सालों में एनआईए ने नार्को टेररिजम और आतंकी फंडिंग को रोकने के लिए बड़ा अभियान चलाया है। अधिकारियों का कनहा है कि 8 जुलाई को अनंतनाग में सीआरपीएफ और पुलिस की कार्रवाई में लश्कर का आतंकी जाकिर अहमद गनेई मारा गया था। वहीं लतीफ भट भाग निकला था।

गनेई और भट दोनों मिलकर अमरनाथ यात्रा के दौरान हमला करने की योजना बना रहे थे। इसकी जानकारी खुफिया एजेंसियों को मिली तो पुलिस और सुरक्षाबलों ने जॉइंट ऑपरेशन चलाया। इस ऑपरेशन का नाम ऑपरेशन शेरोवाली दिया गया। अधिकारियों का कहना है कि 22 जुलाई को हेड कॉन्स्टेबल आशिक हुसैन और दोनों प्रवासी मजदूरों की हत्या में समानता थी। दोनों जगहों पर आतंकियों के हाथ में गनी बैग था और आतंकियों ने टोपी लगा रखी थी।

जानकारी के मुताबिक गनेई और भट दोनों ही कुलगाम के रहने वाले हैं। गनेई ने 2023 में अपना घर छोड़ दिया था।वहीं भट ने 2025 में अपना घर छोड़ा था। इसके बाद वह केआरए में शामिल हो गया था। केआरए भी लश्कर का ही एक संगठन है जो कि रजिस्टेंस फ्रंट की ही तरह काम करता है।

Ankit Ojha

लेखक के बारे में

Ankit Ojha

विद्यालयी जीवन से ही कलात्मक अभिव्यक्ति, विचारशील स्वभाव और मिलनसार व्यक्तित्व और सामान्य के अंदर डुबकी लगाकर कुछ खास खोज लाने का कौशल पत्रकारिता के लिए अनुकूल साबित हुआ। अंकित ओझा एक दशक से डिजिटल पत्रकारिता के क्षेत्र में लगातार सक्रिय हैं। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी के रहने वाले अंकित ओझा समाचारों की दुनिया में तथ्यों के महत्व के साथ ही संवेदनशीलता के पक्ष को साधने में निपुण हैं। पिछले चार साल से हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप के 'लाइव हिन्दुस्तान' के लिए चीफ कॉन्टेंट प्रड्यूसर पद पर कार्य कर रहे हैं। इससे पहले 'टाइम्स ऑफ इंडिया' और 'इंडियन एक्सप्रेस' ग्रुप के साथ भी कार्य कर चुके हैं।


राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय, राज्य और सामाजिक सरोकारों की खबरों के संपादन में लंबा अनुभव होने के साथ ही अपने-आसपास की घटनाओं में समाचार तत्व निकालने की अच्छी समझ है। घटनाओं और समाचारों से संबंधित फैसले लेने और त्वरित समाचार प्रकाशित करने में विशेष योग्यता है। इसके अलावा तकनीक और पाठकों की बदलती आदतों के मुताबिक सामग्री को रूप देने के लिए निरंतर सीखने में विश्वास करते हैं। अंकित ओझा की रुचि राजनीति के साथ ही दर्शन, कविता और संगीत में भी है। लेखन और स्वरों के माध्यम से लंबे समय तक आकाशवाणी से भी जुड़े रहे। इसके अलावा ऑडियन्स से जुड़ने की कला की वजह से मंचीय प्रस्तुतियां भी सराही जाती हैं।


अकादमिक योग्यताः अंकित ओझा ने प्रारंभिक शिक्षा नवोदय विद्यालय से पूरी करने के बाद जामिया मिल्ल्लिया इस्लामिया से पत्रकारिता में ही ग्रैजुएशन किया है। इसके बाद भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से पोस्ट ग्रैजुएट डिप्लोमा और कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमए किया है। जामिया में अध्ययन के दौरान ही इटैलियन और उर्दू भाषा में भी कोर्स किए हैं। इसके अलावा पंजाबी भाषा की भी अच्छी समझ रखते हैं। विश्वविद्यालय में NCC का 'C सर्टिफिकेट' भी प्राप्त किया है। IIMC और ऑक्सफर्ड से स्वास्थ्य पत्रकारिता का सर्टिफिकेट भी प्राप्त किया है।

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